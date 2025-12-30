De goud- en zilverkoers stijgen. Maar ook koper, platina en palladium stijgen. Zelfs olie beweegt mee. Dit is opvallend, omdat het namelijk bijna nooit gebeurt. In het verleden was dit patroon een harde waarschuwing voor een mogelijke cryptocrash en een flinke economische klap. Wat gaat crypto doen?

Alarmsignaal klinkt voor een mogelijke crypto crash

Dit alarmsignaal is slechts drie keer eerder voorgekomen. Net voor de dotcom crash in 2000, voor de financiële crisis in 2008 en vlak voor de repo-crisis in 2019. Elke keer volgde er een recessie. De goudkoers en de zilverkoers liepen toen vooruit op de stress die pas later zichtbaar werd in de economie.

In een gezonde markt bewegen deze grondstoffen los van elkaar. Industriële materialen reageren op vraag, terwijl edelmetalen vaak rustiger bewegen. Maar op het moment dat alles stijgt, is dat een duidelijk teken dat er iets aan de hand is. Dan verlaat het kapitaal vaak de financiële markten en zoekt het veiligheid in tastbare assets.

🚨 THIS IS NOT GOOD AT ALL Look at the screen. Gold up.

Silver up.

Copper up.

Platinum and palladium up.

Even oil. This almost NEVER happens at the same time. Historically, when every major commodity rallies together, it means stress is intensifying. Here’s why this matters:… pic.twitter.com/4U9zvwBuxt — NoLimit (@NoLimitGains) December 26, 2025

Crypto nieuws draait om Fed beleid en Trump-tarieven

Dat het kapitaal vlucht draait niet om inflatie, maar om wantrouwen. Investeerders twijfelen of schulden nog houdbaar zijn bij deze rentes. De S&P500 staat hoog, maar onder de oppervlakte neemt de spanning toe. Veel investeerders voelen dat het rendement het risico op dit moment niet waard is.

Deze verschuiving is nu zichtbaar. Aandelen blijven relatief kalm, en ondertussen lopen de goudkoers en zilverkoers op. Dit is typisch voor een late cyclus. Vaak reageren markten eerder dan economische cijfers.

Ook het Fed beleid speelt hierin een grote rol. Hogere rentes drukken op groei en schuld. Ook zorgen de handelstarieven van Trump voor extra onzekerheid op de markt. En juist deze spanning zorgt ervoor dat investeerders op zoek gaan naar een veilige haven voor hun kapitaal.

Komt er een Bitcoin crash?

Voor crypto is dit dus geen goed teken. In eerdere cycli kreeg de cryptomarkt het zwaar te verduren. Ook Bitcoin wordt tijdens zulke perioden niet als veilige haven gezien door investeerders, maar als risicoasset. Een Bitcoin crash kan volgen zodra de liquiditeit opdroogt.

De Bitcoin koers staat op dit moment nog steeds ver onder zijn piek. Dat past binnen dit patroon. Bij groeiende angst verdwijnt de hefboom uit de markt en dit raakt de cryptomarkt veel sneller dan traditionele assets.

Wat gaat crypto doen?

Wat crypto nu gaat doen hangt volledig af van liquiditeit. Zolang kapitaal richting grondstoffen blijft vloeien, blijft de druk op crypto hoog. Pas op het moment dat het vertrouwen terugkeert in de markt en rentes omlaag gaan, is er ruimte voor herstel. Daarom waarschuwen crypto experts. De markt geeft signalen af die niet genegeerd moeten worden volgens experts.

