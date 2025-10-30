De cryptomarkt kreeg deze week opnieuw een klap te verduren. Volgens de nieuwste cijfers van CoinShares en Crypto.News stroomde er in de laatste week van oktober meer dan $470 miljoen uit Amerikaanse Bitcoin en Ethereum ETF’s. Daarmee kwam abrupt een einde aan een reeks van vier opeenvolgende weken met instroom, en lijkt het beleggersvertrouwen opnieuw te wankelen door onduidelijkheid over het rentebeleid van de Federal Reserve.

Het grootste deel van de uitstroom vond plaats bij Bitcoin ETF’s, goed voor ruim $330 miljoen. Ethereum ETF’s verloren naar schatting $120 miljoen, terwijl kleinere multi-asset fondsen de rest van de uitstroom vertegenwoordigden. De cijfers vormen de scherpste daling sinds juni 2025, en benadrukken hoe gevoelig de cryptomarkt blijft voor de macro-economische toon van de Fed.

Beleggers maken zich zorgen dat de centrale bank haar beleid langer restrictief zal houden dan verwacht, ondanks de renteverlaging van 25 basispunten in september. De nieuwe inflatie en arbeidsmarktdata zijn gemengd, en Fed voorzitter Jerome Powell zei vorige week dat een tweede verlaging in december “niet gegarandeerd” is.

Wat speelt er bij de Federal Reserve?

Na anderhalf jaar van agressieve renteverhogingen had de Fed in september eindelijk een voorzichtige versoepeling doorgevoerd. Die stap bracht tijdelijk opluchting op de markten: obligatierentes daalden en risicovolle beleggingen, waaronder crypto, herstelden. Maar de toon is sindsdien weer aangescherpt.

Powell benadrukte onlangs dat de inflatie “nog niet overtuigend” richting het 2 procent doel beweegt en dat de economie verrassend veerkrachtig blijft. Daardoor neemt de kans toe dat de Fed de rente op het huidige niveau houdt tot ver in 2026.

Voor institutionele beleggers betekent dit een hernieuwde verschuiving naar veilige havens. Hoger blijvende rentes maken staatsobligaties aantrekkelijker, terwijl het rendement van crypto afneemt. De recente uitstroom uit ETF’s weerspiegelt dat defensieve sentiment: liquiditeit wordt opgezocht, volatiliteit vermeden.

ETF uitstroom als barometer van marktsentiment

Sinds de introductie van de eerste Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s begin 2024, waaronder BlackRock’s IBIT en Fidelity’s FBTC, werd een golf van institutionele instroom gezien. Die instroom voedde de rally die de BTC koers in maart naar een recordhoogte van $73.800 dreef.

De uitstroom van deze week markeert een duidelijke adempauze. Volgens CoinShares analist James Butterfill is het ‘klassiek marktsentiment gedrag’: wanneer de macrosignalen onzeker worden, zoeken beleggers eerst stabiliteit. De verkoop is ordelijk, maar systematisch, geen paniekreactie, eerder risicobeperking.

De Bitcoin koers corrigeerde licht naar $67.200, terwijl Ethereum rond $3050 schommelde. Ondanks de uitstroom bleven beide munten relatief stabiel, wat erop wijst dat de verkoop voornamelijk uit institutionele portefeuilles kwam, niet van retail investeerders.

Macro-economisch beleid en crypto: een steeds hechtere match

De koppeling tussen Fed beleid en cryptoprijzen is de laatste jaren alleen maar nauwer geworden. Waar Bitcoin ooit werd gepresenteerd als een hedge tegen inflatie, beweegt de munt tegenwoordig in lijn met de macrocyclus. Benieuwd naar de Bitcoin verwachting? kijk dan hier.

Elke aanwijzing over toekomstige renteverlagingen wordt direct ingeprijsd door beleggers. Hints op langdurige verkrapping daarentegen leiden vrijwel automatisch tot uitstroom uit risicovolle beleggingen. Dat patroon herhaalt zich nu: na weken van optimisme over monetaire versoepeling is de toon omgeslagen naar voorzichtigheid.

Economisch gezien lijkt de VS af te koelen. De werkloosheid stijgt langzaam, de detailhandelsverkopen vertragen en de industriële output zwakt af. Toch blijft de Fed terughoudend; ze willen voorkomen dat te snelle versoepeling de inflatie opnieuw aanwakkert.

Crypto blijft gevangen tussen hoop en voorzichtigheid

Ondanks de uitstroom blijven de fundamenten van de cryptosector robuust. De lancering van nieuwe Ethereum ETF’s in Europa, groeiende institutionele adoptie via custodians als Coinbase Institutional, en stijgende volumes op gereguleerde derivatenbeurzen wijzen op blijvend vertrouwen in digitale beleggingen.

Ook blijft de totale instroom in 2025 positief: sinds januari is er per saldo nog steeds meer dan $15 miljard nieuw kapitaal richting crypto ETF’s gegaan, waarmee het jaar op koers ligt voor een nieuw record. Toch tonen de recente cijfers aan dat beleggers gevoelig blijven voor elke hint van beleidswijziging. Totdat de Fed een consistenter pad schetst, zal de markt heen en weer blijven schommelen tussen risicoaversie en opportunisme.

De uitstroom van bijna $470 miljoen onderstreept dat macro-economisch beleid de belangrijkste drijfveer blijft voor crypto volatiliteit. De markt wil duidelijkheid: komen er nog renteverlagingen, of blijft de rente ‘higher for longer’?

Zolang die vraag onbeantwoord blijft, zal het sentiment fragiel zijn. Voor beleggers kan dit een kans zijn om posities op te bouwen tegen lagere prijzen, mits ze tegen schommelingen kunnen. Zodra de Fed het roer omgooit en de markt vertrouwen wint, kan de trend net zo snel weer positief draaien, dit keer met kracht.

