Ethereum brak volgens data van begin dit jaar boven zijn 21-daagse moving average, een veelgebruikte korte termijnindicator die laat zien of de verkoopdruk afneemt. Deze beweging volgde op weken waarin ETH boven een duidelijke demand zone bleef. Dit wijst erop dat de bears terrein verliezen en de bulls weer actiever worden. Kan de Ethereum koers hierdoor opnieuw sterker presteren dan die van Bitcoin?

Ethereum koers breekt boven 21-daagse moving average

De 21-daagse moving average wordt vaak gebruikt om het korte termijn momentum te meten. Wanneer de prijs hier structureel boven blijft, wijst dit meestal op een verschuiving van de bears naar de bulls. In het geval van Ethereum gebeurde die doorbraak nadat de ETH prijs een lange tijd door een zone werd gesteund waar eerder veel werd gekocht.

Die demand zone fungeert als een vangnet. Elke dip richting dit prijsgebied wordt door nieuwe kooporders opgevangen. Dat laat zien dat de bulls vertrouwen hebben om ETH posities op te bouwen, zelfs zonder een sterke stijging in de Bitcoin koers.

De combinatie van een verdedigde supportzone en het terugpakken van de 21-daagse MA wordt door veel crypto-analisten als een eerste teken gezien van een trendomslag.

ETH koers en veranderend marktmomentum

Door boven de 21-daagse MA te blijven, verandert de Ethereum marktstructuur. In plaats van lagere toppen en bodems ontstaat er zo meer ruimte voor hogere bodems. Dit betekent niet automatisch dat de ETH koers hard stijgt, maar wel dat de verkoopdruk afneemt en dat de bulls meer controle krijgen over het tempo van de markt.

Een belangrijk gevolg hiervan is rotatie. In eerdere cycli was vaak te zien dat Ethereum sterker ten opzichte van Bitcoin presteerde zodra het momentum draaide. Dit gebeurde meestal in fases waarin de Bitcoin koers consolideerde en het kapitaal tijdelijk verschoof richting ETH en andere netwerken met meer activiteit in DeFi en crypto tokens.

$ETH looks great. It broke above the 21-Day MA and is likely starting a new uptrend. As long as it remains above the 21-Day MA, it’s party time and I expect Ethereum to outperform #Bitcoin, which would then result into more strength going into the markets. pic.twitter.com/wJdBjnqdwk — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 3, 2026

ETH versus BTC en een bredere marktrotatie

Wanneer Ethereum sterker wordt ten opzichte van Bitcoin, ontstaat er vaak ruimte voor innovatie en nieuwe toepassingen. Traders kijken dan niet alleen naar store-of-value narratieven, maar ook naar netwerken die vooral snelheid, gebruiksgemak en een extra functionaliteit bieden.

De recente koersbeweging van Ethereum boven de 21-daagse MA laat zien dat de bulls weer durven te kopen en dat de verkoopdruk afneemt. Als deze structuur intact blijft, vergroot dit de kans op een verdere rotatie binnen de markt, waarbij Ethereum en nieuwe op Bitcoin gerichte ecosystemen relatief sterker kunnen presteren.