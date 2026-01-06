Bitcoin nieuws komt deze week uit één hoek. Michael Saylor heeft opnieuw toegeslagen. Zijn bedrijf Strategy kocht 1287 Bitcoin. De Bitcoin koers reageerde rustig, maar de timing roept vragen op. Wat gaat Bitcoin doen als grote spelers blijven kopen en Bitcoin whales weer bewegen?

Bitcoin nieuws met Strategy dat 1287 BTC koopt en cash opbouwt

Michael Saylor meldde op X dat Strategy 1287 BTC heeft gekocht. Daarmee komt het totaal op 673.783 Bitcoin. Tegelijk groeide de dollarreserve naar $2,25 miljard. Dat laatste is belangrijk. Strategy wil niet alleen Bitcoin stapelen, maar ook ruimte houden om rente en dividend te betalen.

Strategy has acquired 1,287 BTC to increase its BTC Reserve to ₿673,783 and has increased its USD Reserve by $62 million to $2.25 billion. $MSTR https://t.co/Cv8jD80kQC — Michael Saylor (@saylor) January 5, 2026

De aankoop vond plaats in de eerste dagen van januari. De totale kosten liggen rond de $116 miljoen. De gemiddelde aankoopprijs bedroeg rond de $90.000 per Bitcoin. Strategy financiert dit vooral via de verkoop van aandelen. Dat zorgt soms voor verwatering, maar Saylor kiest daar al jaren bewust voor. Zijn Bitcoin verwachting ligt op de lange termijn.

Michael Saylor blijft kopen, ook als de markt schudt

Saylor koopt niet op gevoel. Zijn verhaal is simpel en consistent. Hij ziet Bitcoin als eindstation voor bedrijfsreserves. Cash verliest waarde, Bitcoin niet, is zijn overtuiging. Daarom blijft hij kopen. Ook na sterke schommelingen.

Dat is opvallend, want eind 2025 was er flinke onrust. Er waren ongerealiseerde verliezen op papier. Toch veranderde dat niets aan zijn strategie. Voor Saylor telt niet de prijs van deze maand, maar waar Bitcoin over jaren kan staan.

Bitcoin koers zoekt richting na ETF instroom

De Bitcoin koers beweegt nu in een lastige zone. ETF data laten zien dat er weer geld binnenkomt. Op één dag stroomden bijna 700 miljoen dollar naar spot bitcoin ETF’s. Dat is de hoogste instroom sinds oktober. Zulke cijfers geven steun. ETF’s moeten Bitcoin kopen. Dat haalt aanbod van de markt.

Toch blijft de grafiek streng. De koers herstelde vanaf lagere niveaus, maar botst nu tegen weerstand. Meerdere voortschrijdende gemiddelden liggen boven de koers. Dat betekent dat kopers eerst terrein moeten terugwinnen. Pas dan ontstaat ruimte voor een echte doorbraak en zien we of Bitcoin behoort tot de crypto’s die gaan stijgen.

Wat gaat Bitcoin doen volgens on-chain signalen

De vraag, wat gaat Bitcoin doen, hoor je nu overal. On-chain data geeft een gemengd beeld. Analist Willy Woo verwacht een korte opleving in januari. Hij ziet liquiditeit rond een lokale bodem. Dat past bij het begin van een nieuw jaar. Beleggers herpositioneren en verkoopdruk neemt af.

I think we get a short term pump for January (starting to see liquidity putting in a local bottom). But this chart (transactions and fees) looks long term (macro cycle) bearish, it's a ghost town out there. pic.twitter.com/WnOwNI7Ru5 — Willy Woo (@woonomic) January 5, 2026

Maar Woo is ook kritisch. Zijn grafieken over transacties en fees laten weinig activiteit zien. Het netwerk voelt rustig. Dat is geen klassiek bull run-gedrag. In eerdere piekperiodes liep de mempool vol en stegen fees snel. Dat zien we nu niet. Daarom spreekt hij van een mogelijk korte pump, geen garantie op een lange trend omhoog.

Bitcoin whales en instellingen zetten de toon

De rol van Bitcoin whales wordt nu extra belangrijk. Strategy is één grote koper, maar niet de enige. ETF-instroom wijst op institutionele interesse. Als daarnaast grote wallets blijven accumuleren, kan het aanbod op exchanges snel slinken. Dat is vaak de brandstof voor sterke stijgingen.

Tegelijk blijft retail voorzichtig. Veel kleinere beleggers wachten op bevestiging. Dat maakt de markt kwetsbaar voor snelle bewegingen. Positief nieuws kan hard omhoog duwen. Slecht nieuws kan net zo snel corrigeren. Toch zien de voorspellingen van Standard Chartered er positief uit, want zij zien een Bitcoin koers van $105.000 voor maart.

De aankoop van Michael Saylor is zonder twijfel bullish voor het sentiment. Het laat zien dat grote spelers vertrouwen houden. Toch is het geen startschot voor een explosie. De Bitcoin koers heeft meer nodig. Meer netwerkactiviteit. Meer volume. Meer overtuiging.

DeFi als katalysator voor de Bitcoin koers

Nu het nog afwachten of de aankoop van Saylor en de nieuwe instroom via Bitcoin ETF’s ook echt invloed hebben op de Bitcoin koers zijn er nog meer positieve ontwikkelingen rondom Bitcoin. Het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) lanceert namelijk het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk en brengt hiermee DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin.

Bitcoin Hyper bouwt met behulp van een Solana Virtual Machine (SVM) een smart contract engine bovenop Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana en de veiligheid van Bitcoins Proof-Of-Work. Na de presale kunnen ontwikkelaars dApps, NFT’s, smart contracts en meme coins lanceren op Bitcoin.

