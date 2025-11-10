De Ripple koers zit in een opwaartse trend na het recente Ripple nieuws over de CEO van BlackRock. Maxwell Stein prees de cryptomunt tijdens Ripple’s Swell, wat bevestigt dat traditionele financiële instellingen Ripple serieus nemen als brug tussen TradFi en de gedecentraliseerde economie.

Bevestiging voor Ripple community en XRP whales

Tijdens Ripple’s Swell 2025 conferentie in New York zorgde één uitspraak van BlackRock voor opschudding in de cryptowereld. Maxwell Stein, van BlackRocks digitale activa-team, prees Ripple voor het bewijzen van de echte waarde van blockchain en zei dat de XRP infrastructuur straks biljoenen dollars kan verwerken.

Volgens Stein is de markt klaar voor grootschalige blockchain adoptie, omdat Ripple heeft laten zien dat hun infrastructuur kapitaalstromen van biljoenen kan faciliteren.

Voor de XRP community en XRP whales voelde dit als een langverwachte bevestiging. Het signaleert dat traditionele financiële instellingen eindelijk oog krijgen voor Ripple als brug tussen TradFi en de gedecentraliseerde economie. Dit komt weer ten goede aan de Ripple koers.

Ripple nieuws: BlackRock ziet echte toepassing voor XRP infrastructuur

Stein benadrukte dat Ripple al heeft bewezen dat blockchain meer is dan een speculatief experiment. Door producten zoals stablecoins, tokenized bonds en vastrentende effecten kan Ripple daadwerkelijk waarde verplaatsen. Voor beleggers die zich afvragen wat gaat Ripple doen, is dit een duidelijk signaal dat institutionele adoptie in zicht komt.

Zijn opmerkingen kwamen tegelijk met uitspraken van Nasdaq CEO Adena Friedman, die het belang van regulatoire duidelijkheid voor grootschalige institutionele deelname benadrukte. Samen schetsen deze statements een toekomst waarin XRP en andere altcoins een structurele rol spelen in traditionele financiële systemen.

Wat gaat Ripple doen? XRP koers en potentieel voor ETF

Ondanks de positieve signalen bleef de Ripple koers na de conferentie stabiel, rond $2,21, een daling van 4% in 24 uur. Analisten zien dit niet als zwakte, maar als consolidatie. Zodra de institutionele richting duidelijk wordt, en een mogelijke XRP ETF dichterbij komt, kan de XRP koers snel herstellen. Sterker nog, de Ripple koers is al flink aan het herstellen. In de afgelopen 24 uur is de XRP koers namelijk met maar liefst 7,55% gestegen.

De interesse van BlackRock en andere grote spelers versterkt duidelijk het vertrouwen van XRP whales en geeft de gemeenschap houvast voor hun Ripple verwachting. Het laat zien dat Ripple klaar is voor een bredere adoptie en dat de vraag naar XRP vanuit institutionele hoek kan toenemen.

Ripple nieuws en verwachtingen: BlackRock boost vertrouwen

De erkenning van BlackRock markeert een mijlpaal in de geschiedenis van Ripple. Voor de XRP community, handelaren en grote XRP whales is dit een teken dat de technologie van Ripple daadwerkelijk een infrastructuur kan vormen voor grote financiële stromen.

Voor wie zich afvraagt wat gaat Ripple doen, is het antwoord steeds duidelijker. De combinatie van groeiende institutionele interesse, mogelijk een XRP ETF, en het vertrouwen van wereldwijde spelers zoals BlackRock, kan de XRP koers in de komende maanden aanzienlijk beïnvloeden.

XRP koers en Ripple ETF in het vizier

Het Ripple nieuws van Swell 2025 onderstreept dat blockchain geen experiment meer is. XRP wordt serieus genomen door grote financiële instellingen, en de uitspraak van Maxwell Stein over biljoenen dollars op Ripple infrastructuur kan een omslagpunt zijn.

Voor beleggers en XRP whales betekent dit dat het moment om in te stappen interessant is. De markt kijkt nu scherp naar de volgende stappen van Ripple: regulatoire ontwikkelingen, institutionele adoptie en de potentiële komst van een XRP ETF. Al deze factoren kunnen de XRP koers verder stimuleren en Ripple een centrale rol geven binnen de toekomst van financiële technologie.

