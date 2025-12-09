Een bekende crypto analist waarschuwt dat de Bitcoin cyclus is omgedraaid. De Bitcoin koers herstelt wel iets na de daling van de afgelopen weken, maar volgens hem passen de huidige signalen meer bij een verborgen bear market dan bij het begin van een nieuwe stijging. Hij ziet zelfs patronen die wijzen op het risico van een Bitcoin crash als de markt nog een schok krijgt.

Crypto analist: Bitcoin koers herstelt, maar gedrag van de markt klopt niet

Bitcoin hangt weer rond de $90.000. Normaal voelt dat als sterk herstel, maar het sentiment doet het tegenovergestelde vermoeden. Veel beleggers zijn zenuwachtig, altcoins liggen er zwak bij en de meeste charts laten neerwaartse structuren zien.

THE CYCLE INVERSION What if 2025 was the bear market and nobody noticed? Consider the evidence. Bitcoin broke its all-time high BEFORE the halving for the first time in history. This was not a bull market signal. This was the cycle inverting. 2024 was not the start of a new… pic.twitter.com/f35PpQ8lGy — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) December 8, 2025

De crypto analist wijst op één punt dat alles in beweging zet. Bitcoin brak zijn all-time high al voor de halving. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Hij ziet dit als een teken dat de traditionele cyclus niet werkt zoals vroeger. Volgens hem is dit geen bullrun zoals in andere jaren, maar een cyclus die is omgekeerd. Lees ook ons artikel over het Fed besluit morgen dat bepalend is voor crypto met Bitcoin op kantelpunt bij $90k.

Bitcoin dominantie stijgt, terwijl altcoins leegbloeden

De Bitcoin dominantie staat op het hoogste niveau in jaren. Dat betekent dat altcoins steeds verder marktaandeel verliezen. In een gezonde bullmarkt stijgen altcoins vaak mee. Nu gebeurt het tegenovergestelde.

De Bitcoin dominantie laat een lange reeks hogere pieken zien. Het is een strak opwaarts patroon dat je normaal ziet midden in een bearfase, niet aan het begin van een nieuwe groei­periode. Dat maakt het beeld extra wrang, want Bitcoin staat hoog, maar de markt voelt zwak.

Crypto ETF instroom valt terug en dat remt de vraag volgens crypto analist

De grafiek met crypto ETF netflows laat zien dat er de laatste weken minder nieuw geld de markt instroomt. Er zijn zelfs dagen met duidelijke uitstroom. Dat is belangrijk, omdat ETF’s dit jaar de grootste motor waren achter de stijging.

Zonder sterke instroom blijft er weinig over om de prijs omhoog te trekken. Daardoor blijft de Bitcoin koers gevoelig voor elke vorm van slecht nieuws. Als de vraag zwak is, kan een kleine verkoopgolf snel groter worden. De crypto analist noemt dit een van de grootste risico’s voor de komende weken. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst gemaakt met welke crypto te kopen tijdens deze dip.

Bitcoin koers laat neerwaartse trend zien

De Bitcoin koers laat sinds oktober een duidelijke daling zien. Lage toppen, lage bodems en een breuk uit het grote stijgende kanaal. Dat is een klassieke bearstructuur.

Daarbovenop staat de Fear & Greed Index al weken in het gebied van angst. Dat past precies bij wat de crypto analist beschrijft. Een markt die hoog staat in prijs, maar laag in vertrouwen. Dat zie je vaak aan het einde van een bearfase, niet in het midden van een bullrun.

Crypto analist ziet risico op harde beweging bij nieuwe schok

De crypto analist zegt niet dat er meteen een Bitcoin crash komt. Maar hij benadrukt dat de basis nu zwak is met een hoge Bitcoin koers, zwakke instroom, angstig sentiment en dominantie die alleen maar stijgt. In dit soort situaties kan een onverwachte macro schok genoeg zijn om de markt snel lager te duwen.

Traders werken bovendien met veel leverage en strakke stops. Daardoor kunnen dalingen harder gaan dan normaal. De crypto analist ziet dat vooral als waarschuwing en niet om paniek te zaaien, maar om duidelijk te maken dat herstel geen zekerheid is.

Herstel Bitcoin koers blijft mogelijk, maar de signalen lijken op een bear market

Toch is het verhaal niet volledig negatief. De ETF uitstroom blijft beperkt, grote partijen zoals Strategy bouwen nog steeds posities op en veel lange ­termijn ­beleggers blijven rustig zitten. Dat biedt steun onder de markt.

Maar volgens de crypto analist is dat niet genoeg om te spreken van een nieuwe bullfase. Zolang de structurele signalen zwak blijven, kan de Bitcoin cyclus nog alle kanten op. De markt heeft duidelijker bewijs nodig dat de vraag weer aantrekt.

Zijn conclusie is simpel. De markt kan herstellen, maar het risico blijft hoog. Wie actief handelt, moet rekening houden met beide kanten. De Bitcoin koers staat hoog, maar veel kernsignalen staan nog op rood. Pas wanneer die draaien, kan Bitcoin echt een nieuwe fase ingaan. Bekijk hier de Bitcoin koers verwachting voor de lange termijn.

