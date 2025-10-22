De Federal Reserve komt op 28 en 29 oktober bij elkaar. De markt wacht gespannen af. Alles draait om de Fed rente beslissing. Blijft die hoog of komt er eindelijk een verlaging? Vrijdag krijgen we eerst de nieuwe inflatiecijfers en die kunnen het verschil maken tussen een crypto rally of een crypto crash.

De Bitcoin koers staat nu rond $107.808, een daling van 0,87% sinds gisteren. De XRP koers zakte licht naar $2,38 door een daling van 1,67%.

De Fed rente meeting bepaalt de stemming

Het beleid van de Fed heeft directe invloed op de cryptomarkt. Een renteverlaging betekent meer geld in omloop, meer liquiditeit en dus meer ruimte voor groei. Dat is bullish voor crypto. Als de rente gelijk blijft of opnieuw stijgt, dan wordt kapitaal duurder en vluchten investeerders weg van risicovolle assets zoals Bitcoin en XRP.

THE MOST IMPORTANT EVENT OF THIS WEEK 🚨 On 24th October, US CPI data will be released despite the US government shutdown. The expectations for US CPI is 3.1%, while the previous data came at 2.9%. Why is this important? As we know, the Fed decides its monetary policy based… pic.twitter.com/MSj6AfRXGK — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 20, 2025

De markt prijst op dit moment bijna volledig in dat de Fed eind oktober met 25 basispunten verlaagt. Maar dat scenario hangt af van de inflatie. Lees ook ons artikel over de Trump tarieven die crypto verwoesten.

Inflatie cijfers – Deze vrijdag is het beslissende moment

Vrijdag komen de nieuwe CPI data uit. Dat rapport bepaalt het sentiment.

Valt de inflatie lager uit dan verwacht, dan stijgt de kans op een renteverlaging. Dat zou direct positief zijn voor de Bitcoin koers en kan zelfs een nieuwe crypto rally ontketenen.

Maar komt de inflatie juist hoger binnen, dan is dat slecht nieuws. Dan kan de Fed besluiten om langer te wachten of zelfs te waarschuwen dat de rente hoog blijft tot in 2026. In dat geval kan de cryptomarkt snel in het rood duiken.

Bitcoin koers wacht op bevestiging

Na de correctie van vorige week stabiliseert Bitcoin rond $108.000. De steun ligt vlak boven de $107.000 zone. Zakt de koers daaronder, dan ligt er risico op een snelle test richting $104.000 – $101.000.

Bij een positief inflatiecijfer kan Bitcoin juist doorstoten richting $111.000 – $115.000. Veel traders wachten nu af, want elke beweging voor vrijdag kan misleidend zijn. Bekijk hier de Bitcoin koersverwachting voor de lange termijn.

XRP koers blijft volatiel

De XRP koers beweegt de laatste dagen tussen $2,30 en $2,45. De crypto is extra gevoelig voor macro-economie, omdat het vooral institutioneel geld aantrekt.

Een renteverlaging kan het verschil maken. Lagere rentes betekenen meer vraag naar alternatieve assets en digitale betalingsnetwerken zoals Ripple. Dan kan XRP snel richting $2,60 – $2,80 stijgen.

Maar bij hoge inflatie en een terughoudende Fed kan XRP onder $2,30 zakken, met risico op een test van $2,10. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Wat zeggen de indicatoren?

De markt kijkt deze week vooral naar drie signalen:

– CPI (inflatie) die bepaalt de richting van het Fed beleid.

– DXY (dollar index): een zwakkere dollar helpt crypto omhoog.

– Obligatierente (10 jaars): stijgende rente drukt Bitcoin meestal omlaag.

Op dit moment blijven die indicatoren gemengd. De dollar is iets zwakker, maar de rente blijft hoog. Dat maakt het wachten op vrijdag nog spannender.

Fed rente scenario’s voor de komende week

Bij deze scenario is de inflatie lager dan verwacht en komt er een renteverlaging. De markt viert feest. Liquiditeit neemt toe. De Bitcoin koers kan snel boven $115.000 stijgen. XRP koers krijgt vleugels richting $2,80. Een echte crypto rally ligt dan voor de hand.

BOOM!🚨The Fed is exploring “payment accounts” for fintech and crypto firms. This announcement changes everything!

This is super bullish for $XRP!$XRP is positioning to sit at the center of the U.S. banking system. This is not speculation anymore, IT’S HAPPENING! pic.twitter.com/Ywwp9vLXuE — X Finance Bull (@Xfinancebull) October 21, 2025

Scenario twee is inflatie is in lijn met verwachting en een milde toon van de Fed. Dit betekent een rustig herstel. De markt ademt uit, maar er komt geen explosieve beweging. Crypto blijft in consolidatie tot na het Fed besluit.

Bij het derde scenario is inflatie hoger dan verwacht en blijft de rente hoog. Dat is het bearish scenario. De dollar stijgt, rendementen op obligaties lopen op en crypto krijgt klappen. Bitcoin kan terugvallen naar $102.000 – $100.000. XRP kan onder $2,20 duiken.

Vrijdag is een belangrijke dag voor crypto

De inflatiecijfers van vrijdag zijn beslissend voor de richting van de cryptomarkt. De Fed rente bepaalt of we in november spreken over een nieuwe crypto rally of juist een volgende crypto crash.

Voor nu houden traders hun adem in. Het inflatiepercentage kan bepalen of Bitcoin richting $120.000 schiet of onder $100.000 breekt. En voor XRP is dat verschil minstens zo groot. Vrijdag weten we het.

Snel handelen na de Fed rente meeting

Als de inflatiecijfers deze vrijdag bekend worden, is het belangrijk om snel te kunnen handelen terwijl je crypto’s veilig staan. De non-custody wallet van Best Wallet is hiervoor een interessante keuze om te onderzoeken. Het voordeel van een non-custody wallet is dat je zelf in het bezit bent van de private key en dus de enige eigenaar bent.

What makes Best Wallet different? 🌐 ✅ Access new tokens before they launch

✅ Multi-chain support across top networks

✅ Everything you need in one app Not all wallets are built the same. 📲 Get Best Wallet today: https://t.co/Ykt3PTrPG0 pic.twitter.com/JrPw29MF4G — Best Wallet (@BestWalletHQ) September 29, 2025

Het ecosysteem van Best Wallet wordt binnenkort uitgebreid met de komst van hun Best Card en Best Wallet Token ($BEST). Vanaf dan kun je ook eenvoudig je crypto’s uitgeven met de betaalkaart bij fysieke winkels. Hun native $BEST token krijgt een centrale rol in het ecosysteem en geeft je lagere transactiekosten en hogere beloningen bij het staken van je crypto.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $BEST tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Elke nieuwe fase van de presale gaat gepaard met een nieuwe prijsverhoging.