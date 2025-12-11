De markt kijkt gespannen naar Tokio. De Japanse centrale bank overweegt een renteverhoging en dat kan druk zetten op de Bitcoin koers. Het risico op een nieuwe crypto crash neemt toe en veel handelaren vragen zich af wat gaat Bitcoin doen als de yen plots sterk beweegt. De angst voor een mogelijke Bitcoin crash wordt steeds groter nu analisten waarschuwen voor een verstoring die wereldwijd kan doorslaan. Dat raakt niet alleen traders, maar ook de toekomst van crypto.

Rente in Japan zet de markt op scherp met kans op crypto crash

De Bank of Japan houdt al jaren de rente extreem laag. Daardoor konden beleggers goedkoop yen lenen en wereldwijd investeren in assets met hogere winstkansen. Bitcoin hoorde daar ook bij.

Nu komt er verandering. Japan wil de rente verder verhogen. Dat lijkt een technisch detail, maar heeft enorme gevolgen voor de liquiditeit op de markt. Hogere rentes maken het aantrekkelijker om geld terug te halen naar Japan. Dat betekent minder kapitaal in de VS en minder vraag naar risico. De Bitcoin koers reageert daar gevoelig op, omdat de markt op dit moment al weinig overtuiging laat zien.

Op de 4 uursgrafiek zie je dat Bitcoin tegen weerstand blijft hangen. Steun ligt lager en wordt steeds vaker getest. De markt wacht. Eén verkeerde macro beweging kan genoeg zijn voor een scherpe daling. Wel is te zien dat er bijna een Golden Cross gevormd is, waarmee de 50 EMA boven de 200 EMA kruist. Dit betekent doorgaans dat er een langere bullish periode aanbreekt. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Waarom de yen carry trade kan zorgen voor een crypto crash

De yen carry trade speelt hier een grote rol. Jarenlang werd er goedkoop in yen geleend om te investeren in assets met hogere opbrengst. Dat model werkt zolang de rente in Japan laag blijft en de yen niet te veel aantrekt.

Maar als de rente omhoog gaat, wordt lenen duurder. En als de yen sterker wordt, worden oude posities minder winstgevend. Dan sluiten grote partijen hun posities en halen ze geld terug. Dat betekent verkopen. Veel verkopen.

Eerdere schokken lieten zien dat Bitcoin snel last heeft van zulke stress. In 2024 klapte de markt binnen een paar uur toen Japan onverwacht een renteverhoging doorvoerde. Dat zorgde toen al voor een mini crisis. De vraag is of dat nu opnieuw kan gebeuren en of het deze keer harder gaat. Lees ook ons artikel over Trump die crypto spel lanceert in december – start van altseason?

Wat gaat Bitcoin doen als liquiditeit wegvalt?

De grote vraag blijft: wat gaat Bitcoin doen als de liquiditeit opdroogt? De Federal Reserve verlaagde de rente gisteren, wat juist steun geeft aan risicovolle assets. Maar als Japan geld terugtrekt en de lange rentes wereldwijd oplopen, verschuift het evenwicht.

Ook technische inidicatoren wijzen nog niet op herstel. De RSI beweegt rond neutraal en maakt geen duidelijke hogere toppen. De MACD draait langzaam omlaag en laat zwakker momentum zien. Het past bij een markt die wacht op een richting. De eerste reactie zal waarschijnlijk komen zodra de BOJ echt beslist, dan gaan we zien of het daadwerkelijk een crypto crash aanwakkert.

Een rustige markt kan dan snel veranderen in een onrustige markt. Dat zagen we al vaker na Japanse rente vergaderingen. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Kans op nieuwe Bitcoin crash neemt toe

Een Bitcoin crash is niet zeker, maar het risico groeit. Een harde verrassing uit Japan kan een kettingreactie geven. Een sterkere yen, afbouw van posities en stress bij handelaren met hoge leverage. Dat kan een snelle daling veroorzaken.

Een ander gevaar is minder zichtbaar. Als Japan rustig blijft doorstijgen met rentes en grote beleggers stap voor stap kapitaal terughalen, droogt de liquiditeit langzaam op. Dan wordt Bitcoin niet in één klap geraakt, maar zakt de markt in kleine stappen weg. Minder instroom, minder volume, meer twijfel.

Wat betekent dit voor de toekomst van crypto?

Voor de lange termijn is dit vooral een test. De toekomst van crypto hangt steeds meer samen met wereldwijde geldstromen. Niet alleen halvings, ETF’s en adoptie bepalen de richting. Macro speelt een grotere rol dan ooit.

Voor investeerders is het belangrijk om dit serieus te nemen. Minder hefboom, heldere risiconiveaus en geduld zijn nu belangrijker dan snelle winst. Bitcoin blijft een sterke speler, maar is niet los te zien van grote beslissingen in Tokio en Washington.

Of deze waarschuwing uitkomt en we echt een grote daling zien, hangt volledig af van de volgende stappen van de Japanse centrale bank. Wie de markt volgt, moet de BOJ rente net zo scherp in de gaten houden als de grafiek.

