De Bitcoin koers staat onder druk. Volgens crypto analist Geoffrey Kendrick van Standard Chartered kan de BTC koers tijdelijk onder de grens van $100.000 zakken. Zijn koersdoel van $135.000 voor het derde kwartaal staat voorlopig on hold. Wat gaat Bitcoin doen nu de opwaartse trend wankelt?

Analist waarschuwt voor tijdelijke Bitcoin crash

Drie weken geleden was Kendrick nog optimistisch. Toen voorspelde hij dat BTC snel zou doorstoten naar $135.000. Maar na de Bitcoin crash van 10 oktober, veroorzaakt door angst rond handelsspanningen tussen de VS en China, is het sentiment omgeslagen. Sindsdien bleef het herstel zwak. Volgens Kendrick is “een korte dip onder $100.000 nu onvermijdelijk.”

🚨 $BTC BELOW 100K!!! Standard Chartered expects Bitcoin to drop below $100k due to trade war concerns. I see opportunity!!! pic.twitter.com/XuGYwPwYq6 — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) October 22, 2025

Toch ziet hij dat niet als iets negatiefs. De analist noemt het juist “de laatste kans ooit” om BTC voor minder dan zes cijfers te kopen. Een daling richting $100.000 zou volgens hem het fundament kunnen leggen voor een nieuwe stijging later dit jaar. Lees ook ons artikel over de inflatiecijfers van vrijdag, die cruciaal voor XRP en Bitcoin zijn.

Technische signalen wijzen op zwakte

Uit de Bitcoin technische analyse blijkt dat de koers moeite heeft om boven de 200-daagse moving average te blijven. De RSI daalt en laat zien dat het momentum afzwakt. Op de daggrafiek vormen zich een reeks lagere toppen. Dit is vaak een signaal dat kopers de kracht verliezen.

Belangrijke steun ligt rond $104.000 tot $102.000. Zakt de koers daaronder, dan ligt $100.000 als laatste verdedigingslinie in zicht. Pas bij een doorbraak boven $113.000 kan BTC de weg omhoog hervatten. Zolang dat niet gebeurt, blijft het risico op een verdere daling groot. Bekijk hier de Bitcoin koersverwachting voor de lange termijn.

Goud, liquiditeit en ETF’s spelen mee

Kendrick volgt drie hoofdindicatoren die volgens hem bepalend zijn voor de richting van de markt. De eerste is de geldstroom tussen goud en Bitcoin. Een recente goudverkoop viel samen met een kleine BTC bounce. Dit is mogelijk een teken dat kapitaal van goud naar crypto beweegt.

Gold is down 8% in the past 38 hours. It has wiped out over $2.5 trillion in market cap. FYI, that’s the entire market cap of Bitcoin and ETH combined. pic.twitter.com/nOb83Sa3fD — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 22, 2025

De tweede is de liquiditeit op wereldmarkten. De Federal Reserve blijft geld uit de markt trekken via ‘quantitative tightening’. Minder liquiditeit betekent minder kapitaal voor risicovolle assets zoals BTC. Als de Fed binnenkort stopt met die verkrapping, kan dat een nieuw startschot geven voor crypto.

De derde factor zijn de ETF stromen. De afgelopen week zagen Amerikaanse spot ETF’s opnieuw een daling in instroom. Zolang dat aanhoudt, mist de markt een belangrijke motor voor herstel.

Wat zegt de markt?

Ondanks de terugval is er nog geen paniek. De meeste traders zien de daling als een gezonde correctie na maanden van stijging. Veel analisten vergelijken het huidige patroon met eerdere cycli waarin een sterke dip juist voorafging aan een nieuwe bull run.

De BTC koers beweegt al sinds begin 2023 boven het 50-weekse gemiddelde, wat volgens Kendrick een teken is dat de lange trend nog steeds omhoog wijst. “Zolang die lijn houdt, blijft het grote plaatje positief,” zegt hij.

Bitcoin voorspelling: laatste koopkans onder zes cijfers

Als de BTC koers inderdaad onder $100.000 zakt, verwacht Kendrick dat dit niet lang zal duren. Zodra de liquiditeit verbetert en de ETF instroom herstelt, ziet hij ruimte voor een nieuwe rally richting $135.000 en later zelfs $200.000.

Voor nu blijft de markt op zoek naar een bodem. Een tijdelijke Bitcoin crash hoort daarbij. Of het echt de laatste kans is om onder $100K in te stappen, zal de komende weken blijken.

Dit Bitcoin nieuws draait niet om paniek, maar om voorbereiding. Wie de trend begrijpt, weet dat volatiliteit geen einde betekent, maar het is vaak het begin van de volgende fase. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen tijdens altseason.

