Na dagen van bloedvergieten lijkt de cryptomarkt op een kantelpunt te staan. Analisten zien voor het eerst in weken signalen van een kortetermijnherstel van Bitcoin, Ethereum en XRP. Precies op het moment dat retail traders in paniek massaal verkopen. Kan positief Bitcoin nieuws of Ethereum nieuws de markt redden van de ondergang?

Retail capituleert, whales kopen bij

On-chain data van Santiment toont dat kleine wallets versneld uitstappen, een patroon dat vaak voorafgaat aan grote herstelmomenten. Adressen met minder dan 0,1 BTC of 100 XRP verkochten het snelst sinds april, terwijl whales juist accumuleren rond $90.000. Analisten noemen dit een klassiek signaal van een bodemvorming.

🦐 Bitcoin, Ethereum, and XRP are all showing good signs of a potential rebound with retail dumping on all three. We measure small, retail wallets as: 🪙 <0.01 coin $BTC Wallets: 0.36% of holdings dumped in past 5 days

🪙 <0.1 coin $ETH Wallets: 0.90% of holdings dumped in past… pic.twitter.com/VWlICTapEu — Santiment (@santimentfeed) November 18, 2025

De Bitcoin koers zakte kort onder de grens van $90.000, maar houdt sindsdien stand. De RSI blijft diep in oversold gebied, wat volgens analisten ruimte biedt voor een technische rebound. Historisch gezien gingen zulke periodes van capitulatie vaak vooraf aan stijgingen van 50% tot 200% binnen enkele weken.

Ook bij Ethereum is het sentiment verdeeld. De Ethereum koers brak kort onder de $3000 en houdt op het randje stand. Ondanks ETF-uitstroom blijft institutionele interesse groot. Derivaten markten tonen dat professionele beleggers juist longposities uitbreiden.

Voor XRP geldt een vergelijkbaar beeld. De XRP koers verloor 9% na de recente ETF-lancering, een typisch sell-the-news effect. Toch kopen whales opnieuw in tussen $2,05 en $2,15. Het laatste Ripple nieuws wijst bovendien op een groeiende vraag vanuit institutionele partijen, mede dankzij nieuwe ETF-aanvragen.

Marktstructuur wijst op herstel

De drie grootste assets bewegen technisch gezien in hetzelfde patroon. Er ontstaat een consolidatie vlak boven langdurige steunzones. De meeste Bitcoin verwachtingen benadrukken de 50 EMA als historisch keerpunt, vergelijkbaar met de situatie in 2022.

📊 Bitcoin’s whales have gotten more and more active as prices have dumped over the past six weeks. So far this week, we have seen: 🐋 Over 102.9K Whale Transactions exceeding $100K

🐳 Over 29K Whale Transactions exceeding $1M 😮 This week has a good chance of ending up as the… pic.twitter.com/oHsnMfEjgP — Santiment (@santimentfeed) November 19, 2025

Ethereum toont opvallende veerkracht. Layer 2 netwerken blijven groeien en het aantal actieve adressen stijgt, ondanks koersdruk. Dat suggereert dat de fundamenten van het netwerk sterker zijn dan de koers laat zien. De Ethereum koers kan volgens sommige analisten binnen enkele weken terug richting $3200 bewegen als volumes aantrekken.

De XRP koers volgt dit ritme. Hoewel de koers nog zijwaarts beweegt, nemen handelsvolumes en whale activiteit toe. Nieuwe ETF’s van Franklin Templeton en Bitwise kunnen dienen als katalysator, zeker nu de cryptomarkt extreme angst vertoont.

Explosie op korte termijn mogelijk?

De komende 24 tot 48 uur worden volgens marktstrategen cruciaal. Zodra het handelsvolume terugkeert, kan een snelle opleving volgen richting $95.000 voor Bitcoin, $3200 voor Ethereum en $2,30 voor XRP.

Analisten benadrukken dat dit soort rebounds vaak plotseling optreden. Retail verkoopt nog steeds in paniek, maar grote partijen kopen rustig door. Toch blijven de fundamenten overeind. ETF-lanceringen, groeiende institutionele instroom en de kans dat de Fed alsnog in december de rente verlaagt, helpen allemaal mee.

Waar angst overheerst, ontstaan vaak kansen. De geschiedenis laat zien dat de cryptomarkt zelden omdraait wanneer traders zich optimistisch voelen. Ze keren juist wanneer niemand het meer verwacht. Handel daarom niet impulsief en behoud een goed risicoprofiel.

