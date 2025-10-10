De cryptomarkt trapt oktober af met een krachtige dubbele doorbraken. Solana (SOL) heeft de grens van $220 doorbroken, terwijl Cardano (ADA) eindelijk de psychologische barrière van $1 aantikt. Twee signalen die volgens analisten het officiële begin markeren van een altseason. In deze verschuift kapitaal van Bitcoin naar alternatieve coins, en rendementen kunnen exponentieel oplopen.

Bitcoin dominance daalt, altcoins nemen over

De Bitcoin dominance, het percentage van de totale cryptomarktwaarde dat door BTC wordt vertegenwoordigd, is stevig gedaald. Dat is historisch gezien het signaal dat altcoins aan kracht winnen. De Bitcoin koers beweegt rond de $121.000, en grote spelers zoals Solana, Cardano en Avalanche zien stevige instroom.

Solana is het afgelopen jaar gestegen met 56%, en de Cardano koers met 140%. Analisten noemen dit de klassieke start van een periode van kapitaalrotatie. Geld stroomt uit Bitcoin naar assets met hogere volatiliteit en groeipotentie. Zodra die beweging zich versterkt, volgt vaak een periode waarin altcoins het rendement van Bitcoin ruimschoots overtreffen, oftewel: een altseason.

Waarom krijgt altseason nu momentum?

Vier factoren dragen bij aan het huidige sentiment. Ten eerste bevindt Bitcoin zich in een consolidatiefase, waardoor traders op zoek gaan naar kansen buiten BTC. Ten tweede stabiliseren de ETF-flows, wat institutionele investeerders de ruimte geeft om te diversifiëren naar andere assets.

Daarnaast keert FOMO zichtbaar terug. Men zoekt in oktober steeds vaker naar ‘nieuwe altcoins’. Tot slot is Q4 historisch gezien het sterkste kwartaal voor altcoins. In 2017, 2020 en 2021 zagen top 20 munten in dezelfde periode gemiddelde stijgingen van 150% tot 300%.

Deze combinatie van macro- en marktfactoren vormt het perfecte recept voor altcoin momentum. Analisten benadrukken echter dat het geen lineair proces is. Altseason draait niet om één dag of één munt, maar om maanden waarin kapitaal cyclisch roteert.

Solana en Cardano leiden de altcoin rally

Technisch gezien ligt het volgende doel voor de Solana koers rond $250, mits het volume toeneemt. Ondanks lichte dalingen in DeFi activiteit blijft Solana’s netwerk de meest efficiënte Layer 1 qua snelheid en transactiekosten. De combinatie van hoge liquiditeit, stijgende TVL en NFT activiteit maakt SOL opnieuw een favoriet onder traders.

Hoewel ADA de afgelopen maanden relatief vlak presteerde, neemt de koopdruk toe door de laatste Hydra updates en groei in Cardano’s DeFi ecosysteem. Bulls verwachten dat ADA in Q4 kan stijgen richting $1,50, wat een mogelijke winst van meer dan 50% zou betekenen. De optimistischere scenario’s mikken zelfs op +1000% over 12 maanden, mocht het sentiment rond Layer 1 projecten aanhouden.

Wat betekent dit voor traders?

Het begin van altseason betekent niet alleen meer volatiliteit, maar ook meer kansen. Historisch gezien volgen de grootste bewegingen vlak na een piek in Bitcoin dominantie, precies zoals nu. Voor traders kan dit het moment zijn om posities in sterke netwerken zoals Solana, Cardano en Avalanche op te bouwen.

THE ALTCOIN SUPER-CYCLE IS REBOOTING. Every major breakout in this chart birthed a new altseason. The bullish crossover just flashed again. This is where rotations begin.

And portfolios go vertical. pic.twitter.com/S5k5InUbUg — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) October 8, 2025

Strategisch gezien benadrukken experts het belang van spreiding en ‘dollar-cost averaging’ (DCA) tijdens deze fase. Altseason biedt vaak korte, scherpe pieken, en op tijd de winst nemen blijft cruciaal. Maar met sterke funderingen bij zowel Solana als Cardano, kan Q4 2025 uitgroeien tot een van de meest winstgevende periodes voor altcoins sinds de bull markt van 2021.

