In het laatste crypto nieuws richt de crypto markt zich deze week volledig op de Federal Reserve. Volgens de CME FedWatch Tool is er inmiddels 85% kans op een renteverlaging van 0,25% tijdens de meeting van 9 en 10 december. Dat vooruitzicht zet direct druk op investeerders: wat gaat crypto doen als de rente echt daalt? Lagere rentes zijn historisch gunstig voor Bitcoin en altcoins, maar de markt blijft gespannen wachten op het officiële besluit.

Waarom de Fed waarschijnlijk een renteverlaging doorvoert

De kans op een rentestap omlaag wordt groter omdat de Amerikaanse arbeidsmarkt duidelijk tekenen van verzwakking laat zien. Het aantal doorlopende werkloosheidsaanvragen steeg naar 1,96 miljoen, het hoogste punt in meer dan een jaar. Zulke cijfers zorgen voor extra druk op de Fed om de economie te ondersteunen.

Mary Daly noemde een “zachte aanpassing van het beleid” zelfs logisch op dit moment. Miran wees vooral op dalende inflatieverwachtingen en een consument die steeds voorzichtiger wordt. Het zijn precies de signalen die de Fed kan gebruiken om een eerste renteverlaging te rechtvaardigen.

Voor de crypto markt is dat gunstig. Goedkoper geld trekt sneller richting assets met groeipotentie, en daar valt Bitcoin nog altijd als eerste onder.

Wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

De Bitcoin koers probeert al dagen boven de belangrijke zone rond $93.000 te komen, maar zonder succes. Ondanks een positieve stemming op aandelen- en goudmarkten blijven cryptohandelaren voorzichtig. Een belangrijke reden is dat de ETF-instroom de afgelopen week erg laag was. Slechts $70 miljoen kwam erbij, veel minder dan in eerdere weken.

Ook afgeleide markten laten zien dat de markt gespannen is. Optiehandelaren kopen meer puts dan calls en de futures-premie blijft hangen rond 4%, waar die in sterkere markten vaak oploopt richting 8 à 10%. Dat wijst erop dat grote spelers nog steeds voorzichtig zijn met nieuwe longposities.

Toch kan één duidelijke uitspraak van de Fed dit sentiment volledig omgooien. In eerdere cycli zagen we dat Bitcoin meestal als eerste reageert op versoepelend monetair beleid. Als de rente daadwerkelijk omlaag gaat, kan dat de start zijn van een nieuwe opwaartse fase.

Hoe reageert de Ethereum koers op de mogelijke renteverlaging?

De Ethereum koers beweegt al weken in dezelfde bandbreedte en laat weinig overtuiging zien. Er is geen massale verkoopdruk, maar ook geen sterke instroom. Veel handelaren wachten simpelweg op duidelijkheid vanuit de Fed.

Een renteverlaging maakt investeren in DeFi, staking en netwerkgebruik weer aantrekkelijker. Daardoor kan Ethereum sneller herstellen zodra het sentiment draait. Analisten verwachten dat ETH vooral momentum krijgt als Bitcoin zelf uitbreekt, iets wat we in eerdere marktfases ook zagen.

En wat betekent dit voor de XRP koers?

De XRP koers staat erom bekend dat deze vaak heftig reageert op veranderingen in het macroklimaat. Zodra de risicobereidheid toeneemt, neemt ook het handelsvolume rond XRP snel toe. In eerdere periodes van renteverlagingen was XRP één van de altcoins die het meest profiteerde, juist omdat traders bij meer volatiliteit sneller in en uit posities stappen.

Een goed voorbeeld daarvan zagen we recent nog in nieuws over de sterke stijging van XRP-ETF-volumes, waaruit blijkt hoe gevoelig de token blijft voor grotere marktsignalen. Zodra Bitcoin uitbreekt na het Fed-besluit, volgt XRP historisch gezien vaak snel daarna: vooral wanneer het handelsvolume op grote beurzen aantrekt.

Wat gaat crypto doen als de Fed de rente echt verlaagt?

De voornaamste vraag die momenteel speelt, is hoe de cryptomarkt zal reageren als de Fed daadwerkelijk een renteverlaging uitvoert. De verwachtingen van analisten zijn vrij gelijk: Bitcoin komt vaak als eerste in beweging, altcoins komen doorgaans enkele dagen later, en memecoins worden daarna nog meer onvoorspelbaar.

Recente marktanalyses laten zien dat investeerders — ondanks de recente daling — nog altijd vertrouwen hebben in een sterker einde van het jaar, vooral door de toenemende kans op een renteverlaging. Voor beleggers die breder naar de markt kijken, wordt het daardoor interessanter om alvast te onderzoeken welke crypto slim is om te kopen voordat de volatiliteit opnieuw toeneemt.

