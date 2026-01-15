De Solana koers beweegt op dit moment rond de $144. Maar volgens een Solana voorspelling van Claude AI is een SOL koers rond $600 in 2026 mogelijk. Dit zou neerkomen op een stijging van ruim 200%. Deze Solana verwachting is niet gebaseerd op hype, maar op veranderingen binnen het netwerk en institutionele interesse. Solana staat opnieuw in de schijnwerpers. Wat gaat Solana doen in 2026?

Solana nieuws: Firedance upgrade zorgt voor hogere snelheid en stabieler netwerk

De Firedance upgrade speelt de grootste rol in de Solana voorspelling van Claude AI. Dit is een nieuwe validator cliënt die naast de bestaande software draait. Firedancer is gebouwd in C++ en is ontworpen voor snelheid en betrouwbaarheid. Tijdens de tests wordt er zelfs gesproken over honderdduizenden tot miljoenen transacties per seconde.

Voor het Solana netwerk is dit zeer belangrijk. Het netwerk had in het verleden nog wel last van congestie en uitval, maar Firedance zal dit structureel aanpakken. Validator verwerkt transacties parallel en veel efficiënter. Voor grote partijen is dit een belangrijke voorwaarde voor het bouwen en investeren.

Solana ETF interesse groeit in een hoog tempo

Ook is het duidelijk dat de institutionele interesse in een hoog tempo groeit. Met name Bitwise en Grayscale vallen hierin op. Gezamenlijk beheren Solana ETF’s inmiddels meer dan $1 miljard aan vermogen.

🚨BREAKING: SOLANA ETF INFLOWS OUTPERFORM ETHEREUM AND BITCOIN!!!🚨 pic.twitter.com/eaxMAm9yLV — SolanaNews.sol (@solananew) January 2, 2026

ETF’s verlagen de drempels voor grote spelers zoals fondsen en banken. Er is een directe blootstelling aan Solana mogelijk, zonder technische moeilijkheden. Solana ETF’s zorgen voor een structurele instroom van groot kapitaal, waardoor het minder afhankelijk is van retail sentiment.

Technische analyse Solana koers

Na een zware periode in 2025 leefde de Solana koers op. De koers vormt nu een hogere bodem en dat is een belangrijk signaal voor de markt. SOL begeeft zich boven de eerdere steun en laat geleidelijk aan lagere toppen zien.

Op het moment van schrijven beweegt de RSI zich rond de 63. Dit wijst op kracht vanuit Solana, zonder directe oververhitting. Ook de MACD toont een bullish signaal en blijft oplopen. Deze technische signalen wijzen erop dat de kopers de overhand hebben. Zolang de Solana koers boven de $135-$140 blijft, blijft deze trend intact.

Wat gaat Solana doen in 2026? Is $600 mogelijk voor SOL?

Alle ingrediënten voor een rally zijn in huis gehaald. De upgrades liggen klaar, de ETF-instroom loopt goed en de technische signalen zijn positief. Nu ligt de bal in de handen van het netwerk. Het netwerk moet blijven leveren, en daar gaat Firedance bij ondersteunen. Ook zal verdere schaalvergroting via compressie en lagere kosten een grote rol spelen in 2026.

Hoewel Claude AI $600 als mogelijk doel in 2026 ziet, moet daar heel wat voor gebeuren. De netwerkactiviteiten, DeFi gebruik, tokenisatie en aanhoudende institutionele instroom moeten aanhouden. Als Solana structureel blijft groeien, kan $600 een realistisch doel worden.

Is dit het goede instapmoment?

Momenteel staat de Solana koers rond de $144. Of dit het juiste instapmoment is om crypto te kopen, hangt af van je doel. Op korte termijn blijft SOL volatiel, maar de koers verwachting voor 2026 ziet er positiever uit dan in 2025. Het netwerk oogt fundamenteel stabieler en sterker, wat voor het verschil zorgt.

