Het Chinese AI platform DeepSeek heeft met behulp van zijn geavanceerde whale tracking model een opvallend koopgedrag op de XRP markt blootgelegd. Volgens de data van het bedrijf zijn er de afgelopen tien dagen meer dan 216 miljoen XRP tokens (ter waarde van ruim $556 miljoen) van beurzen gehaald, een duidelijke aanwijzing dat grote spelers hun posities versterken voorafgaand aan de XRP ETF lancering op de Nasdaq.

DeepSeek’s machine learning algoritme vergeleek dit patroon met eerdere marktcycli, waaronder Bitcoin’s pre-ETF accumulatie golf begin 2024. Het resultaat? Een bijna identieke dynamiek van dalende beursreserves en stijgende whale wallet activiteit. De AI concludeert dat de markt zich momenteel in de ‘institutional FOMO phase’ bevindt, waarin professionele beleggers zich positioneren voordat de massa volgt.

Volgens het rapport heeft DeepSeek een 72% kans berekend dat XRP eind 2025 boven de $5 noteert, en zelfs een 85% kans dat de prijs boven $10 stijgt in de eerste helft van 2026. Het meest optimistische scenario, aangedreven door een combinatie van ETF instroom en liquiditeitsschaarste, plaatst de XRP koers op $15 tegen januari 2026, een winst van meer dan 529% ten opzichte van de huidige prijs rond $2,39.

ETF hype bereikt hoogtepunt met 11 lopende aanvragen

De opwinding rond XRP’s institutionele adoptie neemt toe nu de eerste Amerikaanse XRP ETF van Canary Capital net live is gegaan op de Nasdaq. Tegelijkertijd staan er nog 11 nieuwe ETF aanvragen open bij de SEC, waaronder die van VanEck, Fidelity en Galaxy Digital. Als ook maar een deel daarvan goedkeuring krijgt, kan dat leiden tot een supply shock: er is simpelweg niet genoeg XRP op beurzen beschikbaar om aan de vraag te voldoen.

DeepSeek’s datamodel berekende dat het totale aantal XRP tokens op gecentraliseerde beurzen met 17,3% is gedaald sinds begin oktober, de sterkste uitstroom sinds 2021. Tegelijkertijd tonen whale wallets (met meer dan 10 miljoen XRP) een stijging van 9%, wat erop wijst dat institutionele spelers het aanbod absorberen van long-term holders die winst nemen.

“We zien hetzelfde gedrag als bij Bitcoin vlak voor de goedkeuring van de eerste spot ETF’s,” volgens een DeepSeek analist.

AI voorspelt supply shock, en een explosieve rally

Volgens DeepSeek’s model is de combinatie van lage liquiditeit, hoge ETF instroom en stijgende whale activiteit historisch gezien de voorbode van een parabolische fase. Het model, dat is getraind op 10 jaar aan blockchain en derivaten` data, geeft XRP een 72% waarschijnlijkheid om $5 te bereiken voor eind 2025, gevolgd door een 85% kans om $10 of meer te halen binnen zes maanden daarna.

Volgens DeepSeek zijn de belangrijkste drijfveren de verschuiving van beursholdings naar koude opslag, wat duidt op lange termijn vertrouwen, de toename van institutionele derivaten volumes op CME en ByBit, en de reductie van net issuance, nu Ripple haar maandelijkse escrow releases verlaagt.

Samen creëren deze factoren een “perfect storm” van vraag en schaarste. Als ETF instroom en whale accumulatie doorgaan, zou XRP begin 2026 “zonder moeite” boven $12–$15 kunnen uitkomen, aldus DeepSeek. XRP staat daarbij ook in de lijst van welke crypto’s gaan stijgen in de nabije toekomst.

AI bevestigt wat traders voelen: het momentum keert terug

Wat DeepSeek’s bevindingen vooral interessant maakt, is hoe nauwkeurig ze overeenkomen met wat traders in de markt ervaren. Na maanden van zijwaartse beweging lijkt XRP eindelijk de psychologische weerstand rond $2,40 te hebben doorbroken. Volume neemt toe, de RSI klimt boven 60 en het marktsentiment verschuift van voorzichtig naar overtuigd bullish.

Analisten wijzen erop dat XRP dit momentum vooral te danken heeft aan fundamentele kracht: juridische duidelijkheid, groeiende institutionele betrokkenheid en een robuuste ETF structuur. Volgens DeepSeek’s sentiment analyse van sociale media is de “positive score” voor XRP gestegen van 58% naar 83% in minder dan drie weken.

Wat betekent dit voor beleggers?

De markt maakt zich klaar voor de volgende fase van de bull run. DeepSeek noemt dit de “pre-rally accumulation zone”, de periode waarin professionele beleggers accumuleren terwijl retail nog twijfelt.

Voor particuliere investeerders is dit historisch gezien het moment waarop ‘smart money gevolgd kan worden,’ mits met discipline en risicobeheer. DeepSeek zelf benadrukt dat zijn voorspelling geen garantie is, maar een kwantitatief onderbouwde probabiliteit. Toch wijst het model erop dat de institutionele vraag nu structureel hoger ligt dan in 2023 of 2024.

Met de ETF lancering, toenemende whale activiteit en verbeterde liquiditeitsstructuur kan XRP volgens het model binnen 90 dagen de belangrijkste weerstand rond $3,40 doorbreken, en daarna in ‘price discovery mode’ gaan. Waar XRP profiteert van institutionele instroom, werkt een ander project aan de technologische versnelling van het netwerk zelf: Bitcoin Hyper ($HYPER).

Van AI naar Hyper: de volgende stap in blockchain snelheid

Net als DeepSeek’s algoritme richt HYPER zich op efficiëntie en snelheid, maar dan binnen blockchain transacties.

Bitcoin Hyper is een Layer-2 protocol bovenop Bitcoin, ontworpen om real-time transacties mogelijk te maken met extreem lage kosten. Het netwerk combineert de veiligheid van Bitcoin met de schaalbaarheid van Solana, en gebruikt een eigen AI gestuurd routing systeem om congestie te vermijden.

De presale van Bitcoin Hyper heeft inmiddels meer dan $26 miljoen opgehaald, en de eerste publieke testnet release staat gepland voor Q1 2026. Volgens marktanalisten kan $HYPER daarmee uitgroeien tot de infrastructuurlaag die nodig is om de nieuwe golf van ETF liquiditeit, DeFi apps en AI trading platforms te ondersteunen.

Het idee is dat gebruikers BTC “wrappen” naar Bitcoin Hyper layer tokens en vervolgens snel en goedkoop transacties uitvoeren, iets wat Bitcoin zelf door zijn trage blocktimes en hoge fees nauwelijks mogelijk maakt.

