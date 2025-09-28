De XRP koers heeft het momentum mee en zou in Q4 2025 met grote cijfers kunnen stijgen. Volgens ChatGPT is zelfs een Ripple koers van $14 niet uitgesloten, mits de rest van de cryptomarkt meewerkt. Hoe staat de op twee na grootste crypto ervoor, en wat gaat Ripple doen?

XRP koers uitermate bullish

Van de grootste cryptomunten is de Ripple koers over een geheel jaar gezien uitermate bullish. De waarde van de altcoin, die zich met name richt op de zakelijke markt, steeg sinds eind september 2024 met ruim 369%. Waar de koers een jaar geleden nog moeite had om de $0,50 vast te houden, bivakkeert de token nu op $2,75.

Dit is wel een 10% achteruitgang ten opzichte van een week geleden, toen de XRP koers nog net iets hoger stond, op $3,15. De correctie die de Ripple koers meemaakt, is in lijn met de bredere ontwikkelingen op de cryptomarkt. We zien ruwweg dezelfde cijfers bij vergelijkbare tokens zoals Solana, Ethereum en Cardano.

Er zijn verschillende redenen die ervoor zorgen dat de XRP koers zo bullish is. Zo kwam dit jaar een einde aan de langslepende rechtszaak tussen de Amerikaanse beurswaakhond SEC en tokenuitgever Ripple Labs. Daarmee is juridische duidelijkheid rondom de token verkregen en durven meer traders in te stappen.

Daarnaast is de XRP koers gegroeid onder invloed van de strategische partnerschappen die Ripple Labs sluit. De XRP token is altijd bedoeld geweest om snelle internationale transacties te faciliteren, met name gericht op institutionele partijen. In de afgelopen week kwam onder meer naar buiten dat de grootste bank van Spanje, BBVA, Ripple zal gebruiken voor het aanbieden van cryptodiensten.

De token wordt geholpen door de toevoeging van RLUSD aan de eigen blockchain (XRP Ledger). Deze dollar-stablecoin maakt het gemakkelijker voor institutionele partijen om via Ripple geld te verzenden. Ripple’s on demand liquidity (ODL) verwerkt momenteel voor ruim $10 miljard per jaar aan transacties. Met een marktkapitalisatie van $170 miljard is XRP bovendien stabiel. Het betalingsnetwerk heeft zodoende de wind mee.

De XRP koers heeft bovendien het geluk dat al deze ontwikkelingen samenvallen met een markt die van zichzelf al bullish is, onder meer door de zwakke dollar, pro-crypto maatregelen bij de Amerikaanse overheid en gevolgen van de Bitcoin cycle.

Wat gaat Ripple doen? ChatGPT voorspelt $14

Met het oog op de bovenstaande feiten is het interessant om de XRP koers in de gaten te houden. Veel traders denken dat er richting het einde van dit jaar nog een bull markt in aantocht is. Zij baseren deze verwachting op het gegeven dat oktober en november doorgaans bullish maanden zijn, inclusief het feit dat de Bitcoin halving cycles aangeven dat in de komende weken de markt op een hoogtepunt moet komen. Sommige traders zijn minder positief en verwachten een zware crypto winter.

Wij vroegen ChatGPT een XRP koersverwachting te maken voor Q4 van 2025 (begin oktober – eind december). De AI textbot voorziet een koersgroei naar $14,00 op de laatste dag van het jaar, wat effectief een stijging van 600% zou betekenen ten opzichte van de huidige koers.

ChatGPT stelt dat de Ripple koers gaat scoren omdat enkele factoren, die we in dit artikel reeds genoemd hebben, een bullish effect op de koers zullen hebben. Onder meer de crypto adoptie door BBVA en het toenemend gebruik van stablecoin RLUSD worden genoemd.

Volgens de generatieve AI valt de echte groei te verwachten aan het einde van het jaar, wanneer de massale adoptie zorgt voor een altseason piek. De XRP koers heeft daarbij het voordeel dat de token functioneert als een ‘bridge asset’.

Gevaren voor Ripple koers

Hoewel de seinen volgens ChatGPT op groen staan voor een flinke XRP koersgroei, liggen er nog wel wat beren op de weg. Het belangrijkste risico waar Ripple Labs mee geconfronteerd wordt, is concurrentie. Bekende concurrenten zijn onder meer Stellar en Hedera, die zich ook richten op de zakelijke kant. De echte bedreiging komt echter van de koning onder de crypto’s: Bitcoin.

Er is namelijk een nieuw project dat als doel heeft de snelheid van de Solana Virtual Machine (65.000 transacties per seconde) naar Bitcoin (maximaal 7 TPS) te brengen. Dit project heet Bitcoin Hyper Het wil met een eigen L2 een technologische upgrade van Bitcoin doorvoeren. Dit kan de wereldwijde crypto adoptie flink versnellen. Institutionele investeerders komen vaak eerder bij de grootste crypto uit dan bij het kleinere, gecentraliseerde Ripple.

De eigen token van Bitcoin Hyper, $HYPER, zit momenteel nog in de presale. In korte tijd werd al meer dan $18 miljoen opgehaald voor dit toekomstgerichte platform. De $HYPER koers, nu nog vastgezet op $0,012975, kan eenmaal op de exchanges snel stijgen.

Volgens ChatGPT zal dit ook gebeuren. In haar koersanalyse stelt de generatieve tekstbot dat in een bullish scenario een groei naar $0,30 mogelijk is – een 2200% stijging ten opzichte van de huidige presale prijs.

Ondanks de bullish XRP koersverwachting van ChatGPT zijn er dus de nodige gevaren voor de token. Het grootste gevaar komt uit onverwachte hoek, en bestaat uit een combinatie van Bitcoin en BTC Hyper. Met name de nieuwe crypto $HYPER zou eenmaal op de exchanges ongekende returns kunnen opleveren.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale