De cryptomarkt heeft deze week een nieuwe mijlpaal bereikt. De totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies samen brak stilletjes door een nieuwe all-time high, zonder veel media-aandacht.

Waar de focus vaak ligt op de koers van Bitcoin, speelt zich in de breedte iets groters af: altcoins winnen terrein, volumes stijgen en technische indicatoren draaien de goede kant op. Steeds meer analisten wijzen op de eerste tekenen van een nieuwe altseason – een fase waarin kleinere projecten explosiever groeien dan de grote namen.

Momentum keert terug op de markt

Technische indicatoren bevestigen het sentiment. De Relative Strength Index (RSI), een veelgebruikte momentumindicator, brak deze week uit zijn langdurige neerwaartse trend. Dit wijst op een duidelijke krachttoename in de markt. Historisch gezien gaat dit soort RSI-uitbraken vaak vooraf aan periodes van forse prijsstijgingen, vooral in het altcoinsegment.

#Altcoins #Bitcoin 🚀 Total Crypto Market Cap just quietly printed a new ATH this week and barely anyone noticed. Meanwhile, the weekly RSI broke its downtrend confirming momentum is back. We are entering a new phase. The real fireworks haven't even started yet. 🎇 pic.twitter.com/kKBgLOAlWd — Titan of Crypto (@Washigorira) July 20, 2025

Tegelijkertijd laten on-chain gegevens zien dat het aantal actieve wallets, transactievolumes en de instroom naar gedecentraliseerde exchanges gestaag toeneemt. Dit duidt op een bredere marktdynamiek dan alleen prijsspeculatie – er wordt weer gebouwd, gehandeld en geïnvesteerd.

Kapitaal verschuift van majors naar altcoins

Bitcoin blijft de dominante speler, maar verliest langzaam marktaandeel aan een nieuwe generatie altcoins. Beleggers die winst nemen op BTC en ETH richten zich steeds vaker op kleinere, opkomende tokens met meer groeipotentieel. Deze kapitaalverschuiving past perfect in het patroon dat vaak voorafgaat aan een altseason – een fase waarin alternatieve tokens harder stijgen dan de grote namen.

De aandacht verschuift van traditionele Layer 1’s naar thema’s als AI, DePIN, real-world assets en wallet-infrastructuur. Deze sectoren combineren technologische vernieuwing met concrete toepassingen en vormen het hart van de huidige verschuiving binnen het altcoinlandschap.

Ook memecoins en community tokens blijven geliefd, vooral onder retailbeleggers. Ze bieden niet alleen kansen op rendement, maar fungeren ook als toegankelijke toegangspoorten tot bredere ecosystemen. Hun laagdrempeligheid, snelheid en creatieve uitstraling sluiten naadloos aan bij de cultuurgedreven dynamiek die altseasons doorgaans kenmerkt.

De rol van wallets in de nieuwe cyclus

In deze heropleving speelt wallet-technologie een steeds grotere rol. Steeds meer gebruikers willen hun crypto niet langer op gecentraliseerde exchanges laten staan – uit angst voor hacks, bevriezingen of plotselinge faillissementen. Zelfbeheer wordt de norm. Maar gebruikers verwachten meer dan alleen veilige opslag: ze willen directe toegang tot DeFi, NFT’s, airdrops en investeringen – allemaal vanuit één gebruiksvriendelijke interface.

Wallets vormen daarmee niet alleen een veilige haven, maar ook het startpunt van het bredere Web3-ecosysteem. Projecten die hierop inspelen, krijgen dan ook steeds meer aandacht van zowel gebruikers als investeerders.

