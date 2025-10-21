Was het sentiment aan het begin van de maand nog optimistisch vanwege de hoge rendementen die in de maand oktober vaak behaald worden, dit jaar maakt de crypto markt een enorme crash door. Dit heeft onder andere te maken met de shutdown in Amerika die op 1 oktober inging. In totaal verloor de markt deze maand al zo’n $170 miljard.

De Bitcoin (BTC) koers ging van een nieuwe all-time high van $126K naar een huidige waarde van $108K. De Ripple (XRP) koers daalde met 18,6%, Solana (SOL) met 22% en Dogecoin (DOGE) en Cardano (ADA) beide met 27%.

Waarom raakt de shutdown de crypto markt zo sterk? Wat gaat crypto doen nadat de shutdown eindigt?

Crypto nieuws: Shutdown veroorzaakt crash op crypto markt

Op 1 oktober van dit jaar slaagde het Congres er niet in om de begrotingswetgeving van 2026 goed te keuren en het resultaat was een lange shutdown. Het gevolg is dat de Amerikaanse overheid tijdelijk moet functioneren op een zogeheten skeleton crew. Hierbij wordt er zo min mogelijk personeel ingezet om enkel de strikt noodzakelijke taken op te vangen.

In eerste instantie had dit geen directe impact op de cryptomarkt, de koersen begonnen zelfs iets te stijgen en de totale market cap in de sector piekte op 6 oktober op $4,32 biljoen. Nadat de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe handelstarieven op Chinese tech-producten aankondigde, stortte de boel echter in. Terwijl Trump de tarieven met China weer verlaagt, heeft de markt nog niet kunnen herstellen en de market cap van Bitcoin en alle altcoins samen staat daarmee momenteel op $3,76 biljoen.

Ook heerst er macro-economische onzekerheid, omdat het lastiger is om nu de inflatie goed in te schatten. Hierdoor is de markt extra gevoelig voor verrassingen, zoals een shutdown.

Einde shutdown: Focus op herstel en goedkeuring crypto ETF’s

Historisch gezien duren shutdowns zo’n acht dagen. Deze duurt echter al 3 weken. Politieke analisten geven aan dat het dit keer mogelijk nog een aantal weken kan duren. De cryptomarkt kan echter flink profiteren van een beëindiging.

Het einde van de shutdown zou voor de sector namelijk een hoop goed kunnen maken. De huidige stand zorgt er namelijk ook voor dat Securities and Exchange Commission (SEC) momenteel niet genoeg mankracht heeft om de crypto ETF aanvragen die momenteel bij hen op tafel liggen verder te behandelen. De eerste deadlines zijn inmiddels al gepasseerd, want de eerste stond gepland op 18 oktober.

De SEC zal zich na de shutdown weer kunnen buigen over meer dan 90 crypto ETF aanvragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld aanvragen voor XRP, Solana, Dogecoin, Litecoin (LTC) en Cardano. De kans dat veel ETF’s goedkeuring krijgen, is vrij groot, maar hoe langer het duurt, des te meer de markt onder druk komt te staan.

Toekomst crypto – Welke crypto kopen?

Terwijl de markt nu onder druk staat en het mogelijk nog een aantal weken kan duren voordat de shutdown voorbij is, kan het ook juist een goed moment zijn om nu toe te happen. Zodra er weer meer zekerheid is in Amerika, kan er immers een snelle periode van herstel komen. Daarbij zullen de ETF goedkeuringen een stijging van de respectievelijke koersen flink kunnen aanzwengelen. Bitcoin en Ethereum hebben bijvoorbeeld laten zien dat er miljarden in deze markt omgaan en bij andere altcoins, die een kleinere market cap hebben, maakt dat een groot verschil.

In november kan dit weleens leiden tot een explosieve stijging van de koersen. Ook de cryptomunten waarvoor er geen ETF aanvraag werd ingediend, kunnen profiteren, omdat het de gehele markt meer optimistisch en bullish maakt. Een voorbeeld van zo’n crypto is Bitcoin Hyper ($HYPER).

