De Bitcoin koers blijft onder druk na weken van zwakte. Volgens een nieuwe analyse van DeepSeek AI kan de markt eerst een scherpe correctie zien voordat de volgende bull run begint. De crypto AI voorspelling beschrijft een tweedelige beweging. Eerst een korte daling richting $86.000 – $88.000, gevolgd door een krachtige rally naar $120.000 in Q1 2026.

Bitcoin voorspelling van DeepSeek AI

Volgens DeepSeek AI bevindt de Bitcoin koers zich momenteel in de laatste fase van een correctieve cyclus. De AI identificeerde een concentratie van liquidatiezones tussen $86.000 en $88.000, waar veel leveraged longposities zich bevinden.

“Marktmakers hebben de neiging om richting deze gebieden te bewegen om maximale liquidatie te genereren, wat vaak de laatste ‘schoonmaak’ is voordat een bodem wordt gevormd”, stelt de analyse. Zodra die flush voltooid is, voorspelt DeepSeek een short squeeze die de koers snel kan doen herstellen richting $120.000 in 2026.

De voorspelling komt overeen met eerdere cycli waarin een Bitcoin crash plaatsvond voor een nieuwe parabolische fase.

Technische signalen wijzen op bodemvorming

DeepSeek analyseerde tientallen indicatoren en noemt vooral drie signalen die wijzen op een naderende ommekeer:

Death Cross – De 50-daagse EMA kruist onder de 200-daagse EMA, wat traditioneel bearish lijkt. Maar volgens historische data juist vaak de laatste fase van een daling markeert.

– De 50-daagse EMA kruist onder de 200-daagse EMA, wat traditioneel bearish lijkt. Maar volgens historische data juist vaak de laatste fase van een daling markeert. Extreme Fear – De Crypto Fear & Greed Index staat op 11, een niveau dat in eerdere cycli (2018, 2020, 2022) telkens samenviel met markt bodems.

– De Crypto Fear & Greed Index staat op 11, een niveau dat in eerdere cycli (2018, 2020, 2022) telkens samenviel met markt bodems. Halving patroon – De huidige fase lijkt sterk op de re-accumulatiefase van eerdere periodes na een halving. Daar viel de koers eerst terug en herstelde maanden later explosief.

Volgens de AI moet de Death Cross volledig uitgespeeld worden voordat het herstel kan inzetten. Dat betekent dat de markt waarschijnlijk nog enkele weken zwak blijft.

Katalysatoren voor de volgende rally

DeepSeek AI noemt drie structurele factoren die de Bitcoin koersverwachting kunnen aandrijven:

Fed Pivot – Een mogelijke renteverlaging in 2026 zou de liquiditeit op financiële markten verhogen en de vraag naar risicovolle activa stimuleren.

– Een mogelijke renteverlaging in 2026 zou de liquiditeit op financiële markten verhogen en de vraag naar risicovolle activa stimuleren. ETF-instroom – Spot Bitcoin ETF’s hebben zich ondanks recente uitstroom gestabiliseerd. Hernieuwde instroom kan de koopdruk snel versterken.

– Spot Bitcoin ETF’s hebben zich ondanks recente uitstroom gestabiliseerd. Hernieuwde instroom kan de koopdruk snel versterken. Halving effect – De recente halving heeft de dagelijkse Bitcoin aanvoer gehalveerd van 900 naar 450 BTC. Het model verwacht dat de deflationaire impact hiervan zich de komende zes tot negen maanden volledig zal doorzetten.

Deze combinatie van factoren vormt volgens DeepSeek de basis voor een opwaarts scenario zodra de liquiditeitsfase omslaat.

Actieplan voor slimme traders

DeepSeek’s analyse biedt een concreet kader voor handelaren die de volatiliteit willen benutten:

Koopzones : $86.000–$88.000 wordt gezien als de primaire instapzone. Een doorbraak onder $86.000 kan een extra test richting $84.000 veroorzaken.

: $86.000–$88.000 wordt gezien als de primaire instapzone. Een doorbraak onder $86.000 kan een extra test richting $84.000 veroorzaken. Te monitoren niveaus : Weerstand rond $92.500 en $95.000. Een sluiting boven de 200-daagse EMA ($93.500) wordt beschouwd als een bevestiging van trendomslag.

: Weerstand rond $92.500 en $95.000. Een sluiting boven de 200-daagse EMA ($93.500) wordt beschouwd als een bevestiging van trendomslag. Risicomanagement: Vermijd hoge leverage en houd liquiditeit achter voor onverwachte dips.

DeepSeek AI concludeert dat de huidige angst in de markt juist kansen creëert. De AI ziet de pijn van de komende weken als de laatste schok voor een structurele bull fase richting 2026.

Over het algemeen is de kans op een verdere daling dus reëel, maar volgens DeepSeek is een herstel nabij. Wees dus slim en spreid je risico’s uit. Alleen dan kan deze fase een mogelijke opstap zijn naar de volgende Bitcoin rally. Crypto presales kunnen daarbij tactische oplossingen bieden. Help mee aan de volgende evolutie van Bitcoin met Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) is de eerste Bitcoin Layer 2 met smart contracts, waarmee het de kracht van de Solana Virtual Machine (SVM) combineert met de veiligheid van Bitcoin. Dankzij de Canonical Bridge kunnen gebruikers BTC omzetten naar Layer 2 activa via een non-custodial en trust-minimized systeem. $HYPER introduceert zo de volgende evolutie van Bitcoin. Programmeerbaar, schaalbaar en milieuvriendelijk.

In de $HYPER presale kunnen vroege deelnemers tokens kopen met ETH, BNB, USDT of creditcard. Tokens kunnen worden ingezet voor staking beloningen en DAO governance, terwijl de architectuur zorgt voor lage kosten en snelle transacties. Geen VC-allocaties, geen insider deals, alleen een eerlijke en publiek toegankelijke presale.

Met een Proof of Stake model, duidelijke roadmap en developer grants legt Bitcoin Hyper de basis voor een volledig nieuw Bitcoin ecosysteem. Dit is geen vervanging van Bitcoin, het is de upgrade die het al jaren nodig heeft.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale