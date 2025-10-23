Whales grijpen massaal hun kansen in de aanloop naar de Grayscale Cardano ETF beslissingen op 26 oktober. Whales hebben volgens data meer dan 200 miljoen ADA gekocht. De Cardano koers lijkt herstel te laten zien na de recente dip en analisten zien langzaam beweging. Het vertrouwen in de ADA koers stijgt en sommige analisten verwachten zelfs dat Cardano richting $1 kan stijgen in november. Wat gaat Cardano doen?

Whales stappen massaal ADA koers in, in aanloop naar de Cardano ETF beslissing

Volgens on-chain data hebben whales de afgelopen week meer dan 200 miljoen ADA bijgekocht. De timing is hierbij erg opvallend, de Cardano ETF beslissing staat namelijk binnenkort gepland. Als de aanvraag van Grayscale wordt goedgekeurd, zou dit kunnen leiden tot een van de grootste institutionele instromen voor de Cardano koers.

UPDATE:

The SEC decision on the Grayscale Cardano Trust ETF (GADA) is almost here. Cardano’s ETF approval is imminent 📈 pic.twitter.com/xY25dij3Im — Metera Protocol | Mainnet Live! (@MeteraProtocol) October 21, 2025

Analisten op X verwachten dat crypto ETF’s de sluizen openen voor kapitaal richting digitale assets. Eerder lieten Bitcoin en Ethereum flinke koersstijgingen zien na de lancering van hun crypto ETF’s. Veel investeerders vragen zich af wat Cardano gaat doen als er een positieve ETF beslissing komt deze maand.

Technische analyse: Cardano koers. Wat gaat Cardano doen?

De Cardano koers laat tekenen van herstel zien op de grafiek. De RSI staat op het moment van schrijven rond de 56. Dit wijst op hernieuwde koopkracht, zonder directe oververhitting op de markt.

Daarnaast toont de MACD ook een bullish signaal, de signaallijn is namelijk bovenlangs gekruist. Historisch gezien kondigt dit signaal vaak een korte termijn rally aan.

Na een recente dip lijkt de Cardano koers zich te herpakken. ADA consolideert op het moment van schrijven rond de $0,64. Belangrijke weerstand ligt bij $0,70. Analisten zien bovendien $0,80 als cruciaal punt, een doorbraak hierboven kan de koers richting $1,12 duwen. Dit koersdoel wordt door meerdere analisten genoemd, zij wijzen hierbij op de ‘inverse head-and-shoulder’ formatie die zich vormt op de grafiek.

Het volume blijft redelijk stabiel, dit is een belangrijk signaal dat aangeeft dat de verkoopdruk afneemt. Een doorbraak boven het eerste weerstandsniveau kan ervoor zorgen dat de Cardano verwachting richting $1 een realistisch doel wordt.

Cardano nieuws draait om groeiende DeFi activiteit en vertrouwen

Naast de bullish technische signalen neemt de activiteit op het Cardano netwerk ook toe. Het aantal actieve smart contracts stijgt en de totale waarde in Cardano’s DeFi ecosysteem breidt steeds verder uit. Dit ondersteunt de verwachting van analisten dat ADA zijn positie versterkt als serieuze concurrent van Solana, zeker op het moment dat de crypto ETF goedkeuring binnen is.

Hoewel Solana erg populair is, zien steeds meer analisten Cardano als veelbelovende cryptomunt met potentie en fundamentele stabiliteit. De combinatie van sterkte op technisch gebied, toenemende DeFi activiteiten en natuurlijk de toenemende whale interesse maakt Cardano een interessante munt om in de gaten te houden.

