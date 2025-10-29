Crypto whale verplaatst $6M ETH – wat gaat Ethereum doen?

Een oude Ethereum whale is plots weer actief. Na acht jaar stilte verplaatste een vroege deelnemer van de Ethereum ICO maar liefst 1.500 ETH ter waarde van ongeveer $6 miljoen. De coins gingen richting een beurs, wat direct vragen oproept over de Ethereum koers en de volgende stap voor ETH.

Oude ICO winst wordt wakker

De wallet hoort bij iemand die in 2015 meedeed aan de Ethereum ICO. Toen kostte een ETH slechts een paar cent. Diezelfde 1.500 ETH is nu miljoenen waard. Volgens onchain gegevens van Lookonchain werd het bedrag in twee transacties naar Kraken gestuurd. Dat is opvallend, want het adres was sinds 2018 niet meer actief.

An #Ethereum ICO participant just woke up after nearly 8 years of dormancy, depositing 1,500 $ETH($6M) to #Kraken for the first time. This OG (0x3690) received 20,000 $ETH at genesis, with a purchase cost of $6.2K, now worth $80.42M — a 12,971x return.https://t.co/zf7x45sZN5… pic.twitter.com/tHm6iVxQd2 — Lookonchain (@lookonchain) October 29, 2025

De timing is interessant, want de Ethereum koers staat rond $4.017, een daling van 2,67% sinds gisteren. Tegelijk is het handelsvolume met 8,07% gestegen naar bijna $38 miljard. Zulke bewegingen van oude wallets trekken altijd de aandacht, zeker wanneer het om een ICO adres gaat. Lees ook ons artikel over of de Ethereum koers richting $5200 stijgt na bullish crossover in MACD indicator.

Wat kan dit betekenen voor de Ethereum koers?

Een storting van een grote whale richting een exchange wordt vaak gezien als een signaal van verkoopdruk. De eigenaar kan winst nemen na jaren wachten. Toch is dat niet altijd het geval. Soms gaat het om herstructurering van bezit of het verplaatsen van coins voor veiliger beheer.

Belangrijker is wat er daarna gebeurt. Als de ETH niet verder wordt verplaatst of verkocht, is de impact op de ETH koers beperkt. Pas bij een reeks van zulke transacties zou de markt nerveus kunnen worden. Tot nu toe lijkt dit een enkele actie. Bekijk hier de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

Verkoop of strategische zet?

Veel analisten denken dat deze beweging meer te maken heeft met herpositionering dan met verkoop. De markt is volatiel en sommige vroege investeerders spreiden hun risico of gebruiken hun ETH als onderpand.

Daarnaast is de verkoop van 1.500 ETH relatief klein vergeleken met het dagvolume. De markt kan dat zonder moeite opnemen. Toch beïnvloedt het sentiment, vooral onder handelaren die alert zijn op grote onchain bewegingen.

Wat gaat Ethereum doen? Voorlopig houdt de crypto stand boven het psychologische niveau van $4.000. Zolang dat niet breekt, blijft de trend op korte termijn positief.

Ethereum verwachting is meer dan een whale

De Ethereum verwachting hangt van veel meer af dan een grote transactie. Belangrijke factoren zijn de groei van layer 2 netwerken, de activiteit op de blockchain en de algemene trend bij altcoins. Als altcoins blijven aantrekken, profiteert Ethereum vaak als eerste.

Mocht het marktsentiment kantelt, dan wordt ETH juist gebruikt om winst te nemen of andere crypto te kopen. De komende dagen wordt vooral gekeken of de Ethereum koers de steun rond $4.000 vasthoudt en of het handelsvolume hoog blijft. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met nieuwe crypto’s met een snelgroeiende community.

Opletten, maar geen paniek

De whale beweging van $6 miljoen is opvallend, maar geen reden tot onrust. Zolang er geen vervolg transacties zijn, lijkt het eerder een strategische stap dan een verkoopgolf.

De Ethereum koers blijft voorlopig stabiel, met gezonde handelsactiviteit en sterke fundamentele factoren. Toch laat dit moment zien dat oude coins nog altijd invloed kunnen hebben op het sentiment.

