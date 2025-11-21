De Cardano koers (ADA) is deze week met ruim 20% gedaald tot rond de $0,40, waarmee de coin zijn laagste niveau in bijna een jaar bereikt. Over de afgelopen maand bedraagt het verlies zelfs 36%, terwijl de ADA koers sinds begin 2025 met bijna 50% is teruggevallen. De scherpe correctie volgt op een bredere neerwaartse trend binnen de cryptomarkt, waar traders riskante activa mijden door onzekerheid over renteverlagingen en economische groei. Wat gaat Cardano doen richting het begin van 2026?

Cardano koers volgt bredere trend

Volgens marktdata is de ADA koers samen met de rest van de markt onder druk komen te staan. Bitcoin en Ethereum zagen eveneens forse liquidaties, waarbij grote investeerders hun posities verkleinden. De daling van Cardano wordt verder versterkt door macro-economische zorgen. De kans op een renteverlaging door de Federal Reserve is namelijk flink afgenomen in 2025. Hogere rentes blijven kapitaal weghouden uit crypto, wat de druk op grote altcoins vergroot.

Analisten merken op dat ADA historisch gezien sterk correleert met Bitcoin, wat betekent dat verdere zwakte in BTC mogelijk ook Cardano onder druk zet. Als het huidige sentiment aanhoudt, zou de koers zelfs kunnen terugvallen richting $0,34. Dit niveau is voor het laatst in november 2024 gezien. Deze zone fungeert als een technisch steunniveau, waar mogelijk consolidatie optreedt voordat herstelkansen ontstaan.

Komt er een diepere crash of een herstel?

De meningen over de vooruitzichten van Cardano lopen sterk uiteen. Sommige analisten wijzen op de extreme oversold regio van de Relative Strength Index (RSI), die vergelijkbaar is met eerdere dieptepunten in 2022.

Analisten zien dit als een klassiek capitulatiepunt dat voorafgaat aan grote rebounds. Op basis van historische RSI-patronen zou een herstel naar $1,10 in 2025 mogelijk zijn. Toch zou dat een stijging betekenen van bijna 97% vanaf het huidige niveau.

Anderen blijven juist voorzichtig en verwachten dat ADA niet verder komt dan een hertest van $0,65, tenzij het macro-economische klimaat snel verbetert. Volgens deze groep is de huidige koersactie vooral een weerspiegeling van het slechte vertrouwen onder retail traders en het gebrek aan directe katalysatoren op korte termijn.

Midnight sidechain en NIGHT token

Ondanks de koersdruk blijft Cardano nieuws rond technologische ontwikkelingen positief. Het project heeft onlangs de Midnight sidechain gelanceerd, een Layer 2 oplossing gericht op privacy en compliance. Op dit netwerk draait de nieuwe NIGHT token, waarmee gebruikers transacties kunnen uitvoeren zonder hun identiteit volledig prijs te geven.

Charles Hoskinson says: Midnight is Supporting Cardano’s Growth 🤝 “Midnight will be listed on every major exchange… $NIGHT is a Cardano Asset, every time Midnight makes a deal, it’s also making a Cardano deal.”@IOHK_Charles in an interview with @jasonappleton pic.twitter.com/IRHV9Utw9h — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) October 16, 2025

De integratie van Midnight kan op langere termijn nieuwe use cases naar het Cardano ecosysteem trekken, vooral binnen financiële en corporate toepassingen. Developers zien het als een belangrijke stap richting bredere adoptie. Toch verwachten de meeste marktvolgers pas impact op de ADA koers zodra de sidechain volledig operationeel is en meer dApps aantrekt.

Wat gaat Cardano doen richting 2026?

Voorlopig blijft de markt verdeeld over wat Cardano gaat doen. Het sentiment is negatief, maar fundamenteel toont het netwerk nog steeds groei in developer activiteit en technologische vernieuwing. Veel traders vragen zich daarom af: waarom stijgt Cardano niet?

Mocht de macro-economie in 2025 stabiliseren (bijvoorbeeld door een renteverlaging of toename in ETF-instroom) dan kan ADA profiteren van een bredere opleving. Op de korte termijn blijft het dus afwachten of Cardano standhoudt boven de steunzone van $0,34 – $0,40. Breekt die, dan ligt een verdere correctie voor de hand. Als de steunzone echter stand weet te houden, dan zien analisten een scenario waarin ADA in 2025 zijn neerwaartse trend ombuigt en opnieuw richting een koers van $1 beweegt.

