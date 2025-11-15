Investeringsgoeroe Cathie Wood heeft opnieuw voor opschudding gezorgd in de financiële wereld. Haar fonds Ark Invest kocht deze week meer dan 353.000 aandelen van Circle, de uitgever van de populaire USDC stablecoin. De zet volgt kort na de indrukwekkende Q3 resultaten van het bedrijf, waarin Circle een nettowinst stijging van 202% en een omzetgroei van 66% rapporteerde.

Volgens een rapport van Yahoo Finance ziet Ark Invest Circle als “één van de kernbedrijven die de brug slaan tussen traditionele financiën en de crypto wereld”. Met deze aankoop highlight Wood haar overtuiging dat stablecoins het fundament vormen van de volgende crypto bull run.

Circle, dat de USDC stablecoin uitgeeft, heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een spil in het wereldwijde digitale betalingsverkeer. Waar Tether (USDT) vooral wordt gebruikt in Aziatische markten, positioneert USDC zich als de gereguleerde, transparante tegenhanger, volledig gedekt door Amerikaanse staatsobligaties en contant geld.

De stablecoin markt staat aan het begin van een mega cyclus

Steeds meer experts zien stablecoins als de drijvende kracht achter de volgende fase van crypto adoptie. Volgens Anatoly Yakovenko, CEO van Solana, kan de wereldwijde stablecoin markt in de komende jaren groeien van $250 miljard naar wel $10 biljoen.

Het principe is simpel maar krachtig: stablecoins brengen stabiliteit in een markt die vaak wordt gezien als volatiel. Ze maken het voor bedrijven, banken en consumenten mogelijk om crypto te gebruiken als ruilmiddel zonder koersrisico. Voor institutionele beleggers is dat cruciaal, want waar Bitcoin en Ethereum worden gezien als investeringen, fungeren stablecoins als transactiemiddel en liquiditeitsbrug.

Als partijen zoals Ark Invest nu al posities nemen in bedrijven die deze infrastructuur bouwen, is dat volgens analisten een signaal van een structurele verschuiving in de markt.

Waarom Circle centraal staat in deze verschuiving

Circle heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een startup in digitale betalingen tot een fintech reus met institutionele partners. De USDC stablecoin wordt gebruikt op netwerken als Ethereum, Solana, Avalanche en Arbitrum, en speelt een sleutelrol in DeFi (Decentralized Finance), internationale handel en blockchain betalingen.

Met de recente winstgroei, nieuwe partnerships met banken, en een toenemende rol in cross-border settlements, positioneert Circle zich als de ‘PayPal van crypto’. Cathie Wood ziet dat potentieel. In eerdere interviews zei ze al dat “de volgende generatie financiële infrastructuur gebouwd wordt op blockchain,” en Circle past perfect in dat narratief.

Analisten wijzen erop dat als Circle’s groei zich doorzet, de vraag naar onderliggende netwerken zoals Ethereum en Solana ook zal stijgen, aangezien daar het meeste USDC verkeer plaatsvindt. Het is dus niet enkel een gok op Circle, maar ook op de infrastructuur eromheen.

Cathie Wood and Ark Invest bought 353,328 shares of Circle $CRCL today pic.twitter.com/AZyglHrfJU — Evan (@StockMKTNewz) November 13, 2025

Wat betekent dit voor de bredere cryptmarkt?

Wood’s Circle investering wordt door velen gezien als een bullish signaal voor crypto in zijn geheel. Stablecoins vormen immers het toegangspunt voor traditioneel kapitaal: zodra banken en vermogensbeheerders USDC of andere gereguleerde stablecoins gebruiken, ontstaat een directe brug tussen fiat en blockchain.

Dat betekent ook dat andere crypto’s profiteren van deze ontwikkeling. XRP, dat zich richt op betalingen en liquiditeit via RippleNet, kan profiteren van de groei van digitale settlement netwerken. Solana, dat fungeert als infrastructuur voor snelle stablecoin transacties, heeft nu al een groot aandeel in USDC verkeer. Ethereum, met zijn DeFi ecosysteem, blijft de fundering waarop veel stablecoin protocollen draaien.

Volgens marktanalyse van Bloomberg Intelligence zorgt elke toename van $1 miljard aan stablecoin liquiditeit gemiddeld voor $3 miljard extra handelsvolume in altcoins. Toch blijft het ook belangrijk om te kijken welke crypto het best is om nu te kopen via deze gids.

Ark’s track record geeft vertrouwen

Dat Cathie Wood groot inzet op Circle, wordt door velen serieus genomen, haar track record spreekt voor zich. Ze kocht vroeg in Tesla toen niemand erin geloofde, stapte in Coinbase toen crypto door velen nog werd afgeschreven, en voorspelde correct dat Bitcoin naar institutionele portefeuilles zou verhuizen.

Van stablecoin revolutie naar institutionele adoptie

De implicatie is duidelijk: als gevestigde investeerders zich nu al positioneren in stablecoin bedrijven, is dat een teken dat de volgende crypto adoptie golf niet uit hype komt, maar uit functionele integratie in het financiële systeem. Waar de vorige bull run werd aangedreven door NFT’s en memecoins, lijkt deze cyclus te draaien om betalingen, infrastructuur en stabiliteit.

De vraag is dus niet meer of stablecoins belangrijk worden, maar hoe snel de rest van de markt volgt. Misschien markeert dit moment het echte begin van het stablecoin tijdperk.

