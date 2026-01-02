De Cardano koers (ADA) is in 2026 opvallend sterk gestart. Terwijl de Bitcoin koers nauwelijks 1% winst pakt, knalt ADA met zo’n 7% omhoog en zet het Cardano direct weer in de schijnwerpers.

Analisten wijzen erop dat de stijging vooral wordt gedreven door de terugkeer van liquiditeit na de feestdagen, waarbij beleggers selectief instappen in grote altcoins zoals Cardano, terwijl Bitcoin vooral stabiel blijft. Is dit slechts een korte opleving na de feestdagen, of vormt dit het begin van een bredere Cardano rally richting 2026?

Cardano koers laat Bitcoin koers achter zich

Na weken van lage volumes en wat gezapig handelen lijkt de markt langzaam weer op gang te komen. Bitcoin beweegt rond de $88.700 en Ethereum blijft hangen boven de $3000, maar de ADA koers trekt zich weinig aan van dat rustige tempo. Cardano weet zich los te maken van de rest van de markt en laat zien dat er toch weer risico wordt genomen.

Volgens analisten betekent dit nog niet dat we aan de vooravond staan van een altcoin season. Beleggers lijken vooral heel selectief te zijn. Geen wilde sprongen richting kleinere coins, maar gerichte posities in bekende namen met voldoende liquiditeit. In dat plaatje past Cardano op dit moment opvallend goed, terwijl de Bitcoin koers voorlopig de ankerrol blijft spelen, in lijn met de Bitcoin koersverwachting.

Cardano nieuws en waarom Ripple steeds wordt genoemd

Het huidige Cardano nieuws valt samen met de aanhoudende kracht van Ripple. De XRP koers liet de afgelopen periode zien hoe snel sentiment kan omslaan wanneer institutionele interesse toeneemt. Volgens marktkenners laat XRP daarmee zien hoe een institutionele instroom snel kan doorsijpelen in de koers, iets wat beleggers nu voorzichtig ook bij Cardano beginnen te verdisconteren. Dat zorgt ervoor dat traders automatisch om zich heen kijken: welke andere grote coins zouden kunnen volgen, mede in het licht van de XRP verwachting.

Cardano wordt daarbij steeds vaker genoemd. Niet omdat het dezelfde functie vervult als Ripple, maar omdat het netwerk al jaren bouwt aan schaalbaarheid en stabiliteit. Als kapitaal voorzichtig doorsijpelt naar altcoins, dan begint het meestal bij projecten die al een bewezen plek in de markt hebben. Dat idee lijkt nu langzaam door te sijpelen in de Cardano koers, wat ook terugkomt in de ADA Cardano koersverwachting.

Tegelijkertijd blijft het een fragiel evenwicht. Er is geen massale uitstroom uit Bitcoin. Het gaat eerder om kleine verschuivingen, en juist dat maakt de beweging van ADA interessant, maar ook gevoelig voor snelle omkeringen.

ADA koersanalyse: technisch gezien wordt het spannend

Kijk je naar de grafieken, dan komt de ADA koers in een fase terecht waar traders scherp op letten. Het 50-daagse gemiddelde kruipt richting het 200-daagse gemiddelde, wat de kans op een golden cross vergroot. Dat is geen garantie voor verdere stijging, maar historisch gezien vaak wel een moment waarop extra kopers instappen.

Als het momentum doorzet, zien analisten ruimte richting $0,62 tot $0,65. Voor deze week ligt de focus daarbij op de zone rond $0,62, waarbij een doorbraak richting $0,65 mogelijk is zolang de Bitcoin koers stabiel blijft. Zolang de Bitcoin koers geen overtuigende trend laat zien, blijft winstneming een reëel scenario. In dat geval kan ADA relatief snel terugzakken richting de zone rond $0,54.

Komt er echt een Cardano rally in 2026?

Ondanks de sterke start van het jaar blijft voorzichtigheid het sleutelwoord. De Altseason Index blijft laag en bevestigt wat veel handelaren al ervaren: Bitcoin blijft de dominante factor. Het is pas mogelijk om te spreken van een duurzame Cardano rally wanneer het vertrouwen breder terugkeert en het kapitaal zich helderder verspreidt over altcoins.

Tot dat moment blijft het een strijd tussen optimisme en geduld. De ADA koers toont aan dat er belangstelling is, maar het is belangrijk om dat momentum te behouden in een markt die snel kan draaien. De komende weken zullen daarom van groot belang zijn, vooral wanneer macro-economische signalen en Bitcoin opnieuw richting geven.

Bitcoin Hyper

In een onzekere markt zoeken steeds meer traders naar manieren om actief in te spelen op volatiliteit. Bitcoin Hyper ($HYPER) richt zich op traders die willen anticiperen op schommelingen in zowel de Bitcoin koers als grote altcoins zoals Cardano, zonder vast te zitten aan één vast scenario. Met realtime data en snelle uitvoeringen proberen traders kansen te benutten terwijl de markt nog zoekende is naar richting.