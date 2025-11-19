De cryptomarkt zakt hard weg, maar de on-chain data vertelt een ander verhaal. Terwijl veel altcoins last hebben van de crypto crash, schuiven de Ethereum koers, Cardano koers en Chainlink koers juist de “Extreme Buy Zone” in. Dat komt door de 30-daagse MVRV, een indicator die laat zien hoe diep retail nu in de min staat.

MVRV signaleert grote retail verliezen tijdens crypto crash

Sentiment laat zien dat de MVRV van ETH, ADA en LINK diep onder nul staat:

– Ethereum: -15,4%

– Chainlink: -16,8%

– Cardano: -19,7%

Dit is de zone die Santiment de “Extreme Buy Zone” noemt. BTC (-11,5%) en XRP (-10,2%) vallen in de “Good Buy Zone”.

Dat betekent dat de gemiddelde koper van de afgelopen maand stevig in het rood staat. Dat gebeurt meestal op momenten waarop de markt dicht bij een bodem zit. Het is geen garantie, maar wel een patroon dat vaak terugkomt. Lees ook ons artikel over Franklin Templeton dat XRP ETF aanpassing tekent, is de lancering 24 november op NASDAQ?

Totale market cap verloor $1,2 biljoen tijdens crypto crash

De totale crypto marktwaarde staat nu rond $3,12 biljoen, na een daling vanaf de top rond $4,3 biljoen. Dat is een verlies van ongeveer $1,2 biljoen in een paar maanden tijd. De grafiek laat duidelijk zien hoe de markt vanaf oktober steeds verder wegzakt.

Zulke dalingen trekken paniekverkopers aan, maar juist dat zorgt voor lage MVRV standen. En lage MVRV standen zijn precies waar vorige bodemzones ontstonden.

Ethereum koers beweegt boven steun van $3000

De Ethereum koers staat nu rond $3075. ETH heeft een serie lagere toppen neergezet en alle EMA’s staan boven de koers. Dat bevestigt de daling. De dichtstbijzijnde steun ligt rond $3060 – $3000. Dat niveau hield eerder stand en is nu opnieuw belangrijk. Onder die zone ligt een diepere steun rond $2900.

Zolang ETH boven $3000 blijft, kan dit een fase zijn waarin de markt ‘oversold’ is en klaar kan staan voor een opleving. Voor een eerste teken van kracht moet de koers boven de weerstand komen rond $3112 en daarna $3215. Bekijk hier de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

Cardano koers raakt reeks lage steunpunten

De Cardano koers staat nu op $0.465 en blijft al weken onder de dalende EMA’s. ADA maakt een duidelijk patroon van lagere toppen. De eerstvolgende steun ligt rond $0.48 en daaronder $0.46. Dat is precies de zone waar ADA nu zit. Daaronder ligt de diepere steun rond $0.45, het gebied waar ADA eerder een lokale bodem vond.

Bij herstel ligt de eerste weerstand rond $0.49 – $0.50. Pas boven $0.53 krijgt ADA weer ademruimte. De MVRV van bijna -20% laat zien dat retail stevig in het rood staat. Dit soort standen zijn historisch gezien vaak momenten waarop langere termijn beleggers hun posities aanvullen.

Chainlink koers test steun rond $13,40

Chainlink beweegt nu rond $13,43. Ook hier ligt de koers onder alle EMA’s en volgt de grafiek dezelfde dalende structuur. De belangrijkste steun ligt op $13,30 – $13,40. Die houdt tot nu toe goed stand. Daaronder ligt nog een sterk niveau rond $12,70.

Bij herstel is de eerste weerstand rond $14,00, daarna $14,29 en $15,03. Ook hier laat de MVRV zien dat veel korte termijn kopers verlies pakken. Dat zet druk op de koers, maar het geeft grotere kopers vaak juist ruimte om rustig in te stappen.

Waarom deze zones juist kansen kunnen zijn tijdens crypto crash

De combinatie van drie dingen maakt deze fase opvallend:

– Diepe MVRV standen: ETH, ADA en LINK staan in extreme verlieszones.

– Een markt die al maanden daalt: De ’total market cap’ zakt, retailinvesteerders verkopen massaal en paniek neemt toe.

– Stevige steunzones direct onder de huidige koersen: ETH bij $3000, ADA bij $0.46, LINK bij $13,30

In eerdere cycli kwamen juist in dit soort fases de eerste sterke oplevingen. Niet omdat het direct veilig voelt, maar omdat de meeste verkopers al weg zijn en lange termijn spelers beginnen te kopen. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Nu pijn, kansen later

De crypto crash doet pijn, maar de data laat zien dat ETH, ADA en LINK historisch gezien nu in de koopzones zitten waar eerdere bodems ontstonden. De Ethereum koers, Cardano koers en Chainlink koers bewegen allemaal rond belangrijke steunpunten, terwijl de markt in totale angst zit.

Dit zijn de momenten waarop slimme beleggers wakker worden. Niet wanneer het goed voelt, maar wanneer de data aangeeft dat de massa verlies draait.

