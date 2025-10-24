Cardano ($ADA) lijkt zich klaar te maken voor een sterke opwaartse beweging nu de koers standhoudt boven de cruciale support van $0,62. Analisten voorspellen een ADA-rally richting $1,90 tegen eind Q4 2025, mits Bitcoin boven $108.000 blijft. De dalende BTC-dominantie versterkt dit scenario, wat kan wijzen op de start van een nieuw altseason. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Cardano koers explosie volgens analist

Cardano handelt momenteel rond $0,64 en bevindt zich net boven de belangrijke support op $0,62, een niveau dat de ADA structuur de afgelopen maanden heeft ondersteund. Dit gebied valt samen met de 0,5 Fibonacci-retracement en vormt de basis van een symmetrisch driehoekspatroon dat zich al een jaar ontwikkelt.

Analist Ali Martinez stelt dat zolang Cardano boven $0,62 blijft, de opwaartse structuur intact blijft en een mogelijke rally richting $1,90 kan volgen.

Volgens de grafiek ligt de apex van deze formatie in Q4, wat betekent dat er binnenkort een beslissende beweging aankomt. Zodra ADA de neerwaartse trendlijn doorbreekt rond $0,70, liggen de volgende weerstands­niveaus op $0,95, $1,28 en $1,86, gebaseerd op Fibonacci-projecties. Dit zijn ook zones waar Cardano in eerdere rally’s vaker is gestagneerd of gecorrigeerd.

Ook de momentumindicatoren wijzen op een mogelijke reversal. De MACD-lijn ligt iets onder de signaallijn, maar het kleine verschil en de afnemende rode histogrammen tonen aan dat de verkoopdruk afneemt. De RSI-waarde van 40 duidt erop dat de markt nog in herstelmodus is en ruimte heeft om verder te stijgen als kopers de controle terugwinnen.

Toch is het belangrijk dat Bitcoin zijn positie weet te behouden als ADA wil herstellen, dus laten we ook die koersverwachting wat beter onder de loep nemen.

Bitcoin herwint kracht boven $110.000

Bitcoin bereikte deze week een hoogste punt van ongeveer $113.940 voordat het werd afgewezen en kort terugviel naar de zone rond $106.000. Nu de koers weer boven $110.000 noteert, lijkt Bitcoin klaar om de recente hoogtepunten opnieuw te testen.

Volgens de grafiek kan een duidelijke doorbraak boven $112.000 de weg vrijmaken richting $115.800, de volgende belangrijke weerstand. Zo’n beweging zou bevestigen dat het kortetermijn momentum weer in het voordeel van kopers draait. De RSI, die stijgt vanaf ‘oversold’ niveaus rond 43, ondersteunt dit scenario en wijst op toenemende koopdruk en verder herstelpotentieel.

Hierbovenop laat de BTC dominantiegrafiek een impulsieve vijf-golven-daling zien, wat een bearish ommekeer bevestigt. Momenteel lijkt de koers nog bezig met het voltooien van golf ‘c’ binnen een abc-correctie, die mogelijk een wigpatroon vormt voordat verdere verzwakking optreedt.

Dit is gunstig voor altcoins. Een stijgende Bitcoin in combinatie met een dalende dominantie betekent namelijk dat er relatief meer kapitaal naar altcoins stroomt dan naar Bitcoin, een signaal dat kan wijzen op het begin van een altseason.

Wat gaat Cardano doen?

Als Bitcoin boven $110.000 blijft en de dominantie verder daalt, kan dit de altcoinmarkt aanjagen. Cardano oogt technisch sterk: een doorbraak boven $0,70 kan volgens analisten een stijging richting $1,90 in gang zetten tegen eind Q4 2025. Dit koersdoel valt samen met de voltooiing van het symmetrische driehoekspatroon, wat een nieuwe bullfase voor de veelbelovende crypto kan inluiden.