De Bitcoin koers bleef dit weekend rond de 89.000 dollar hangen. Dat is een gebied waar volgens analisten veel van afhangt van de komende dagen. De markt beweegt weinig en het handelsvolume is lager dan eerder deze maand, wat zorgt voor een rustige fase zonder duidelijke richting. Daarnaast verloor de bredere cryptomarkt waarde, met een totale marktkapitalisatie van rond de 3 miljard dollar. De combinatie van lage activiteit en twijfels over de cryptomarkt in zijn geheel houdt Bitcoin in een smalle handelsrange.

Weerstand bepaalt of Bitcoin stijgt

Een belangrijk punt in de huidige analyse is de weerstand tussen $92.000 en $93.000. Weerstand is een prijspunt waar veel verkopers actief worden, waardoor een stijging vaak blijft hangen. Elke keer dat de koers dit gebied benaderde, kwamen er verkopers in actie en werd de beweging naar boven afgeketst. Hierdoor blijft de markt voorzichtig. Pas wanneer Bitcoin dit niveau overtuigend weet te doorbreken, kan er een snelle stijging volgen. Een doorbraak boven zo’n sterk weerstandsniveau trekt vaak nieuwe kopers aan en kan de markt in korte tijd flink omhoog duwen.

$BTC is on its way to key ~$94,000 resistance. The long after the gain I mentioned in yesterdays analysis was filled at ~$89,343 (POC weekend range) and is printing. Enjoy the gains if you took it. Right now, Bitcoin is reclaiming ~$91,400 and will probably do another attempt… pic.twitter.com/eN14N09hyB — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) December 8, 2025

Aan de onderzijde ligt de steun tussen $86.000 en $88.000 dollar. Zakt Bitcoin hier duidelijk onder, dan kan dat extra verkoopdruk veroorzaken en mogelijk zelfs leiden tot een daling richting de lage 80.000 dollar. Voorlopig houden kopers dit gebied echter in stand, waardoor de markt vast blijft zitten in een langdurige zijwaartse beweging.

Wat gaat Bitcoin doen bij lage energie in de markt?

Veel traders vragen zich af: “Wat gaat Bitcoin doen nu de volatiliteit laag is?” De Relative Strength Index, een indicator die aangeeft of een markt overbought of oversold is, hangt rond 39. Dat duidt op lichte oversold-druk, maar het is niet genoeg om een duidelijke trendomslag te bevestigen of in gang te zetten. Het marktsentiment blijft dus nog steeds afwachtend. Zonder nieuwe economische prikkels of grotere instroom van kapitaal lijkt de markt te wachten op een andere soort impuls. De ogen zijn gericht op macro ontwikkelingen zoals de FOMC meeting van woensdag, die mogelijk voor renteverlaging zal zorgen en een nieuwe beweging in gang kan zetten voor de cryptomarkt.

Ook altcoins zoals Ethereum, BNB en Solana bewegen in lijn met de rustige Bitcoin koers. Dat maakt duidelijk dat de hele markt op dit moment synchroon lijkt te vertragen.

Bitcoin verwachting voor deze week

De Bitcoin verwachting voor de komende dagen draait vooral om één vraag die bepalend zal zijn: blijft de koers binnen dit krappe bereik, of volgt eindelijk een uitbraak? Een beweging boven $92.000 zou het eerste teken van kracht zijn en kan betekenen dat Bitcoin stijgt richting hogere niveaus na deze rustige periode. Maar zonder voldoende volume en koopinteresse kan de koers opnieuw juist weer terugkaatsen.

Daarom blijft deze week van essentieel belang. Een overtuigende doorbraak boven de weerstand kan het startschot geven voor snelle upside. Maar als de koers onder de steun duikt, kan het sentiment snel omslaan naar nóg meer verkoopdruk. Totdat een van beide grenzen breekt, blijft de markt zijwaarts bewegen en blijft de richting een vraagteken.

