Ethereum zet zichzelf weer neer als blockchain voor grote partijen, maar de Ethereum koers blijft voorlopig in de wachtkamer. In dezelfde week zie je BlackRock opnieuw geld aantrekken via zijn ETH ETF en duikt Google Cloud op in een verhaal dat draait om AI betalingen op Ethereum. Hoeveel kan Ethereum waard worden als dit soort namen echt blijven doorpakken en is $10.000 voor juni haalbaar?

Ethereum koers blijft hangen rond $3100 na afwijzing

Op de weekgrafiek staat ETH rond $3097. Dat is na een stevige rode candle. Het beeld is simpel, kopers verdedigen de zone rond $3000, maar elke poging omhoog wordt snel teruggeduwd. Je ziet ook duidelijke weerstand hogerop. Een belangrijk level ligt rond $3464 (Fibonacci 0.236). Daarboven wordt het pas echt zwaar, tussen $4000 en $4800.

Op de chart zie je die zone terug via de Fibonacci lijnen, met levels rond $3985 (0.382) en $4827 (0.618). Ook staat er een duidelijke rode lijn rond $4954 als eerdere topzone.

De indicatoren staan nu nog niet op “feest”. De RSI staat rond 45. Dat is onder de neutrale 50 en past bij twijfel. De MACD staat ook onder nul en is bearish. De histogrammen zijn nog rood. Dit zegt niet dat ETH meteen gaat crashen, maar wel dat de markt nog niet vol op het gaspedaal staat. Voor een echte run richting hogere targets wil je meestal zien dat momentum terugkomt en dat ETH op weekbasis terug boven die eerste weerstand sluit. Ondanks dat blijft de Ethereum verwachting voor de lange termijn positief.

BlackRock laat met ETHA zien dat de vraag niet weg is

Toch is het verhaal niet alleen technisch. Institutioneel gebeurt er genoeg. In de grafiek van iShares Ethereum Trust (ETHA) zie je op 16 januari een daginstroom van ongeveer $14,87 miljoen. De totale instroom staat rond $12,94 miljard. Net assets komen uit op ongeveer $11,72 miljard. Dat zijn bedragen die je niet krijgt met alleen retail dat een beetje heen en weer klikt.

Dit soort instroom werkt vaak als bodem onder het verhaal. Niet omdat het meteen een pump geeft, maar omdat het laat zien dat er partijen zijn die rustig blijven kopen, ook als de koers even tegenzit. En als die geldstroom aanhoudt, kan dat later hard meewegen. Zeker in een markt waarin aanbod ook vast kan komen te zitten, bijvoorbeeld door staking en lange termijn holdings. Dit wordt ook meegenomen in de voorspelling van ChatGPT voor ETH na de crypto crash van gisteren.

Google Cloud duwt Ethereum richting bedrijven en AI-betalingen

De tweet van Ethereum laat vooral zien dat ze het frame willen neerzetten dat Ethereum de standaard wordt voor financiële instellingen. Ze noemen tientallen voorbeelden van bedrijven en banken die bouwen op Ethereum of op Ethereum L2’s. Het opvallendste stuk voor dit artikel is het stuk over Google. Daarin gaat het over Agent Payments Protocol (AP2), waarmee AI agents zelfstandig betalingen kunnen uitvoeren met stablecoins op Ethereum. Volgens de tweet gebeurt dat in samenwerking met onder andere de Ethereum Foundation, Coinbase en MetaMask.

Ethereum is the #1 choice for global financial institutions. Over the last few months, adoption has accelerated. Here are 35 stories of how institutions are building on Ethereum. 1/ @krakenfx launched xStocks on Ethereum, issuing tokenized versions of popular U.S. stocks and… — Ethereum (@ethereum) January 19, 2026

Waarom is dat relevant? Omdat bedrijven niet alleen naar “crypto” kijken, maar naar rails. Naar settlement, automatisering en veiligheid. AI die betalingen kan doen klinkt futuristisch, maar voor grote organisaties gaat het vooral om kosten, snelheid en controle. Als dit soort use cases echt tractie krijgt, is dat precies het type adoptie dat maanden later pas zichtbaar wordt in de koers.

Hoeveel kan Ethereum koers waard worden?

Op de Fibonacci Extension staan hogere doelen duidelijk in beeld. Je ziet targets rond $8396 (1.618) en zelfs $11.965 (2.618). Dat maakt $10.000 als getal niet “magisch”, maar wel logisch binnen een sterke cyclus. Alleen is de timing het moeilijke deel.

Voor juni moet er dan veel tegelijk gebeuren. ETH moet eerst door die zone rond $4000 – $4800 heen breken, en daar ook blijven. De RSI moet terug boven 50 en liefst richting 60. En de MACD moet draaien, zodat het momentum weer echt bullish wordt. Zonder die stappen blijft $10.000 eerder een groot doel voor later in 2026, in plaats van iets dat je “even snel” meepakt. De komende tijd gaan we zien of Ethereum tussen op het lijstje komt met welke crypto’s gaan stijgen.

Nieuwe altcoin gelanceerd op Ethereum

Als de AI betalingen van Google’s AI agents en de tokenisatie van BlackRock op Ethereum snel plaatsvindt dan kan dit een katalysator zijn voor het netwerk van Ethereum en de projecten die erop zitten. Dat maakt het een interessant moment om te kijken naar een nieuw project dat gelanceerd wordt op Ethereum.

