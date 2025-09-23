De cryptomarkt kreeg gisteren de grootste liquidatiegolf van 2025 te verwerken. Voor Ethereum en Solana was het de zwaarste klap sinds de zomer van 2023. Bitcoin werd ook hard geraakt, maar wist zich iets sneller te herstellen. Toch zijn veel crypto experts somber, volgens hen kan dit slechts het begin zijn.

Record aan crypto liquidaties bij ETH en SOL

In totaal werd meer dan anderhalf miljard dollar aan longposities weggevaagd. Vooral ETH en SOL stonden centraal in deze verkoopgolf. Beide crypto’s zakten door belangrijke steunzones, waardoor een kettingreactie van liquidaties volgde. Traders die met hoge leverage werkten, zagen hun posities in enkele minuten verdwijnen.

Wow, what the hell is that 😳 🩸 $1.525B longs liquidated today The Biggest Liquidation Event of the Year!

I’d say this must be the last shakeout before 🚀 pic.twitter.com/67q3Zr35e0 — CryptoBullet (@CryptoBullet1) September 22, 2025

De crypto koers van Ethereum dook richting $4.000, terwijl Solana terugviel richting de $210. Bitcoin verloor eveneens terrein en zakte onder $112.000, maar kon zich iets sneller stabiliseren. Lees ook het artikel over Ripple die stablecoin plannen onthult met grote banken.

Brengt de crypto verwachting nog meer pijn?

Veel analisten zien dit niet als een eenmalige schok. Ze wijzen erop dat leverage in de markt opnieuw extreem hoog stond. Zodra de koers daalde, werd die hefboomwerking afgestraft. Volgens data van CoinGlass werden ruim 370.000 accounts geliquideerd.

Sommige crypto experts verwachten dat de verkoopdruk nog niet voorbij is. Zij wijzen op de komende expiratie van miljarden aan opties, waardoor de volatiliteit hoog blijft. Daarnaast kan de Amerikaanse markt nog extra neerwaartse druk veroorzaken zodra Wall Street volledig reageert.

Technische signalen crypto geven gemengd beeld

Op de grafieken zien analisten klassieke signalen die horen bij een zogenaamde “liquidity flush”. Vaak volgt na zo’n verticale daling nog een nieuwe test van de bodem. Daarbij kan de RSI, een indicator voor momentum, een hogere low neerzetten, terwijl de koers zelf iets lager duikt. Dit verschil, bekend als divergentie, wordt vaak gezien als voorbode van een herstel.

$BTC is still in a no-trading zone. Either Bitcoin reclaims the $115,000 level, or it’ll dump towards the $108,000 zone. In case the $108K level doesn’t hold, Bitcoin could drop towards $100,000. pic.twitter.com/bt4ODJES6d — Ted (@TedPillows) September 23, 2025

Toch is dat scenario allerminst zeker. Als Bitcoin niet snel boven de $115.000 uitkomt, kan een nieuwe daling richting $108.000 of zelfs $100.000 volgen. Ook voor Ether ligt er nog risico onder $4.000. Voor altcoins kan dat betekenen dat de druk de komende weken aanhoudt.

$ETH is still trading below its local resistance level. If the $4,000 level holds, Ethereum’s downside volatility will be minimal. In case ETH loses this level, expect a correction below $3,800. pic.twitter.com/o9E4GTG8Nl — Ted (@TedPillows) September 23, 2025

Angst neemt toe onder beleggers

De cryptomarkt heeft de totale market cap zien terugvallen naar $3,9 biljoen. De altcoin index daalde naar 66, een teken dat beleggers vooral uit kleinere munten stappen. De Fear & Greed index staat inmiddels op 40, wat duidt op groeiende angst.

Volgens sommige handelaren hoort dit bij de cyclus. Ze noemen het gezond dat leverage uit de markt wordt gespoeld. Maar voor korte termijn traders blijft de situatie gevaarlijk. “Dit is geen moment om emotioneel te handelen,” zegt een analist. “Zonder plan word je snel meegesleurd door de volatiliteit.”

Wat moeten traders nu doen?

De meningen verschillen. Voorstanders van de lange termijn zien de huidige daling als kans. Zij wijzen erop dat fundamenteel weinig veranderd is en dat de markt ondanks de klap nog steeds dicht bij historische hoogtepunten staat. Voor hen zijn lagere koersen een koopmoment.

Anderen zijn terughoudender en waarschuwen dat dit slechts de eerste fase van een grotere correctie kan zijn. “We hebben de ergste paniek nog niet gezien,” stelt een ervaren crypto expert. Hij wijst op eerdere jaren waarin september vaker diepe dalingen bracht, voordat de markt in oktober, ofwel “Uptober”, herstelde. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen in Q4.

Was dit de laatste shake-out?

De liquidatiegolf heeft diepe sporen achtergelaten in de cryptomarkt. Met recordverlies bij ETH en SOL en een altcoin index die onder druk staat, is het sentiment flink bekoeld. De grote vraag is of dit een laatste shake-out was of het begin van een langere correctie.

Voorlopig overheerst onzekerheid. De crypto verwachting blijft verdeeld, optimisten zien kansen op een snel herstel, terwijl pessimisten waarschuwen dat het ergste nog moet komen. De komende weken worden bepalend voor het vervolg van deze cyclus.

