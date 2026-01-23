De XRP koers staat opnieuw volop in de spotlights nadat ChatGPT een opvallend scenario schetst voor begin 2026. Volgens de AI ligt een versnelling richting $4,50 al in februari binnen bereik, als het huidige marktmomentum aanhoudt. Dat zou een sterke beweging zijn ten opzichte van het huidige prijsniveau.

Wat opvalt is dat deze voorspelling niet alleen gebaseerd is op technische signalen. ChatGPT kijkt naar liquiditeit, handelsvolume en het veranderende gedrag van grote partijen binnen de markt.

Solana koers volgt met sterke fundamentals

Niet alleen XRP staat op het vizier. Ook de Solana koers krijgt volgens ChatGPT ruimte om door te lopen richting $195. De reden ligt vooral bij het hoge netwerkgebruik en de stabiele instroom van kapitaal in DeFi en NFT infrastructuur.

Solana zit op dit moment gewoon in een fijne flow. Steeds meer traders kiezen voor snelheid en lage kosten, en precies daar blinkt Solana in uit. Dat zorgt voor extra aandacht, meer gebruik en een momentum dat lastig te negeren is in deze fase van de markt.

Dogecoin koers krijgt steun van Buenos Aires

De Dogecoin koers wordt door ChatGPT als verrassende derde genoemd. Een recent golden cross signaal en de aankoop van ruim 220 miljoen DOGE door whales zorgen voor een stevig fundament. Dat soort bewegingen duidt vaak op een voorbereidende fase.

De aandacht rond Dogecoin nam toe toen bekend werd dat Buenos Aires DOGE accepteert voor lokale betalingen. Zulke berichten zorgen voor extra vertrouwen en kunnen net dat zetje geven richting een volgende prijsbeweging, zoals een stap naar $0,20.

Waarom ChatGPT XRP boven Bitcoin plaatst

Dat ChatGPT XRP momenteel hoger inschat dan Bitcoin is opvallend, maar verklaarbaar. Volgens de crypto AI zit het verschil vooral in fundament. XRP biedt meer toepassingen die grote partijen kunnen gebruiken.

Daarnaast speelt regelgeving een rol. De duidelijkheid rond Ripple zorgt voor rust bij grotere partijen. Dat zorgt voor vraag naar de token en versterkt de verwachting dat XRP vooroploopt in de volgende fase van de markt.

Wat gaat Ripple doen richting 2026

Wat Ripple richting 2026 gaat doen, is voor veel mensen de vraag. Volgens ChatGPT ligt de aandacht vooral op meer gebruik door grote spelers en het uitbreiden van betaalnetwerken. Ook laat on-chain data van Coinmarketcap zien dat het fundament sterk genoeg is om dit mogelijk te maken.

Deze aanpak maakt XRP minder afhankelijk van korte spikes op crypto exchanges. In plaats daarvan bouwt het project aan een stabieler fundament dat in bull markten extra hard kan versnellen.

Beste crypto keuzes volgens AI

Wanneer gekeken wordt naar beste crypto kansen voor de komende maanden, wijst ChatGPT naar XRP, SOL en DOGE. Niet omdat ze identiek zijn, maar juist omdat ze verschillende fases van dezelfde cyclus vertegenwoordigen.

XRP staat voor institutionele schaal, Solana voor infrastructuur en Dogecoin voor retail momentum. Samen vormen ze een breed gespreide aanpak binnen één marktbeweging en maken ze kans op een plek tussen de beste altcoins.

De bredere crypto voorspelling 2026 laat zien dat AI steeds vaker wordt gebruikt om scenario’s te schetsen. Niet als absolute waarheid, maar als hulpmiddel om patronen te herkennen die anders moeilijk zichtbaar zijn.

Wat opvalt is dat AI modellen steeds minder focussen op één coin. Ze kijken naar samenhang, timing en rotatie binnen de markt. Ook kijken ze naar recente uitspraken, Circle CEO verwacht AI stablecoin revolutie en dit draagt direct bij aan een positieve voorspelling.

