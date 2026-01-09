De cryptomarkt begon dit jaar met een opwaartse beweging, maar de nieuwe wetgeving in Californië gooit roet in het eten. De Ethereum (ETH) koers kon een belangrijk weerstandsniveau hierdoor niet doorbreken. Sterker nog, on-chain data suggereren dat institutionele investeerders hun focus verleggen naar Ripple (XRP).

Ethereum nieuws: Ethereum koers daalt door weerstand en nieuwe regelgeving in Californië

De Ethereum koers daalde in de afgelopen 24 uur met 1,2% en handelt daarmee momenteel op een waarde van $3089. De altcoin zakte terug toen het de strijd verloor met de weerstand op $3300. De verkoopdruk rond dit gebied was namelijk te sterk.

Op dit moment krijgt de Ethereum koers nog support van de grens op $3000. Een doorbraak door dit niveau kan de altcoin weer in de richting van de $2700 duwen. Een crypto expert verwacht deze week juist een breakout naar de $3500.

Er zijn signalen die echter het bearish scenario onderstrepen. De nieuwe wetgeving in Californië kan er namelijk toe leiden dat institutionele investeerders hun focus verleggen naar XRP in plaats van Ethereum. De huidige activiteit van de XRP whales suggereert dat deze verschuiving zelfs al aan de gang is.

Nieuwe wet in Californië – Ethereum whales worden XRP whales volgens crypto expert

In de Amerikaanse staat Californië werd begin dit jaar een nieuwe wetgeving actief, SB 822. Met deze wet is bepaald dat inactieve Ethereum tokens bestempeld moet worden als “unclaimed property”. Hierdoor worden de compliance eisen voor exchanges en andere platformen een stuk strenger.

Het gevolg is dat de operationele kosten voor deze partijen hoger worden, waardoor er onzekerheid heerst over de liquiditeit en de markttoegang van Ethereum. Dit heeft met name een flinke impact op de institutionele investeerders.

🇺🇸 CALIFORNIA GOVERNOR GAVIN NEWSOM HAS SIGNED A NEW CRYPTO BILL. BITCOIN AND CRYPTO ASSETS HELD ON CENTRALIZED EXCHANGES WITH NO ACTIVITY FOR 3 YEARS CAN BE CLASSIFIED AS UNCLAIMED PROPERTY AND TRANSFERRED TO STATE CUSTODY. ⚖️💼 pic.twitter.com/tJbOxwTyWO — Crypto Mafia (@CryptoMafia06) January 6, 2026

Er is zelfs al een verschuiving zichtbaar. In 2025 groeide de institutionele interesse in de gehele cryptomarkt, waaronder Ethereum. De interesse in XRP groeide echter veel harder vanuit deze partijen. Ethereum zag namelijk een 138% stijging, terwijl XRP een 500% stijging zag.

Ook aan de spot crypto Exchange Traded Funds (ETF’s) is af te lezen dat de interesse naar XRP verschuift. In de afgelopen maanden kwam het geregeld voor dat de ETH ETF’s een uitstroom zagen, terwijl de XRP ETF’s afgelopen woensdag voor het eerst in het rood stonden.

XRP koersverwachting – Gaat Ripple Ethereum inhalen?

Waar de Ethereum koers tegen de $3000 beweegt, heeft XRP momenteel eenzelfde soort verhouding met de $2 grens. Het lukte niet om de weerstand op $2,35 te doorbreken. Gezien de institutionele verschuiving, is de verwachting van crypto experts echter dat de XRP koers genoeg steun krijgt om boven deze grens te blijven.

Investeerders zoeken naar alternatieve altcoins voor een betere positie als het gaat om ‘risk and reward’. Daarin lijkt XRP een steeds betere positie te hebben tegenover Ethereum.

Ook Bitcoin stijgt niet zo hard als XRP, maar BTC blijft toch de nummer 1 cryptomunt. Deze positie wordt nog sterker met de nieuwe Layer-2 op deze blockchain.

Nieuwe layer-2 op Bitcoin maakt van BTC een DeFi crypto

Ethereum ondervindt niet alleen concurrentie van XRP, maar ook van DeFi crypto’s als Solana (SOL) en de nieuwe L2 Bitcoin Hyper ($HYPER). Ethereum staat immers bekend om het uitgebreide DeFi ecosysteem met smart contracts en dApps.

Tot nu toe leende het netwerk van Bitcoin zich hier niet voor, omdat het te duur en te traag is. Bitcoin Hyper integreert echter de Solana Virtual Machine, waardoor het smart contracts, snelheid, efficiëntie en schaalbaarheid naar BTC brengt. Met de Canonical Bridge kan dit nieuwe netwerk direct met Bitcoin communiceren.

Op dit moment is Bitcoin Hyper nog in de presale fase, wat betekent dat de crypto nog voor een lage prijs te bemachtigen is. Het project heeft al $30,2 miljoen opgehaald tijdens de presale en dat laat zien dat er veel vertrouwen in Bitcoin Hyper is. Schaf nu de $HYPER tokens aan voor $0,013555 per stuk.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale