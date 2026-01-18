De strijd tussen AI-modellen wordt steeds relevanter. Steeds meer traders gebruiken een AI crypto voorspelling om scenario’s te schetsen voor de langere termijn. Voor eind 2026 lopen de voorspellingen van DeepSeek AI en ChatGPT duidelijk uiteen, vooral bij grote altcoins als XRP, Ethereum en Solana. Beide modellen hanteren andere aannames, datasets en wegingen, wat leidt tot verschillende koersdoelen en inschattingen.

Ripple koers afhankelijk van katalysatoren

Voor de Ripple koers is het verschil tussen de modellen het grootst. ChatGPT schetst meerdere scenario’s en ziet voor XRP in een basisscenario koersdoelen tussen $4 en $7 richting eind 2026. In een bullish case loopt dat op tot $8 – $12. Dat scenario gaat uit van sterke kapitaalrotatie naar altcoins, institutionele instroom en groei van Ripple’s On-Demand Liquidity.

DeepSeek AI is duidelijk voorzichtiger. In zijn neutrale scenario blijft XRP vooral binnen een bandbreedte van $2,50 tot $3,90. Alleen bij duidelijke externe katalysatoren, zoals nieuwe regelgeving of grote adoptie, schuift de voorspelling op richting $4 tot $8. Zonder die triggers blijft XRP volgens DeepSeek kwetsbaar door het grote aanbod en de beperkte beloningen voor langetermijnbezit.

Fundamentele groei van de Ethereum koers

Bij de Ethereum koers liggen de AI-modellen dichter bij elkaar. ChatGPT ziet ETH in een basisscenario stijgen richting $5000 tot $8000, met een bullish case tot $12.000 bij een sterke markt. De redenering is dat Ethereum de dominante settlement layer blijft voor smart contracts, zeker als DeFi en activiteit op de Layer 2 aantrekken.

DeepSeek AI legt meer nadruk op fundamentele metrics. Het model koppelt de waarde van Ethereum aan netwerkgebruik, tokenization en institutionele adoptie. In de optimistische scenario’s komt ETH uit rond $10.000 tot iets boven dat niveau. Toch benoemt DeepSeek dat Ethereum minder afhankelijk is van Bitcoin dan andere altcoins, wat de risico’s volgens de AI verlaagt.

Grote spreiding van de Solana koers

Voor de Solana koers hanteren beide AI-modellen een grote spreiding. ChatGPT verwacht in een neutrale markt een bandbreedte van $250 tot $400 in 2026, terwijl een sterke bullfase zelfs $700 mogelijk maakt. Die visie is gebaseerd op snelle groei in on-chain activiteit en Solana’s rol als consumentgerichte blockchain.

DeepSeek AI is terughoudender in zijn basisscenario en plaatst SOL rond $135 tot $285, met hogere niveaus alleen bij duidelijke adoptie. Het model wijst erop dat Solana historisch sterker beweegt in beide richtingen. Dat betekent een hoge upside, maar ook grotere correcties bij een risk-off markt.

Hoe betrouwbaar zijn crypto AI voorspellingen?

Het verschil tussen de modellen zit vooral in de fundamenten. De crypto voorspelling van ChatGPT werkt met scenario’s, historische cycli en relatieve sterkte binnen bull- en bearfases. DeepSeek AI leunt zwaarder op actuele marktdata, aanbod en externe risico’s. Beide benaderingen zijn geen garanties, maar geven richting aan een bredere crypto voorspelling.

Voor traders geldt dat AI-modellen vooral helpen bij het vergelijken. Ethereum komt in beide modellen naar voren als de meest gebalanceerde keuze. XRP biedt de grootste upside, maar ook de meeste onzekerheid. Solana blijft aantrekkelijk voor wie inzet op groei, met de kans dat volatiliteit onvermijdelijk is. Traders die AI willen volgen voor welke crypto gaat stijgen, moeten slim zijn en meerdere analyses vergelijken.

