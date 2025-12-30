De Bitcoin koers liet vandaag opnieuw zien hoe zwak het marktsentiment op dit moment is. In de vroege handel brak BTC kort boven de $90.000 uit, maar de beweging hield geen stand. Binnen een paar uur zakte de prijs terug richting $88.000, wat opnieuw twijfel brengt onder traders.

Deze beweging komt niet uit het niets. De markt bevindt zich in een periode van lage liquiditeit door de eindejaarshandel. Dat maakt elke uitbraak gevoeliger voor snelle correcties, vooral wanneer grote partijen hun posities afbouwen.

BTC koers blijft voorlopig vastzitten in een range

De BTC koers stijgt naar $90.000 en wordt daarna afgestraft. Elke poging om de bovenzijde van deze zone te breken, wordt snel afgestraft. Dat wijst op een duidelijke strijd tussen kopers en verkopers, waarbij geen van beide partijen de overhand heeft.

Technisch gezien vormt $90.000 een zware weerstand. Het niveau functioneert al sinds begin december als draaipunt waar winstnemingen toenemen. De RSI beweegt op dit moment rond de 13 en laat zien dat de koers zich wel aan het klaarmaken is voor een uitbraak.

Wat gaat Bitcoin doen als de handelsvolume laag blijft

De vraag wat Bitcoin gaat doen, hangt sterk samen met het huidige handelsvolume. Door de lage activiteit rond de jaarwisseling kunnen kleine orders grote koersbewegingen veroorzaken. Dit verklaart de plotselinge piek boven $90.000 en de even snelle terugval.

De korte termijn Bitcoin koersverwachting heeft gemengde gevoelens. Sommige analisten zien de recente afwijzing als teken van uitputting, terwijl anderen wijzen op de hogere bodems sinds november. Die structuur laat zien dat kopers nog steeds actief zijn.

Een doorbraak heeft meer nodig dan positieve berichten. De markt moet echt laten zien dat de grote traders vertrouwen hebben boven de $90.000.

Bitcoin nieuws wijst op een korte pauze richting januari

Het recente Bitcoin nieuws laat zien dat open interest op futures is gedaald na de laatste opties expiry. Dit betekent dat hefboomposities worden afgebouwd, wat de kans op extreme bewegingen tijdelijk verkleint.

Op hetzelfde moment staat BTC nog altijd bijna 30% onder de piek van oktober. Die correctie weegt mee en maakt beleggers voorzichtiger bij elke nieuwe uitbraakpoging.

The last two weeks of 2025 will go down in history as the most manipulated price action ever seen on Bitcoin. pic.twitter.com/ORaceWa4mI — Jeremy (@Jeremybtc) December 29, 2025

Bitcoin rally heeft een duidelijke bevestiging nodig

Voor een echte Bitcoin rally moeten bulls eerst het gebied rond $94.000 terugwinnen. Pas daarboven ontstaat ruimte richting $101.000, een niveau dat door meerdere technische modellen wordt genoemd als volgend doel. Zonder die bevestiging blijft elke opleving kwetsbaar. De markt heeft al meerdere keren laten zien dat vroege kopers snel vast komen te zitten wanneer de prijs faalt.

Bitcoin crash nog niet helemaal van tafel

Hoewel een nieuwe Bitcoin crash niet het basisscenario is, kan een verlies van $86.500 het beeld snel doen kantelen. Onder dat niveau liggen stops die een versnelde daling kunnen veroorzaken.

The most important range for Bitcoin… 👇 pic.twitter.com/jGJZp4Zoj6 — Crypto Rover (@cryptorover) December 30, 2025

De recente afwijzingen laten zien dat verkopers nog steeds actief zijn. In combinatie met lage volumes vergroot dat het risico op scherpe, maar korte bewegingen omlaag.

Bitcoin voorspelling hangt af van januari

De korte termijn Bitcoin voorspelling blijft sterk afhankelijk van wat januari brengt. Historisch gezien keert liquiditeit dan terug en nemen institutionele posities toe.

Dat kan de katalysator zijn die nu ontbreekt. Zonder die instroom blijft BTC waarschijnlijk gevangen in een consolidatiefase, waarbij traders focussen op korte swings binnen de range.

Crypto crash zorgt voor altcoin druk

De bredere cryptocrash van de afgelopen weken heeft ook zijn sporen nagelaten. Veel altcoins presteren sterker dan Bitcoin, wat kapitaal terug richting altcoins duwt. Dat verklaart deels waarom Bitcoin zwak blijft.

Hierbij verschuift de aandacht direct naar de beste altcoins die zich hebben bewezen in de markt. Dit zijn vooral projecten die innoveren in schaalbaarheid en goedkopere transactiekosten, om crypto toegankelijk te maken voor iedereen.

Bitcoin Hyper maakt Bitcoin beter

Bitcoin Hyper wint aan zichtbaarheid. Het project richt zich op snellere en goedkopere transacties bovenop het Bitcoin netwerk, zonder de veiligheid van Layer-1 op te offeren. Tijdens periodes van consolidatie zoeken beleggers vaker naar dit soort infrastructuurprojecten.

Ze bieden exposure aan een mogelijk volgend hoofdstuk van Bitcoin, los van korte termijn koersschommelingen. De interesse in Bitcoin Hyper laat zien dat de markt verder kijkt dan alleen prijs. Wanneer BTC vastloopt onder belangrijke niveaus, verschuift de focus naar technologie en schaalbaarheid.

