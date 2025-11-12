De markt kreeg opnieuw een klap nadat de Bitcoin koers kort onder de grens van $103.000 dook. De reden ligt niet in technische zwakte alleen, maar vooral in groeiende onzekerheid rond een mogelijke Fed renteverlaging in december. Beleggers vrezen dat de centrale bank terughoudender wordt dan eerder gedacht, en dat sentiment werkt door in de hele cryptomarkt.

Bitcoin verloor de afgelopen 24 uur ongeveer 3%. Ethereum daalde naar $3430, terwijl Solana en XRP nog scherpere correcties lieten zien. De cryptomarkt reageert nerveus op de signalen uit Washington, waar men niet langer zeker is dat de rente komende maand wordt verlaagd.

Winstnemingen na mislukte doorbraak

De BTC koers wist vorige week nog even boven $106.000 te klimmen, maar kon die stijging niet vasthouden. Volgens analisten is er sprake van forse winstneming na het niet doorbreken van de $107.000 weerstand. Grote traders sloten longposities, wat een kettingreactie van liquidaties veroorzaakte.

#BTC Showing negative price action. Market still trading sideways $107k-$100k, unable to break out. Despite positive news, seller pressure is pushing price down. Best to observe for now. Had good long positions, but unclear on next move. pic.twitter.com/4oEFu6uxk2 — MarcoDaVinci.AI | Dev & AI (@MarcoDaVinciAI) November 11, 2025

Vincent Liu van Kronos Research verklaarde dat de macro-rally van begin november te snel opdroogde. “Zolang er twijfel blijft over de volgende stap van de Fed, blijft het moeilijk om een stabiele risk-on fase vast te houden,” zei hij. Technisch gezien ligt de volgende psychologische steun rond $100.000. Een daling daaronder zou meer volatiliteit kunnen ontketenen, al zien sommige traders dat juist als kans om weer in te stappen.

Twijfel van de Fed zet druk op sentiment

De kern van de beweging ligt bij de Federal Reserve. Waar markten eerder uitgingen van een renteverlaging in december, lijkt dat scenario nu allesbehalve zeker. Volgens berichten uit de Wall Street Journal is er intern verdeeldheid onder beleidsmakers over het tempo van verdere verlagingen.

Fed voorzitter Jerome Powell gaf tijdens zijn laatste toespraak aan dat men afhankelijk blijft van data. Met andere woorden, de inflatiecijfers van november kunnen de doorslag geven. Voorlopig schat de futuresmarkt via het CME FedWatch model de kans op een verlaging op ongeveer 67%, tegen bijna 80% een week geleden. Voor de Bitcoin koers betekent dit dat de instroom opnieuw verschuift. Lagere rentes zouden meer kapitaal richting risicovolle activa trekken, terwijl uitstel juist zorgt voor terughoudendheid.

💥BREAKING: Goldman Sachs now expects the Fed to cut rates three more times — once in December, and two more in 2026 — bringing interest rates down to around 3–3.25%. Lower rates = cheaper money.

Markets could love this. #Fed #GoldmanSachs #Markets #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/QMif8aXuSM — Davy D. Jones (@pranto_47) November 9, 2025

Het huidige prijsniveau lijkt een tijdelijke rustzone. Kopers verdedigen het gebied tussen $102.000 en $103.000, waar eerder veel handelsvolume plaatsvond. Daaronder ligt $100.000 als laatste stevige steun. Een doorbraak onder die grens kan paniekverkopen veroorzaken, maar zolang dat niet gebeurt, blijft het neerwaartse risico beperkt. Aan de bovenkant vormt $106.000 nu het eerste weerstandsniveau. Pas als de koers daar overtuigend boven sluit, kan een Bitcoin koersverwachting richting $110.000 volgen.

Ondertussen kijkt de markt ook naar andere signalen. De opname van nieuwe Bitcoin ETF instromen is vertraagd, wat laat zien dat institutionele beleggers afwachten tot er meer duidelijkheid is over de Fed beslissing.

Wat gaat Bitcoin doen in het laatste deel van 2025

De Amerikaanse economie blijft verrassend veerkrachtig. Werkloosheid is laag, Trump maakt nieuwe deals, consumentenbestedingen blijven hoog en de inflatie zakt langzaam. Dat maakt het voor de Fed lastig om agressieve renteverlagingen te rechtvaardigen.

Voor cryptobeleggers betekent dit dat het scenario van een langzamere versoepeling steeds realistischer wordt. In plaats van een snelle liquiditeitsinjectie, blijft de markt van nieuwe cryptomunten voorlopig afhankelijk van natuurlijke vraag en technologische ontwikkelingen. Sommige analisten wijzen erop dat een periode van consolidatie gezond kan zijn. Minder leverage en meer organische vraag zouden een stabieler fundament leggen voor de volgende bull run.

Veel traders verwachten dat de BTC koers de komende weken schommelt tussen $100.000 en $107.000. Zolang macro-onzekerheid heerst, blijft dit een zijwaartse fase. Wie korte termijn trades doet, kijkt naar de steun rond $101.000 als koopkans en de zone $106.000-$107.000 als winstgebied.

Op de middellange termijn blijft het vooruitzicht positief. Zodra de Fed een duidelijk signaal afgeeft over de rente, kan de markt snel reageren. Een bevestigde verlaging zou de risk appetite herstellen en Bitcoin weer richting $110.000 tot $115.000 kunnen duwen.

Sluit je aan bij de toekomst

In tijden van onzekerheid zoeken beleggers naar projecten die technische vooruitgang koppelen aan duidelijke groei. Bitcoin Hyper valt precies in die categorie. Het platform bouwt voort op de kracht van Bitcoin, maar lost het grootste probleem van het netwerk op, snelheid en schaalbaarheid. Hyper maakt razendsnelle en goedkope transacties mogelijk via zijn eigen Layer-2 infrastructuur. Dat betekent dat gebruikers de betrouwbaarheid van Bitcoin combineren met de efficiëntie van moderne DeFi technologie. Voor veel investeerders is dat de perfecte mix in een periode waarin traditionele markten wankelen.

Het ecosysteem van Bitcoin Hyper groeit snel. Met functies als wallet integratie, staking mogelijkheden en bridges naar andere blockchains biedt het project een complete infrastructuur voor de volgende generatie gebruikers. Wie vooruitkijkt, ziet dat oplossingen zoals Bitcoin Hyper essentieel worden voor de evolutie van blockchain. Terwijl de markt wacht op een beslissing van de Fed, kiest Hyper alvast voor de toekomst.