Texas heeft officieel Bitcoin gekocht. De staat legde op 20 november $10 miljoen vast in BTC via BlackRock’s IBIT ETF. Daarmee is Texas de eerste Amerikaanse staat met een eigen Bitcoin treasury. Wat gaat Bitcoin doen nu zelfs overheden de dip kopen?

Texas koopt de dip met $10 miljoen Bitcoin

Het nieuws kwam naar buiten via Lee Bratcher, president van de Texas Blockchain Council. In zijn post op X liet hij weten dat Texas “the dip bought”. De staat kocht via IBIT, rond $87.000 per BTC, op het moment dat de Bitcoin koers hard was teruggevallen.

TEXAS BOUGHT THE DIP!

Texas becomes the FIRST state to purchase Bitcoin with a $10M investment on Nov. 20th at an approximately $87k basis!

Congratulations to Comptroller @KHancock4TX and the dedicated investments team at Texas Treasury who have been watching this market… pic.twitter.com/wsMqI9HrPD — Lee ₿ratcher (@lee_bratcher) November 25, 2025

Texas gebruikt nu eerst een ETF als veilige tussenstap. Zelf bewaren is het doel, maar die structuur moet nog worden gebouwd. Terwijl dat loopt, staat de eerste positie gewoon al op de balans.

Het gaat om een klein deel van het totale vermogen van de staat, maar de symbolische waarde is groot. Voor het eerst kiest de Amerikaanse overheid ervoor om BTC naast traditionele investeringen te zetten. Lees ook ons artikel over de vraag naar Bitcoin daalt met 28%.

Impact op de Bitcoin koers

De markt reageerde snel op het nieuws. De BTC koers herstelde iets, maar de trend is nog zwak. In de weekgrafiek zie je dat BTC onder een paar belangrijke lijnen ligt. De RSI zakt verder weg en laat zien dat de markt afkoelt. De MACD duikt nog steeds omlaag en bevestigt dat de laatste daling veel kracht had.

Toch is het beeld niet alleen negatief. De Auto Fibonacci Extension laat op de lange termijn nog steeds grote zones zien, met niveaus richting $200.000 en hoger. Als de huidige fase een normale correctie is, past dit nieuws perfect in een groter plaatje, namelijk een terugval in een bredere opwaartse trend.

Veel traders vragen zich af wat gaat Bitcoin doen? Zakt BTC eerst verder weg, of is dit juist de bodem waar een nieuwe BTC rally kan starten? Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Waarom dit moment historisch is

Texas is niet zomaar een kleine staat. Het is economisch sterk, politiek invloedrijk en al jaren een van de meest pro BTC gebieden in de VS. Dat juist Texas de eerste stap zet, maakt het effect groter.

De staat laat hiermee zien dat Bitcoin niet alleen voor bedrijven of fondsen is. Het wordt nu ook gezien als een strategisch bezit voor overheden. Daarmee ontstaat een nieuwe categorie kopers die nooit eerder actief was met staten die BTC willen vasthouden voor de lange termijn.

Volgen andere staten nu ook?

De stap van Texas zet druk op andere staten die al met plannen rondlopen. Arizona en New Hampshire hebben eerder aangegeven dat ze interesse hebben in een Bitcoin reserve. Tot nu toe was het alleen theorie. Texas is de eerste die echt koopt.

Als meer staten dit voorbeeld volgen, kan de vraag naar BTC structureel stijgen. Overheden verkopen niet snel. Ze bouwen vaak rustig op en houden lang vast. Dat haalt aanbod uit de markt, terwijl de vraag groeit.

Analisten noemen dit het begin van een mogelijk domino-effect met eerst Texas, daarna een paar andere staten en op termijn misschien zelfs nationale reserves. Dat soort ontwikkelingen kunnen een grote rol spelen bij de volgende Bitcoin rally.

Wat betekent dit voor gewone beleggers?

Voor retail verandert er vandaag niets. Maar dit nieuws laat wel zien dat de markt steeds volwassener wordt. BTC is niet langer iets voor alleen traders of techbedrijven. Het is nu een digitale reserve die zelfs overheden serieus neemt.

Veel investeerders kijken daarom opnieuw naar hun strategie. Sommigen kopen bij tijdens dips, anderen kiezen voor een simpele DCA aanpak. Niet omdat Texas direct voor een pump zorgt, maar omdat dit een signaal is dat grote partijen BTC zien als iets wat blijft.

Zeker nu het ETF segment blijft groeien, universiteiten instromen en zelfs soevereine fondsen meedoen. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s te kopen tijdens de dip.

Kan dit helpen richting $200.000?

Texas zorgt in zijn eentje natuurlijk niet voor een BTC pump naar $200k. Maar de stap past wel in het grotere verhaal dat we al maanden zien. Met instroom in ETF’s, grote instellingen die blijven kopen, minder vrij aanbod op de markt en nu de eerste Amerikaanse staat die BTC op de balans zet.

Bitcoin has found a support at the 100-week SMA, a key structural level that previously acted as dynamic resistance before its breakout triggered the 2023 bull reversal. If we hold above this level, it would confirm another bullish leg is coming. pic.twitter.com/EGXILrlHtF — Ash Crypto (@AshCrypto) November 25, 2025

Als meerdere staten dit voorbeeld volgen, wordt de long-term supply steeds strakker. Dat maakt elke nieuwe Bitcoin rally krachtiger. De grafiek laat ruimte zien voor nieuwe toppen. De fundamentals worden sterker. En het vertrouwen in BTC als reserve groeit.

Texas heeft de eerste steen gelegd. Wat dit betekent voor de rest van de markt gaan we de komende maanden zien. Dit Bitcoin nieuws wordt nog vaak aangehaald als het moment waarop overheden zich echt beginnen te mengen in Bitcoin.

