Uit de meest recente analyses van Bloomberg strateeg Mike McGlone blijkt dat het bereiken van een koers van $100.000 een historisch moment zou kunnen betekenen. Tegelijkertijd geeft McGlone aan dat het een keerpunt wordt voor de gehele cryptomarkt. Volgens de strateeg kan deze mijlpaal ervoor zorgen dat investeerders zich te comfortabel gaan voelen in deze markt.

Bloomberg over de Bitcoin koers

In een rapport van Bloomberg wordt eigenlijk gezegd dat de Bitcoin koers nu op een kritiek niveau balanceert. Veel mensen zien een stijging tot boven de $100.000 misschien als het teken voor een nieuwe bullrun, maar dat geldt niet voor McGlone. McGlone ziet een doorbraak naar 100k meer als een moment waarop het superhard kan gaan, maar ook keihard kan instorten. McGlone vertelt dat een daling naar deze zone juist een teken zou kunnen zijn van een afnemend marktsentiment. Dit geldt vooral als grote whales ineens besluiten om meer winst uit de markt te halen. Dit zou namelijk de verkoopdruk behoorlijk omhoog kunnen gooien, en misschien wel kunnen leiden tot een Bitcoin crash.

Volatiliteit in de financiële markten

McGlone vergelijkt de 50-weekse Bitcoin koers met een aantal bekende volatiliteit indicatoren, zoals de Cboe Volatility Index, en de S&P 500 realized volatility. Uit deze indicatoren komt weer naar voren dat beide markten, zowel crypto als de traditionele markten, in een ongewoon rustige staat zijn.

Volgens McGlone kan dit niet op de lange termijn kan aanhouden, en moet er een keerpunt komen in deze markten. Gekeken naar de VIX, ook bekend als de ‘Wall Street’s Fear Index’, wordt er een lange termijn index van 19 aangegeven. McGlone verwacht dat aandelen op termijn weer zullen terugvallen naar dit niveau, wat kan leiden tot nog meer turbulentie in de markt.

De Bitcoin koers

Wanneer we kijken naar de koers van Bitcoin dan zien we dat deze al een behoorlijke tijd vastzit rond de $110.000, en regelmatig ook nog terugvalt naar de $100.000 zonder duidelijke aanleiding.

In de geschiedenis van de bullruns van Bitcoin kunnen we zien dat het vaker voorkomt dat halverwege het sentiment, en het enthousiasme afneemt voor crypto. Analisten noemen dit “Mean reversion”, waarmee ze simpelweg bedoelen dat de markt weer gereset wordt naar zijn normale trend. Volgens McGlone is dit dan ook echt een cruciaal moment, of we gaan zien dat bitcoin blijft stijgen, of we zien misschien wel een enorme daling die zich misschien reset naar de lange termijn gemiddelden rond de $56.000. Wanneer de markt onzeker wordt, zien we vaak dat Bitcoin sneller daalt dan verwacht, voordat er opnieuw een herstel plaatsvindt.

Wat gaat Bitcoin doen? De komende weken zullen bepalend zijn voor het sentiment op de cryptomarkt en kunnen het verschil maken tussen een tijdelijke correctie of een langdurige trendbreuk.

Bitcoin en de traditionele markten.

Tot slot kijken we nog naar de huidige relatie tussen Bitcoin en de S&P 500. Hieruit blijkt dat Bitcoin zich nog steeds meer lijkt te bewegen als een tech aandeel, en niet een vorm van digitaal goud of een andere valuta. Voor nu zien we ook dat wanneer de aandelenmarkt volatiel wordt, Bitcoin eigenlijk altijd op dezelfde manier meebeweegt. Dit principe gaat ook een beetje in tegen het idee dat Bitcoin al los is gekomen van de traditionele markten. De scherpe correctie van Bitcoin heeft ook gevolgen voor de altcoins op de markt, die doorgaans nog sterker reageren op de schommelingen op de cryptomarkt. Ontdek hier ook welke crypto gaat stijgen.

Terwijl Bloomberg waarschuwt voor mogelijke marktcorrecties, kijken veel beleggers juist naar projecten die zich richten op schaalbaarheid en efficiëntie. Eén van die projecten is Bitcoin Hyper.

De Bitcoin Hyper presale – de crypto die Bitcoin dichterbij de traditionele markten brengt

Bitcoin Hyper ($HYPER) heeft als doel de doorbrekende crypto te zijn die zorgt voor schaalbaarheid en snelheid binnen de markt. Deze crypto maakt goedkope en snelle Bitcoin transacties mogelijk. Om deze punten te behalen maakt Bitcoin Hyper gebruik van Solana’s Virtual Machine (SVM). Deze machine zorgt voor een veel betere doorvoer van transacties en schaalbaarheid.

De presale is bijna afgelopen voor Bitcoin Hyper, dus pak nu je kans en sla Bitcoin Hyper in voor een extra lage prijs. Met de ontwikkelingen binnen deze crypto wordt de kans op bredere acceptatie van crypto wereldwijd steeds groter.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale

Wat nu voor Bitcoin?

Alle voorspellingen in de cryptowereld zijn gebaseerd op trends en analyses, en er is dus absoluut geen garantie dat onze voorspellingen uitkomen. Dat gezegd hebbende, kunnen we wel een duidelijke conclusie stellen: aan de hand van deze trends, analyses en de woorden van McGlone: de prijsschommelingen voor Bitcoin bevinden zich op dit moment op een cruciaal punt.

De komende tijd zal laten zien of Bitcoin zich echt wereldwijd kan vestigen, of dat Bitcoin misschien toch iets te ver vooruit is gelopen op de zaken.