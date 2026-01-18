De Cardano koers beweegt rond de $0,405. Nu de bredere markt weer aantrekt, zijn investeerders benieuwd of er een Cardano rally komt. Wat gaat Cardano doen in Q1? Crypto experts kijken naar een mogelijk koersdoel van $1, maar hoe realistisch is dat? Een ADA koers van $1 zou een stijging betekenen van 147% voor 31 maart.

Cardano nieuws positief door breder marktsentiment

De bredere markt beleeft een nieuwe opleving. De totale marktwaarde ligt weer rond de $3,25 miljard, dat is een stijging van ongeveer 4,5%. Tijdens zulke oplevingen bewegen de beste altcoins en grote cryptomunten zoals Cardano vaak mee. Historisch gezien beginnen deze bewegingen altijd bij bekende netwerken met een sterke community, zoals die van Cardano.

Technische analyse Cardano koers

Vanuit een technisch oogpunt is het beeld voor de Cardano koers nu een stuk rustiger dan eind 2025. De koers blijft rond $0,405 hangen; dit functioneert nu als korte termijn steun. Zolang deze zone standhoudt, blijft het bredere plaatje positief voor de ADA koers en kan de koers zich opmaken voor een herstelpoging.

Op het moment van schrijven staat de RSI rond 53. Er is dus zichtbare koopkracht, zonder directe oververhitting. De MACD toont daarnaast voorzichtig een positief beeld. Deze signalen wijzen op opbouwend momentum. Geen paniek, gewoon langzaam stijgend. Bovendien laat het handelsvolume zien dat er wel degelijk interesse is, zonder extreme pieken.

De eerste echte weerstand voor de Cardano koers ligt rond $0,45. Dan komt $0,60 in beeld als volgende weerstand. Pas bij een krachtige doorbraak boven deze niveaus kan er echt een Cardano rally plaatsvinden en lijkt $1 realistischer.

Wat gaat Cardano doen in Q1 volgens crypto experts

De Cardano voorspelling wordt vanuit meerdere hoeken bekeken. Sommige crypto experts kijken naar de bredere markt. Als de Bitcoin koers opnieuw richting $100.000 gaat en Ethereum mogelijk richting $7500, ziet de crypto voorspelling er zeer bullish uit volgens experts.

Anderen kijken weer naar de ontwikkelingen van het Cardano netwerk. Updates, nieuwe toepassingen en samenwerkingen houden Cardano in beeld. Ook institutionele interesse neemt toe en whales storten zich op Cardano. ADA ETF’s zorgen voor een structurele instroom van groot kapitaal. Dit kan op lange termijn erg bullish zijn voor de koers.

$ADA is flying 😳 Q1 will be so bullish for cardano pic.twitter.com/Jh5Ccs9bL5 — OxManuel (@ManuelOnchain) January 4, 2026

Cardano kopen of niet in Q1?

Het vooruitzicht van ADA lijkt bullish volgens veel crypto experts. Op het moment dat de bredere markt de kracht vasthoudt en ADA boven belangrijke weerstanden breekt, kan de koers snel stijgen. Dat maakt een koersdoel van $1 voor het einde van Q1 niet geheel onmogelijk, maar verschillende factoren moeten samenkomen om dit te realiseren.

Tegelijkertijd blijft de markt volatiel en hangt er ook een risico aan vast. Mocht de Cardano de andere kant op gaan en onder de $0,38 zakken, verdwijnt het momentum net zo snel. Dan is een consolidatie de volgende fase, in plaats van een Cardano rally.

Of het slim is om Cardano te kopen in Q1 hangt af van risicobereidheid en natuurlijk timing. Hoewel de vooruitzichten en technische indicatoren positief ogen, is er nog geen sprake van bevestiging van de trend.

Een koersdoel van $1 is niet onmogelijk, mits de markt meebeweegt en de trend bevestigd wordt. Zonder deze factoren blijft $1 voorlopig nog ver weg.

