Cardano (ADA) kampt opnieuw met onrust binnen zijn DeFi-ecosysteem. Volgens recente data van DeFiLlama is het totale vastgelegde kapitaal (TVL) op Cardano in november met ruim 22% gedaald, terwijl het aantal actieve gebruikers op het netwerk het laagste punt in negen maanden bereikte. Wat ooit werd gepresenteerd als een gedecentraliseerd financieel alternatief met academische precisie, lijkt nu te worstelen met lage adoptie en afnemend vertrouwen. De Cardano DeFi daling heeft dus gevolgen.

De problemen zijn tweedelig. Enerzijds nemen de volumes af op grote Cardano DEX’s zoals Minswap en Indigo, terwijl nieuwe projecten moeite hebben om tractie te vinden. Anderzijds verlaten juist steeds meer ontwikkelaars het netwerk uit frustratie over de trage besluitvorming en de complexe governancestructuur.

Volgens een anonieme ontwikkelaar op X voelt het ecosysteem “meer als een onderzoeksproject dan als een levend protocol”.

De koers van ADA reageerde negatief. Het token zakte deze week met bijna 7% naar $0,44, waarmee de munt onder zijn 200-daags gemiddelde gleed, een technisch bearish signaal.

Cardano (ADA) gains momentum, rising 3.66% to $0.546 with $1.66B in 24h trading volume. Support at $0.52 could fuel a bounce toward $1.15, while SpaceX talks and core upgrades spark investor interest in ADA’s aerospace. 🚀📈 #ADA #Cryptohttps://t.co/gILypYFIAH — TWJ News (@TronWeekly) November 6, 2025

Governance problemen en trage besluitvorming

Een van de grootste struikelblokken binnen Cardano blijft zijn governance systeem, dat misschien democratisch is opgezet, maar daardoor ook traag functioneert. Elke wijziging of nieuwe update moet worden goedgekeurd via Project Catalyst, een stemmechanisme waarin duizenden communityleden inspraak hebben.

In theorie klinkt dat als echte decentralisatie. In de praktijk leidt het alleen wel tot vertragingen, botsende belangen en oponthoud bij cruciale innovaties. Terwijl andere blockchains zoals Solana en Ethereum in rap tempo nieuwe DeFi-protocollen lanceren, blijft Cardano hangen in discussies over technische standaarden.

Dat governance probleem werkt ook door in het investeerdersvertrouwen. Volgens data van IntoTheBlock is de instroom van groot kapitaal in ADA-portefeuilles met meer dan 30% gedaald sinds september, terwijl ontwikkelaarsactiviteit op GitHub zijn laagste punt van 2025 bereikte.

Waarom ontwikkelaars vertrekken

Veel ontwikkelaars prijzen Cardano’s visie op veiligheid en wiskundige zekerheid, maar klagen over de moeilijke programmeertaal (Haskell) en het gebrek aan tooling vergeleken met EVM-compatibele ketens.

Daardoor trekken veel nieuwe projecten liever naar Base, Polygon of Arbitrum, waar de infrastructuur gebruiksvriendelijker is en de onboarding sneller verloopt.

Zelfs sommige prominente community leden uiten nu ook hun bezorgdheid.

Influencer en ADA early adopter Chris O schreef op X:

“De technologie is briljant, maar de gebruikerservaring is een ramp. Als we geen brug slaan naar ontwikkelaars en gewone gebruikers, wordt Cardano irrelevant.”

Een vrij harde boodschap voor een project dat ooit beloofde de meest stabiele en duurzame blockchain ter wereld te worden.

Kan ADA herstellen van deze neerwaartse spiraal?

Cardano werkt nog steeds aan zijn Voltaire update, die volledige on-chain-governance moet brengen en gebruikers meer zeggenschap moet geven over de toekomst van het netwerk. Daarnaast zijn er samenwerkingen in de maak met onderwijs en identiteitsprojecten in Afrika, die Cardano’s oorspronkelijke missie, “banking the unbanked”, nieuw leven kunnen inblazen.

Analisten waarschuwen echter dat herstel zoals gewoonlijk tijd kost. Zolang de DeFi activiteit laag blijft en ontwikkelaars andere ecosystemen kiezen, is het moeilijk voor ADA om duurzaam te stijgen. Technisch gezien ligt de eerstvolgende steun rond $0,42, met weerstand op $0,49. Een uitbraak boven dat niveau zou het vertrouwen enigszins kunnen herstellen, maar onder $0,40 dreigt een verdere daling richting $0,35.

“De markt straft traagheid,” zegt marktstrateeg Maya Zeller van Delphi Digital.

“Cardano heeft het intellectuele fundament, maar mist het momentum. Zonder gebruikers is zelfs de beste technologie waardeloos.”

Wat betekent Cardano DeFi daling voor beleggers?

Cardano is geen verloren zaak, maar ook geen snelle winstkans. Wie gelooft in de lange termijn en het academische karakter van het project, kan ADA blijven volgen als stabiele ‘slow builder’. Maar voor wie zoekt naar directe rendementen of DeFi groei, bieden snellere ecosystemen als Solana en Arbitrum momenteel meer dynamiek. Toch zijn er ook nog veel andere crypto’s die eventueel goed zijn om nu te kopen.

