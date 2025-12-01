De Bitcoin koers is december begonnen met een harde klap. Volgens gegevens staat de maand al op ongeveer -4,85%, terwijl de hele markt rood kleurt. Het is de slechtste start van december sinds 2021. Voor veel traders voelt het als een kleine Bitcoin crash. Wat gaat Bitcoin doen als dit zo doorgaat?

🚨 BITCOIN ENTERS DECEMBER RED!$BTC just kicked off December in the red at -4.85% monthly return, LOWER than the usual number. It's also now the WORST December in 4 years. pic.twitter.com/B2mY56PuG9 — Coin Bureau (@coinbureau) December 1, 2025

Bitcoin koers opent december met pijnlijke min

Als je de tabel met maandrendementen erbij pakt, valt december meteen op. Gemiddeld eindigt Bitcoin meestal rond +4% in deze maand, maar de gemiddelde score ligt negatief. Dat komt doordat een gek jaar zoals 2017 de cijfers omhoog trekt, terwijl de meeste jaren schommelen rond een bescheiden min.

Nu Bitcoin daalt met bijna vijf procent op de eerste dag, ligt de BTC grafiek er zwak bij. Op de 4 uursgrafiek zie je hoe de koers in een candle door meerdere voortschrijdende gemiddelden duikt. De bekende EMA lijnen wijzen allemaal naar beneden. Zolang Bitcoin zakt onder die dalende lijnen, blijft de korte trend neerwaarts. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Liquidaties slaan toe in de hele crypto markt

De harde candle kwam niet alleen. Op Coinglass is te zien dat er in 24 uur ruim $400 miljoen aan posities is geliquideerd, vooral longs. Op de heatmap kleuren de vakken bij BTC en ETH donkergroen, want daar is het meeste geld weggevaagd.

Het patroon is bekend. Veel handelaren zaten met hoge leverage long na weken zijwaarts. Zodra de Bitcoin koers onder een belangrijk niveau valt, gaan stops af, volgt een ketting van liquidaties en voelt het alsof Bitcoin zakt zonder duidelijke reden. De orderboeken zijn dun, dus een paar grote verkooporders kunnen de beweging extra versterken. Dat zorgt voor het gevoel van een plotselinge Bitcoin crash, terwijl het in feite een hefboom reset is. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins van het moment.

Macrodruk uit Japan zet risk-on trade onder spanning

Dit alles gebeurt terwijl de macro omgeving lastiger wordt. De rente op Japanse staatsobligaties is naar het hoogste niveau sinds 2008 gegaan. De markt houdt nu serieus rekening met een renteverhoging door de Bank of Japan.

Jarenlang konden grote partijen bijna gratis in yen lenen en dat geld in riskante assets stoppen, waaronder Bitcoin. Als deze carry trade wordt afgebouwd, stroomt er kapitaal terug naar veiligere plekken. Dat is slecht nieuws voor de crypto markt. In combinatie met twijfel over toekomstige renteverlagingen in de VS zorgt dat voor een risk off sfeer waarin Bitcoin daalt zodra er druk op de markt komt.

Sentiment draait naar angst, maar Bitcoin ETF verhaal blijft sterk

De Fear & Greed Index staat rond de 20 punten. Dat betekent “extreme fear”. In zo’n sfeer durven minder mensen de dip te kopen. Dat zie je terug in het orderboek met minder biedingen, meer verkoopdruk en opnieuw dat gevoel dat Bitcoin zakt zonder rem.

Toch is niet alle Bitcoin nieuws negatief. Data van SoSoValue laat zien dat spot ETF’s weliswaar een zwakke novembermaand hadden, maar dat de totale instroom sinds de start nog steeds positief is. BlackRock meldde dat zijn IBIT range nu zelfs de meest winstgevende productlijn van het hele bedrijf is. Dat betekent dat grote partijen nog steeds betrokken zijn, al worden ze kieskeuriger met hun aankoopmomenten. Lees ook ons artikel over het XRP ETF volume bereikt $688M.

Wat gaat Bitcoin doen: begin van bear markt of diepe correctie Bitcoin koers?

De grote vraag is of deze beweging het begin is van een echte bearmarkt, of een stevige pauze in een langere bull run. Technisch kijken analisten naar een belangrijke steunzone rond de lows van november. Zolang die band houdt, spreken ze van een gezonde correctie na een sterke stijging.

Breekt de koers daar overtuigend onder, dan wordt het beeld somberder. Dan kan de volgende stap lager liggen en kan het woord bear markt weer rondgaan in de crypto markt. Voorlopig is het beeld gemengd met de trend die neerwaarts is, het sentiment is zwak, maar structureel geld via ETF’s en grote beleggers is nog niet verdwenen.

