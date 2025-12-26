De Ethereum koers staat opnieuw in de schijnwerpers na een bijzondere uitspraak van Trend Research. Jack Yi liet weten dat zijn fonds zich aan het voorbereiden is op een extra aankoopronde van $1 miljard aan ETH. Tegelijk gaf hij een duidelijke waarschuwing af aan traders die inzetten op een daling.

Die boodschap komt op een moment dat Ethereum recent terrein verloor en het sentiment verdeeld is. Juist in zulke fases laten grote spelers vaak hun hand zien. Niet met woorden, maar met kapitaal.

ETH koers onder druk maar grote spelers kijken vooruit

De ETH koers bewoog de afgelopen weken zijwaarts tot licht omlaag, terwijl veel altcoins moeite hadden om momentum vast te houden. Voor korte termijn traders voelt dit als onzekerheid. Voor institutionele partijen lijkt het juist een kans.

BitMine has announced the addition of 88 million dollars worth of Ethereum to its corporate treasury. Chairman Tom Lee noted that the move reflects a long-term bullish outlook on the integration of blockchain and financial services. pic.twitter.com/O7BlrYhKeT — CRYPTO NEWS (@CryptoNewsXBT) December 26, 2025

Volgens Jack Yi is de huidige prijszone aantrekkelijk voor accumulatie. Hij gaf aan dat zijn team shortposities gevaarlijk vindt op dit niveau, omdat liquiditeit snel kan verschuiven zodra koopdruk toeneemt.

De Ethereum verwachting onder analisten verandert flink. Waar eerder werd gefocust op zwakte na ETF ruis, kijken grote fondsen nu verder vooruit. Accumulatie op lagere niveaus wijst vaak op vertrouwen in een volgende cyclus.

Historisch gezien kopen grote partijen niet wanneer het sentiment euforisch is. Ze stappen in wanneer twijfel overheerst en volume afneemt. Dat patroon lijkt zich nu opnieuw te vormen.

Ethereum nieuws zet marktsentiment op scherp

Dit soort Ethereum nieuws heeft impact, ook al reageert de koers niet direct. Marktpsychologie speelt een grote rol. Wanneer bekend wordt dat kapitaalkrachtige spelers zich positioneren, verandert het risicoprofiel voor andere marktdeelnemers.

Shorters worden voorzichtiger en longposities verschuiven van speculatief naar strategisch. Dat zorgt vaak voor een rustige markt voorafgaand aan grotere bewegingen.

Ethereum whales laten duidelijke signalen zien richting ETH

De rol van Ethereum whales is hier cruciaal. On-chain data laat zien dat grote wallets hun saldo vergroten, ondanks recente prijsdruk. Dat wijst niet op paniek, maar op planning. In tegenstelling tot Bitcoin whales met 50% minder BTC whale stortingen in december.

#Ethereum Whales 👀 That is as vertical accumulation as it can get 🚀 pic.twitter.com/DRZskHm1db — Shango – 𝕏's Crypto 👑 (@ShangoTrades) December 24, 2025

Whales opereren niet op emotie. Hun aankopen zijn vaak gespreid en gericht op middellange tot lange termijn. De aangekondigde $1 miljard is daarbij niet bedoeld als snelle trade, maar als positionering.

Wanneer Ethereum kracht toont, volgen vaak de beste altcoins. ETH functioneert al jaren als kanshebber in de altcoinmarkt. Sterkte in Ethereum vertaalt zich meestal naar vertrouwen in het bredere ecosysteem.

Wat gaat Ethereum doen in de komende maanden

De vraag wat gaat Ethereum doen hangt sterk samen met timing. De huidige opbouw van whales laat zien dat grote spelers rekenen op herstel richting of na de jaarwisseling. Q1 2026 wordt daarbij vaak genoemd als het moment dat de markt gaat kantelen.

Het moment van instappen is geen toeval. Lagere volatiliteit, minder hype en afgenomen retailactiviteit creëren ruimte voor opbouw. Dit is vaak het speelveld van fondsen en vermogensbeheerders.

Ook blijft regelgeving een belangrijke rol spelen. ETH blijft de belangrijkste coin in de DeFi, tokenization en institutionele toepassingen. Door een tijdelijke daling veranderen deze belangrijke fundamenten niet.

Wat retailbeleggers kunnen leren van de whales in de markt

Voor particuliere beleggers is de les simpel. Grote spelers kopen wanneer er meer angst is en verkopen wanneer optimisme op zijn piek is. Het volgen van kapitaalstromen is vaak belangrijker dan het volgen van emoties.

In fases waarin Ethereum consolideert, zoeken sommige beleggers naar alternatieven met meer dynamiek. Niet om ETH te vervangen, maar om actief te blijven in de markt. Op zulke momenten ontstaan vaak nieuwe projecten die inspelen op trends als gamification binnen crypto.

