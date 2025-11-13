Wirex en Cardano komen met een nieuwe creditcard die ADA bruikbaar maakt in het dagelijks leven. Dat is groot nieuws en zet de Cardano koers opnieuw in de aandacht. De samenwerking zorgt voor extra utility en voedt de Cardano verwachting voor de rest van het jaar. Steeds meer mensen zoeken naar crypto met potentie en deze stap past daar goed bij.

Cardano krijgt eindelijk een betaalkaart

Tijdens de Cardano Summit in Berlijn lieten EMURGO en Wirex zien hoe de nieuwe Cardano Card werkt. De kaart verschijnt in de Wirex app en wordt zichtbaar voor meer dan zes miljoen gebruikers. Daardoor kunnen mensen straks simpel ADA uitgeven, net zoals ze al doen met euro’s of dollars.

Cardano is taking a major step into global digital payments. 🌍 💳 We’re partnering with @wirexapp to launch the official Cardano Card, integrated into the Wirex app and accessible to over 6 million users in 130 countries. 🧵 1/4 pic.twitter.com/GK3gtW2Zyc — Cardano Card (@cardano_card) November 11, 2025

Je kunt met de kaart overal betalen waar Visa werkt. Dat betekent dat ADA niet meer alleen iets is wat je vasthoudt, maar ook iets wat je kunt gebruiken om te betalen. Het grote verschil met andere cryptokaarten is dat deze kaart direct DeFi functies toevoegt. Denk aan rendement op je saldo, leningen met crypto als onderpand en handige tools in de app. Het maakt Cardano sterker, want het laat zien dat er steeds meer echte toepassingen komen voor het netwerk. Lees ook ons artikel over de Crypto Queen die werd veroordeeld tot 11 jaar cel voor $7,3 miljard Bitcoin fraude.

Beloningen die gebruikers aantrekken

Wirex staat al bekend om zijn cashback. Met de Cardano Card blijft dat zo. Gebruikers krijgen tot 8% crypto cashback op aankopen. Dat klinkt simpel, maar werkt heel goed. Mensen gebruiken sneller een kaart als ze er iets voor terugkrijgen.

Ook zijn er lage kosten voor wisselen, ATM toegang en reisvoordelen. Alles bij elkaar maakt dit de kaart aantrekkelijk voor mensen die graag met crypto betalen in plaats van met fiat.

Een mooi detail is dat een deel van de winst naar de Cardano Treasury gaat. Daardoor helpt iedere betaling mee aan de groei van het hele netwerk.

Wat doet dit met de Cardano koers?

De Cardano koers beweegt nu rustig rond dezelfde zone. De RSI staat in het midden en laat zien dat de markt niet extreem in één richting hangt. De MACD ligt vlak, wat past bij de zijwaartse beweging van de laatste weken.

Toch kan nieuws zoals dit voor extra kracht zorgen. Nieuwe utility betekent vaker meer interesse. En wanneer ADA vaker wordt gebruikt, groeit op termijn ook de waarde van Cardano. De markt houdt deze ontwikkeling dus zeker in de gaten.

Een doorbraak boven $0,60 zou de koers richting de volgende weerstand kunnen duwen. Zakt ADA juist onder de steun, dan blijft de prijs nog even in dezelfde bandbreedte hangen. Voor nu lijkt het vooral wachten op meer volume. Voor de liefhebbers hebben we een lijst gemaakt met crypto’s die gaan stijgen.

Wat betekent dit voor DeFi betalingen?

De samenwerking laat zien dat DeFi betalingen steeds dichter bij het dagelijks gebruik komen. Wirex heeft een groot wereldwijd netwerk. Cardano heeft een sterk ecosysteem. Door die twee te combineren, wordt het makkelijker om crypto te gebruiken zonder er te veel bij na te denken.

The Cardano Card looks clean. Who’s got theirs already? 👀 Drop a pic below pic.twitter.com/2t7ZBmY59H — Mintern (@MinswapIntern) November 12, 2025

Volgend jaar komt er ook een non-custodial versie van de kaart. Dan houden gebruikers hun eigen sleutels en hebben ze volledige controle over hun geld. Dat past goed bij hoeveel Cardano fans hun crypto willen beheren.

Deze samenwerking vergroot de utility van ADA, maakt de hele ervaring rond Cardano sterker en brengt DeFi betalingen een stap dichter bij het gewone leven. De komende maanden gaan we zien of ADA een plek verdient op de lijst met de beste altcoins van het moment.

