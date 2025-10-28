De Dogecoin koers laat opnieuw kracht zien. De meme coin is dit jaar met 43% gestegen en beweegt nu stabiel rond de $0,20. Volgens analisten kan dit het begin zijn van een nieuwe DOGE rally met koersdoelen van $0,27 en zelfs $0,50 in november. De huidige Dogecoin koers staat op $0,2003, na een kleine daling van 1,49% sinds gisteren.

Sterk herstel Dogecoin koers boven $0,20 support

Dogecoin lijkt zijn bodem gevonden te hebben. Na de dip van begin oktober veerde de crypto krachtig op en wist boven de $0,20 lijn te blijven. Dat niveau fungeert nu als belangrijke steun voor een volgende stijging. Zolang die grens standhoudt, blijft het technische plaatje positief.

De RSI ligt rond de neutrale zone, wat betekent dat er nog ruimte is voor groei zonder oververhitting. Handelaren kijken vooral naar $0,22 en $0,27 als volgende weerstanden. Een doorbraak boven die niveaus kan de start zijn van een bredere meme coin rally. Lees ook ons artikel over whales die $2,9 miljoen aan DOGE kopen.

Dogecoin koers volgt Bitcoin met vertraging

Een van de belangrijkste factoren achter het huidige sentiment is Bitcoin. De grootste cryptomunt ter wereld staat rond $115.000 en heeft het marktsentiment duidelijk verbeterd.

Dogecoin vs. Bitcoin – we have seen how this has played out before, like 2017-2021. Here we are again, 2021-2025, only at a higher level. The setup is real. $DOGE $BTC pic.twitter.com/F1vIGBHETE — KrissPax (@krisspax) October 28, 2025

Historisch gezien reageert Dogecoin vaak iets later op zulke bewegingen. Wanneer Bitcoin stabiel blijft of verder stijgt, trekt Dogecoin meestal mee en vaak met een sterkere procentuele winst.

Meme coin season is begonnen

Als we kijken naar andere jaren dan breekt nu het typische Q4 meme coin season aan. Dat is de periode waarin crypto’s als Dogecoin, Shiba Inu en Pepe plotseling opvallen door snelle stijgingen.

In eerdere jaren leidde dit tot forse pumps binnen enkele weken, vooral in november. Beleggers spreken dan van de “Dogevember” periode, waarin handelaren teruggrijpen op de bekendste meme coin.

Ook sociale data laten een toename zien in het aantal vermeldingen van Dogecoin. Het enthousiasme op X groeit weer, mede dankzij Elon Musk, die de crypto eerder regelmatig noemde. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste meme coins voor aankomende rally.

Trump en Musk versterken het sentiment

Niet alleen Musk zorgt voor aandacht. Ook Donald Trump, inmiddels openlijk positief over crypto, speelt een rol. Zijn pro crypto aanpak in de VS zet crypto en de blockchain op het grote toneel.

Beide namen brengen opnieuw energie in de markt. Dat optimisme is goed terug te zien in de cijfers. Het handelsvolume van DOGE steeg deze week met bijna 10%. Ook het aantal longposities in futures groeit snel, wat duidt op meer vertrouwen in een aanstaande stijging.

Wat gaat Dogecoin doen?

De DOGE koers beweegt momenteel tussen $0,20 en $0,22. Voor veel traders is dit een gunstige instapzone. Boven $0,27 ligt de volgende belangrijke weerstand. Een doorbraak daar kan de deur openen naar $0,50, het koersdoel dat verschillende analisten verwachten.

Toch blijft het een spannend speelveld. Zakt de koers onder $0,19, dan kan de opwaartse trend tijdelijk afkoelen. Maar zolang Dogecoin steun houdt boven $0,20, is het vooruitzicht positief.

De komende weken worden beslissend. Als Bitcoin zijn kracht behoudt en het meme coin season doorzet, kan Dogecoin zomaar opnieuw het gesprek van de dag worden. Voor nu lijkt de weg naar $0,50 alvast binnen handbereik. De komende tijd gaan we zien welke crypto’s gaan stijgen.

Nieuwe kanshebber voor meme coin season

Zodra Dogecoin met volume door de weerstand van $0,27 breekt kan het meme coin season losbreken en zien we weer dagen van tientallen procenten winst. En daarom is het een interessant moment om te kijken naar het laatste lid van de Doge familie.

