De markt kende vandaag een scherpe crypto crash nadat president Donald Trump in zijn toespraak geen enkele verwijzing maakte naar digitale valuta. Traders hoopten op een duidelijk standpunt over regulering of innovatie, maar werden teleurgesteld. Kort na zijn speech zakte de Bitcoin koers naar $86.455, terwijl Ethereum terugviel tot $2834 en XRP met 2,6% daalde naar $1,86.

Impact van de Trump crypto speech

De totale waarde van de cryptomarkt daalde naar ongeveer $2,91 biljoen, waarmee de neerwaartse trend van de afgelopen weken zich voortzette. Analisten spreken van een vertrouwensbreuk en zonder politieke steun of duidelijkheid blijft een marktherstel ver weg.

🇺🇸 President Trump:"I've secured a record-breaking $18 trillion of investment into the United States.""Much of this success has been accomplished by tariffs, my favourite word, tariffs." pic.twitter.com/O8GMe5mdZh — ALLINCRYPTO (@RealAllinCrypto) December 18, 2025

Tijdens zijn speech benadrukte Trump vooral economische cijfers, dalende benzineprijzen en binnenlandse veiligheid, maar vermeed elk onderwerp rond crypto. Dat kwam als een verrassing, want traders hadden gerekend op signalen dat de regering innovatie in digitale activa zou ondersteunen.

Volgens economen was het weglaten van crypto waarschijnlijk bewust. Trump wilde zich eerder focussen op traditionele economische thema’s. Door crypto te negeren, werd echter een kans gemist om het vertrouwen van investeerders en traders te versterken.

Bitcoin nieuws vanuit Azië en Japan

Ondertussen zorgt verkoopdruk buiten de VS voor een stevigere crypto crash. Aziatische exchanges zoals Binance, OKX en Bybit melden verhoogde verkoopactiviteit, terwijl Amerikaanse instellingen juist blijven kopen. De Bitcoin koers lijdt ook onder dalende minerreserves, wat duidt op gedwongen verkopen door een lagere hashrate van ongeveer 8%.

Deze combinatie zorgt voor een herverdeling van de markt in plaats van paniekverkoop. Institutionele kopers blijven actief, maar traders nemen op korte termijn winst na recente stijgingen.

🚨 UPDATE: Japan will hike rates TOMORROW, and it could CRASH Bitcoin… Yesterday I warned you about it. There’s a 99.82% chance of a rate hike. Historically, Bitcoin has dumped by at least 20% after every rate hike. But today, the real risk is clearer and it’s bigger than… pic.twitter.com/yQbYR5asKJ — NoLimit (@NoLimitGains) December 18, 2025

Naast politieke onzekerheid weegt ook het monetaire beleid uit Azië zwaar op het sentiment. De Bank of Japan bereidt zich voor op een renteverhoging naar 75bps, wat wereldwijde risicoaversie veroorzaakt. Eerdere verhogingen in 2024 en 2025 leidden telkens tot correcties van 10% tot 30% in de weken erna.

Japan speelt een cruciale rol in wereldwijde liquiditeit via de yen carry trade. Wanneer rentetarieven stijgen, wordt lenen duurder en trekken investeerders geld terug uit risicovolle assets zoals Bitcoin. Dat patroon herhaalt zich nu, en traders dumpen crypto om hun portefeuilles te versterken.

Crypto verwachting: herstel of daling?

Toch zien sommige analisten ruimte voor herstel als de druk afneemt. De bullish structuur van Bitcoin blijft intact zolang de koers boven $80.500 blijft, maar een doorbraak onder dat niveau kan een nieuwe crypto crash veroorzaken richting $75.000.

Voor de XRP verwachting en andere altcoins blijft het risico groot, al wijzen sommige experts op hun stabiliteit tijdens periodes van lage liquiditeit. XRP’s rol in internationale betalingen en de speculatie rond nieuwe ETF’s bieden een fundament dat op lange termijn positief kan uitpakken.

Voorlopig overheerst echter voorzichtigheid. Zonder steun van politieke leiders en met toenemende spanning lijkt de cryptomarkt nog niet klaar voor een duurzaam herstel. Traders wachten nu op het moment dat vertrouwen en liquiditeit eindelijk terugkeren.

