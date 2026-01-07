De discussie rond Ethereum is begin 2026 weer actief. Waar veel beleggers focussen op korte termijn bewegingen, kwam crypto veteraan Tom Lee met een extreem bullish langetermijn scenario. Volgens hem is een koers van $250.000 voor Ethereum mogelijk, terwijl hij voor begin 2026 al mikt op niveaus rond $9.000. Dat klinkt ambitieus, maar achter deze uitspraak zit een duidelijke strategie en onderbouwing die verder gaat dan alleen optimisme.

Ethereum koers krijgt steun van grote aankopen

De Ethereum koers beweegt al maanden in een brede bandbreedte, maar in het netwerk verandert er veel. Het bedrijf BitMine, waar Tom Lee voorzitter is, koopt agressief ETH bij.

In totaal bezit het bedrijf inmiddels meer dan 4,14 miljoen ETH. Dit soort aankopen verkleint het vrij verhandelbare aanbod. Dat zorgt voor extra druk omhoog zodra de vraag aantrekt.

Ethereum nieuws bevestigt institutionele interesse

Ethereum nieuws laat zien dat grote bedrijven de focus verschuiven. Blackrock en Robinhood kopen meer Ethereum in. Dit doen ze vooral door de staking en tokenisatie functie. Dit vergroot de rol van ETH binnen de traditionele markt.

Deze ontwikkeling maakt Ethereum meer dan gewoon een coin. Het wordt steeds vaker gezien als nieuwe infrastructuur, ook omdat het de kern is van DeFi en transacties.

Wat gaat Ethereum doen richting 2026

De vraag wat gaat Ethereum doen hangt sterk samen met gebruik en schaal. De groei van DeFi en tokenized real world assets zorgt voor veel vraag naar ETH. Elke transactie en elk smart contract gebruikt ETH als brandstof.

Volgens Tom Lee ontstaat hierdoor een langdurige vraagcurve, vergelijkbaar met wat Bitcoin eerder liet zien nadat banken Bitcoin gingen gebruiken voor de treasury.

Ethereum voorspelling van Tom Lee onder de loep

De Ethereum voorspelling van $250.000 klinkt extreem, maar Lee kijkt naar marktstructuur en niet naar een korte run.

BREAKING: 🇺🇸 Tom Lee's Bitmine bought $104 million worth of Ethereum last week. pic.twitter.com/E1K9wDWoee — Ash Crypto (@AshCrypto) January 5, 2026

Hij vergelijkt Ethereum met Bitcoin tussen 2017 en 2021, toen institutionele instroom langzaam begon en daarna explodeerde. In zijn visie is Ethereum nu pas aan het begin van die fase.

De Ethereum verwachting van Tom Lee rust op drie duidelijke pijlers. De eerste is de grote vraag via DeFi en RWA. De tweede is institutionele adoptie via partijen als BlackRock. De derde is historische prijspatronen die lijken op eerdere crypto supercycli.

Ethereum whales vergroten hun posities

Data van Coinglass laat zien dat Ethereum whales hun posities blijven vergroten. Grote wallets kopen vooral tijdens rustige momenten in de markt. Vaak wachten ze af tot het sentiment positief verandert door nieuwe ontwikkelingen.

Dit gedrag werd ook gezien bij eerdere bull markten. Vaak volgt de markt pas nadat deze grote spelers hun beweging hebben gemaakt.

Tom Lee ziet ETH als kern van crypto markt

Volgens Tom Lee is Ethereum het hart van de toekomstige crypto markt. Waar Bitcoin vooral digitaal goud blijft, ziet hij Ethereum als basislaag voor financiële innovatie.

Meer dan één crypto expert koopt crypto in bulk, Michael Saylor koopt weer massaal bij. Niet vanwege hype, maar door netwerk effecten en gebruiksgroei. Zodra toepassingen mainstream worden, kan de waardering exponentieel toenemen.

Binnen de categorie beste altcoins blijft Ethereum ook stabiel. Veel projecten komen en gaan, maar ETH blijft relevant door constante ontwikkeling en adoptie.

Juist die stabiliteit maakt het interessant voor grotere beleggers die risico willen spreiden binnen crypto.

