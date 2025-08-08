CleanSpark, één van de grootste beursgenoteerde Bitcoin-miners in de Verenigde Staten, heeft in het derde kwartaal van 2025 een recordomzet geboekt.

Met een omzet van ruim 180 miljoen dollar en een winststijging van meer dan 30 procent spreekt het bedrijf van het meest succesvolle kwartaal in zijn geschiedenis.

De resultaten weerspiegelen een combinatie van schaalvergroting, strategische uitbreidingen en gunstige marktomstandigheden.

Lagere kosten en duurzame energie versterken positie

Volgens CEO Zach Bradford is de groei te danken aan jarenlange focus op efficiëntie en het benutten van duurzame energiebronnen. CleanSpark heeft zijn activiteiten uitgebreid in staten als Georgia en Mississippi, waar het toegang heeft tot relatief goedkope elektriciteit afkomstig van zonne- en windparken. Daardoor zijn de kosten per geminede Bitcoin aanzienlijk gedaald, wat de winstmarge ten goede komt.

Het bedrijf wist zijn totale rekenkracht met meer dan twintig procent te vergroten. Die groei komt voort uit zowel de uitrol van nieuwe ASIC-miners als de overname van kleinere miningfaciliteiten. CleanSpark werkt daarnaast actief aan load balancing-oplossingen, waarbij de stroomvraag wordt afgestemd op pieken in het net. Dat maakt het aantrekkelijk voor netbeheerders en verlaagt de ecologische voetafdruk van het bedrijf.

Beurskoers daalt ondanks sterke kwartaalcijfers

Opvallend genoeg daalde de aandelenkoers van CleanSpark kort na de bekendmaking van de kwartaalresultaten. Hoewel het bedrijf een recordomzet en stevige winstgroei rapporteerde, sloot het aandeel op 8 augustus af met een daling van 2,55 procent naar 10,72 dollar. Gedurende de dag schommelde de koers sterk, met een piek boven 11,40 dollar en een laagtepunt rond 10,44 dollar.

De daling lijkt niet gerelateerd aan de financiële prestaties, maar eerder aan algemene marktsentimenten of winstnemingen door beleggers na de eerdere opwaartse trend. Analisten wijzen erop dat dergelijke koersbewegingen vaker voorkomen bij tech- en cryptogerelateerde aandelen, zeker in een volatiele marktcontext. In de pre-market noteerde het aandeel alweer licht hoger.

Amerikaanse miners profiteren van geopolitieke verschuiving

De recordcijfers van CleanSpark vallen samen met een bredere trend binnen de sector. Steeds meer miningcapaciteit verschuift van Azië naar Noord-Amerika, mede door strengere regelgeving in landen als China en Kazachstan. Amerikaanse partijen zoals CleanSpark, Riot en Marathon profiteren van duidelijke regelgeving, stabiele infrastructuur en publieke acceptatie.

CleanSpark benadrukte in zijn kwartaalrapport ook het belang van voorbereiding op de aankomende Bitcoin halving, die gepland staat voor april 2026. Door nu al te investeren in schaal, efficiënte hardware en lange termijn energiecontracten, wil het bedrijf ook na de halving competitief blijven.

Groeiende belangstelling voor alternatieve modellen

Tegelijkertijd zien we dat de cryptomarkt zich verder ontwikkelt buiten het traditionele miningmodel. De toegenomen populariteit van memecoins, community tokens en utility-gebaseerde projecten wijst op een bredere adoptie onder een nieuw type gebruiker.

Deze gebruikers zoeken niet alleen naar rendement, maar ook naar herkenbaarheid, gebruiksgemak en deelname aan een digitale gemeenschap.

Naast institutionele groei zien we ook dat de retailmarkt evolueert richting toegankelijkheid en communitygedreven modellen vallen nieuwe projecten op die hier direct op inspelen.

