Meerdere analisten zien een kans op herstel van de Cardano koers rond de steun bij $0,52. Tegelijk legt oprichter Charles Hoskinson uit waarom het Midnight project het ontbrekende stuk kan zijn. Wat gaat Cardano doen in de komende weken?

Cardano koers houdt steun, targets weer in zicht

De bekende analist Ali Martinez wijst al langer op $0,52 als sterke steun. In zijn grafiek zien we dat ADA hier sinds eind 2024 vaak draaide. Houdt deze zone vast, dan ligt volgens hem eerst $0,85 in het vizier. Daarna volgt de band $1,00 – $1,15. Dat gebied was eerder harde weerstand. Breekt ADA daarboven, dan verandert het beeld echt. Verliest de koers $0,52, dan kan een dip naar de oude bodems volgen. Dat zou de Cardano verwachting tijdelijk afkoelen. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast ADA.

$0.52 is a support level that has triggered strong rebounds for Cardano $ADA since November 2024. pic.twitter.com/8HdaiayxYO — Ali (@ali_charts) November 5, 2025

Waarom Midnight een game changer kan zijn

Hoskinson noemt Midnight “het meest transformerende project” voor Cardano. Midnight is een privacy sidechain. Het gebruikt zero knowledge technologie. Daarmee kun je bewijzen wat nodig is zonder alle data publiek te maken. Bedrijven kunnen zo wel smart contracts gebruiken en toch gevoelige info afschermen. Denk aan HR contracten, medische data of KYC processen. Dat is precies de brug die veel partijen zoeken tussen open blockchains en privacy.

Charles Hoskinson says: Midnight is Supporting Cardano’s Growth 🤝 “Midnight will be listed on every major exchange… $NIGHT is a Cardano Asset, every time Midnight makes a deal, it’s also making a Cardano deal.”@IOHK_Charles in an interview with @jasonappleton pic.twitter.com/IRHV9Utw9h — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) October 16, 2025

Midnight werkt met twee tokens. Dit zijn NIGHT voor governance en beloningen en DUST als brandstof voor transacties. De Glacier Drop airdrop zorgde al voor brede verspreiding. Er zijn honderdduizenden claims en meer dan een miljoen deelnemende adressen. Grote dApps en enkele beurzen hielpen bij de distributie. Dat laat vraag en betrokkenheid zien. Meer activiteit op Midnight kan doorstromen naar Cardano zelf. Dat helpt liquiditeit, TVL en uiteindelijk de waarde van Cardano. Lees ook ons artikel over de Wall Street CEO die de XRP koers voorspelt.

The transparency of traditional blockchains forces a difficult choice: utility or privacy But you shouldn’t have to choose. Midnight empowers innovators to break free from this limitation, to a place where privacy isn’t just a feature, but foundational. https://t.co/SfUfuxsevg pic.twitter.com/apu1PxIoTD — Midnight (@MidnightNtwrk) September 4, 2025

Partnerships en technologie

Rond Midnight werken teams als Sundae Labs, Maestro en OpenZeppelin mee. Zij leveren tooling, audits en liquiditeit. Ondertussen werkt Input Output aan schaalupgrades om de basislaag sneller te maken. Komt daarbovenop een privacylaag die voldoet aan regels, dan worden pilots met banken, zorg en supply chain realistischer. Echte gebruikstoepassingen geven de Cardano koers vaak een nieuwe impuls, omdat ze blijvende vraag creëren.

Wat gaat Cardano doen?

Er zijn twee eenvoudige paden. In het bull-scenario houdt $0,52. ADA zet hogere bodems neer, pakt $0,65 – $0,70 terug en test daarna $0,85. Komen er duidelijke Midnight lanceringen en stijgt het volume op groene dagen, dan wordt $1,00 – $1,15 haalbaar.

In het bear scenario zakt de koers overtuigend onder $0,52. Dan komt eerst $0,46–$0,48 in beeld en kan later $0,32–$0,35 weer getest worden. Het verschil is volume, want zonder echte kopers blijft elke bounce kwetsbaar.

Wat zeggen RSI en MACD van de Cardano koers?

De daggrafiek laat een RSI zien rond de lage 30 en is dus ‘oversold’. Simpel gezegd was er veel verkoopdruk en de markt kan nu even opveren. De MACD beweegt vlak onder nul. Draait de blauwe lijn boven de oranje en kruist hij de nullijn, dan krijgen kopers vaak de wind mee. Deze indicatoren meten geen prijs, maar het tempo en de kracht van de trend.

Simpele checklist voor trendomkeer Cardano koers

Let de komende dagen op drie ontwikkelingen: de verdediging van het $0,52 niveau, draait de RSI terug boven 50 en zien we een MACD kruising met oplopend volume. Samen bevestigt dat de Cardano verwachting richting hogere niveaus.

Intussen levert Midnight een duidelijk verhaal aan bedrijven die privacy nodig hebben. Als dat verhaal snel in gebruik verandert, kan de waarde van Cardano daarvan profiteren. Tot die tijd is het spel eenvoudig met steun bewaken, volume volgen en het Cardano nieuws rond Midnight strak in de gaten houden.

