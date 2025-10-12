Dogecoin blijft stevig staan rond de $0,25 en lijkt zich klaar te maken voor de volgende sprong richting de langverwachte mijlpaal van $1. Ondertussen trekken whales ook richting TRON en Cardano, met als rode draad een slimme kapitaalverplaatsing naar altcoins met een bewezen use-case, sterke fundamentals en solide community support.

De opkomende activiteit rond deze drie projecten geeft een duidelijk signaal af, grote spelers bereiden zich voor op een altseason in Q4 2025. En dit is exact het moment waarop retail vaak nog toekijkt, tot de trend losbarst.

Dogecoin consolideert rond $0,25

Dogecoin die aan de top staat van de beste memecoins, blijft na een periode van sterke stijgingen in een range, tussen $0,24 en $0,26. Dit lijkt misschien saai, maar technisch is dit exact het scenario waarin DOGE historisch vaak begint aan explosieve rally’s. Analisten wijzen op een klassiek “ascending triangle” patroon, hogere bodems en horizontale weerstand, een structurele opbouw richting uitbraak.

Het niveau rond $0,25 is een zone waar grote hoeveelheden Dogecoin worden opgekocht. Whale activiteit neemt toe, wat aangeeft dat sterke handen opnieuw instappen. Volgens on-chain data is er duidelijke accumulatie zichtbaar bij wallets met grote holdings. Dit vermindert de verkoopdruk en creëert ruimte voor een parabolische beweging.

Bij een doorbraak boven de $0,27 opent zich technisch gezien de weg richting $0,30, $0,50 en op langere termijn $1, een stijging van 300% vanaf het huidige niveau. Met het heropleven van het meme coin sentiment (inclusief een opleving van nieuwe coins en FOMO onder retailbeleggers) is het momentum niet ver weg.

TRON bereikt $6,37 miljard TVL

Waar Dogecoin de headlines pakt, bouwt TRON (TRX) op de achtergrond flink door. De Total Value Locked (TVL) op het netwerk is gestegen tot 6,37 miljard dollar, een stijging van bijna 6% week-op-week. Daarmee is TRON opnieuw een van de dominante netwerken.

Dit soort stijgingen in TVL komt zelden uit het niets. Volgens data van Lookonchain neemt niet alleen het gebruik van het netwerk toe, maar daalt ook het getrade volume, een klassiek signaal van accumulatie door grote spelers. De Spot Volume Bubble Map laat zien dat whales hun posities aan het opbouwen zijn, vaak een eerste signaal van grote prijsbewegingen.

TRX beweegt momenteel rond de $0,16, met sterke support op dat niveau. De eerstvolgende technische target ligt rond $0,25. Indien de altcoin de weerstand van $0,18 weet te breken, ligt een versnelde opwaartse beweging voor de hand.

Cardano whales bouwen agressief positie uit

Ook Cardano laat sterke fundamentele signalen zien. De coin beweegt momenteel tussen $0,80 en $0,85, een relatief smalle range die doet denken aan eerdere fases van consolidatie voor explosieve stijgingen. Wat vooral opvalt is de sterke toename in open interest, inmiddels ruim $1,5 miljard. In eerdere fases bleek dit een indicator voor naderende trendverschuivingen.

Maar er is meer. Steeds meer institutionele partijen nemen Cardano met de nieuwe upgrades op in hun portefeuilles. ADA maakt inmiddels deel uit van zowel de S&P Broad Crypto Index Fund als de Nasdaq Crypto Index ETF van Hashdex. Deze institutionele adoptie zorgt niet alleen voor meer liquiditeit, maar ook voor stabielere kapitaalstromen.

On-chain is het duidelijk: whales accumuleren stevig. Combineer dit met de fundamentele sterkte van het netwerk, en het koersdoel van $1 tot zelfs $1,50 in Q4 2025 wordt steeds realistischer.

Whale koopdruk op DOGE, TRX en ADA

Wat hebben Dogecoin, TRON en Cardano gemeen? In alle drie de netwerken is de whale activiteit flink gestegen. Dat is geen toeval. Grote investeerders anticiperen vaak weken, soms maanden, eerder dan retail op marktverschuivingen. De signalen zijn duidelijk, Q4 2025 zou weleens het startpunt kunnen zijn van een grote altcoin rally.

Historisch gezien is het vierde kwartaal sowieso het sterkste kwartaal voor altcoins. Van eind oktober tot eind december zagen we in eerdere jaren meerdere parabolische runs. Het feit dat whales nu grootschalig instappen in nieuwe cryptomunten mag gezien worden als waarschuwingsschot voor de rest van de markt.

Voor beleggers die willen inspelen op het komende altseason biedt een juiste aanpak kansen. Dogecoin biedt het momentum van een communitygedreven coin met hoge liquiditeit. TRON blinkt uit in fundamentals en netwerkgebruik. Cardano combineert institutionele instroom met technologische ontwikkeling.

Een spreiding over deze drie coins biedt een gebalanceerde aanpak voor de komende golf, met upside richting $1 voor DOGE, $0,25+ voor TRX en $1,50 voor ADA.

Terwijl de massa nog afwacht, positioneert het grote geld zich al. De drie projecten laten zien dat altcoins niet dood zijn, ze bereiden zich juist voor op hun grootste sprong sinds de vorige cyclus.

De boodschap is helder. Terwijl retail nog wacht op een duidelijk signaal, kopen de whales in stilte door. Dogecoin staat klaar om uit te breken, TRON groeit onder de radar en Cardano versterkt zijn institutionele voetafdruk. De altseason lijkt dichterbij dan velen denken.

