Cathie Wood zet opnieuw in op Ethereum. Via ARK Invest kocht ze ruim 550.000 aandelen van BitMine, een beursbedrijf met een grote Ethereum treasury. Dat nieuws komt op een moment dat de Ethereum koers onder druk staat. Juist daarom valt deze zet op. De ETH koers beweegt onzeker, maar ARK kiest duidelijk positie. Wat gaat Ethereum doen richting eind 2025?

Ethereum nieuws laat zien hoe ARK dit moment leest

Dit Ethereum nieuws draait niet om hype. BitMine is geen klein bedrijf dat wacht op sentiment. Het bouwt bewust een grote positie op in Ethereum. Door daar nu in te stappen, laat ARK zien dat ze verder kijken dan de daggrafiek.

The new names in the Cathie Wood universe https://t.co/2HOmI1yj1N — Ark Invest Tracker (@ArkkDaily) December 16, 2025

Cathie Wood staat bekend om kopen in zwakte. Ze wacht niet tot alles groen is. Ze stapt in als twijfel overheerst. Dat patroon zie je hier opnieuw. De markt is nerveus. De koers beweegt zijwaarts. En precies daar zet ARK zijn handtekening onder.

Het is geen directe ETH aankoop, maar de link is duidelijk. Dit is een inzet op Ethereum als netwerk en als lange termijn verhaal. Lees ook ons artikel over JPMorgan dat getokeniseerde geldmarktfonds lanceert – breekt de Ethereum koers nu uit?

Ethereum koers beweegt op een kantelpunt

De Ethereum koers zit in een lastige zone. De grafiek laat zien dat eerdere steunniveaus worden getest. Kopers komen wel terug, maar overtuiging ontbreekt nog. Dat maakt dit een fase van afwachten.

Juist dit soort fases zijn interessant voor grote partijen. Niet omdat de bodem zeker is, maar omdat het risico beter te overzien is dan na een grote stijging. De markt is rustiger. Emotie is eruit. Dat zie je vaak voor een nieuwe beweging.

Of die beweging omhoog of omlaag is, weet niemand. Maar het moment waarop ARK koopt, zegt iets over hun verwachting.

De ETH koers laat zien dat de verkoopdruk afneemt. Het tempo omlaag wordt kleiner. Indicatoren zoals de MACD helpen om dat te zien. Simpel gezegd laat het zien of een trend sterker of zwakker wordt. Bekijk hier de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

Op dit moment is er nog geen duidelijke ommekeer. Maar het beeld is ook niet meer zo zwak als eerder. Dat past bij een markt die zoekt naar richting.

ARK lijkt hier niet te handelen op korte signalen. Ze bouwen positie op in een fase waarin de meeste traders juist twijfelen.

Ethereum whales bewegen vaak eerder

Als je kijkt naar grote bewegingen in crypto, zie je vaak hetzelfde patroon. Ethereum whales bewegen eerder dan de rest. Ze bouwen rustig op. Ze jagen geen prijs achterna.

Dat geldt niet alleen voor wallets op de blockchain, maar ook voor grote fondsen. Wat ARK Invest hier doet, past in dat plaatje. Ze nemen exposure terwijl het verhaal nog niet populair is.

Dat betekent niet dat de koers morgen stijgt. Wel dat grote spelers zich voorbereiden op een andere fase.

Wat gaat Ethereum koers doen richting eind 2025?

De vraag wat gaat Ethereum doen hangt af van meer dan alleen de grafiek. Het gaat om gebruik, vertrouwen en liquiditeit. Ethereum blijft de basis voor stablecoins, DeFi en steeds meer zakelijke toepassingen. Dat fundament is er.

Voor een koers van $5000 moet veel meezitten. De markt moet weer risico durven nemen. Ethereum moet boven belangrijke niveaus uitbreken. En het sentiment moet draaien.

Is het onmogelijk? Nee. Is het gegarandeerd? Zeker niet. Wat ARK doet, is zich positioneren voordat dat verhaal breed wordt gedragen.

Dat is geen voorspelling. Het is een strategie. En die strategie laat zien dat Ethereum, ondanks de onrust, nog steeds serieus wordt genomen door grote namen. Dat is misschien wel het belangrijkste signaal in dit hele verhaal. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen naast ETH.