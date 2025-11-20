Dogecoin kreeg begin 2025 een nieuwe impuls vanuit on-chain data. Crypto-analist Ali Martinez laat op X zien dat de exchange net position change van DOGE weer positief is geworden. Dit betekent dat er meer tokens van exchanges afgaan, wat in vergelijkbare situaties eerder samenhing met lokale bodems. Deze stijging vormt een opvallende verschuiving in het on-chain gedrag van DOGE holders. Kan de Dogecoin koers hierdoor binnenkort herstellen?

Dogecoin koers: wat betekenen deze nieuwe inflows voor het marktsentiment?

Martinez deelt een grafiek waarin een groene balk zichtbaar wordt, die volgens hem een plotselinge toename in aanleveringen naar exchanges representeert. Eerdere fasen met vergelijkbare DOGE inflows ontstonden vaak rond momenten waarop de verkoopdruk uitgeput raakte en het handelsvolume tijdelijk toenam.

De data suggereert dat traders actiever worden zodra de hoeveelheid Dogecoin tokens op exchanges opvallend stijgt.

DOGE blijft daarbij dicht bij een zone waar eerdere inflowpieken plaatsvonden. In de voorgaande maanden ontstonden daar regelmatig korte relief-bewegingen zodra de Dogecoin instroom hoger werd dan de uitstroom.

De recente verschuiving past in dit patroon, al blijft onduidelijk of hetzelfde nogmaals gebeurt, omdat de marktstructuur en liquiditeit inmiddels anders zijn dan in eerdere DOGE cycli.

Dogecoin $DOGE supply on exchanges just turned positive! This shift has marked sharp rebounds before. pic.twitter.com/EMTukIkO8y — Ali (@ali_charts) November 19, 2025

Technische DOGE structuur ondersteunt mogelijkheid tot ommekeer

DOGE vormt op de grafiek momenteel een Descending Broadening Wedge. Deze structuur ontstaat wanneer de koers lagere toppen en lagere bodems maakt die steeds verder uit elkaar liggen. Binnen dit patroon neemt de volatiliteit meestal toe omdat de bears minder controle hebben, terwijl de bulls geleidelijk meer dips kopen.

De Dogecoin koers beweegt daarbij tussen een dalende weerstand en een steeds verder wegzakkende steunlijn. Volgens Trader Tardigrade is de belangrijkste trigger een duidelijke candle boven de bovenste trendlijn. In eerdere DOGE markten leidde dit vaak tot een draai in het momentum.

Onze analyse is een gematigder pad dan Trader Tardigrade vanwege de combinatie van wisselende DOGE exchange inflows en de nog steeds brede afstand tussen steun en weerstand. Als de inflows echter blijven komen, zou de Dogecoin koers zomaar eens richting $0.25 kunnen gaan. Dit is een punt waar de prijs dit jaar vaak naartoe ging na een daling.

On-chain Dogecoin stromen en technische levels vullen elkaar nu aan

De recente DOGE inflowverschuiving kan extra betekenis hebben omdat deze samenloopt met een technisch patroon dat vaker rond trendomkeringen verschijnt.

De combinatie van stijgende Dogecoin stortingen op exchanges en een verbredend koerskanaal toont aan dat de DOGE markt in een overgangsfase zit. De bulls en bears houden beiden invloed, maar de onderliggende signalen wijzen op een periode waarin kleine verschuivingen snel effect op de Dogecoin koers kunnen hebben.

