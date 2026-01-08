Ethereum brak vandaag overtuigend door de grens van $3000 en tikte kort daarna $3100 aan. De Ethereum koers staat daarmee voor het eerst in maanden weer duidelijk boven een niveau waar de markt lang op vastliep. Dit is geen losse piek. Meerdere signalen wijzen dezelfde kant op. Volgens meer dan één crypto expert kan dit het begin zijn van een nieuwe fase.

Ethereum koers boven $3000 verandert het spel

De Ethereum koers handelt rond $3046 en houdt zich daar verrassend stabiel. Dat maakt deze move belangrijk. In eerdere maanden zakte ETH direct terug zodra dit niveau werd bereikt. Nu blijft de koers liggen. Dat laat zien dat kopers bereid zijn hoger in te stappen.

Voor veel handelaren is dit een psychologische grens. Boven $3000 verandert weerstand in steun. Dat is vaak het moment waarop twijfelaars alsnog instappen. Als Ethereum hier vandaag boven sluit, wordt het technische plaatje een stuk sterker. Ethereum kan zelfs $250.000 bereiken volgens Tom Lee.

Wat gaat Ethereum doen na deze doorbraak?

Het antwoord hangt vooral af van de komende dagen. Blijft de koers boven $3000, dan komt $3300 snel in beeld. Daarna ligt $3500 logisch op tafel.

Zakt Ethereum toch weer onder dit niveau, dan kan de markt opnieuw zijwaarts bewegen. Dat scenario is niet uitgesloten, maar het momentum ligt nu duidelijk aan de bovenkant. De reactie na de doorbraak is rustig en gecontroleerd. Dat past bij een echte trendomslag.

Ethereum blockchain laat sterk signaal zien

Niet alleen de grafiek ziet er beter uit. Ook op de Ethereum blockchain gebeurt iets opmerkelijks. Voor het eerst in maanden staat er meer ETH klaar om te worden gestaked dan om het netwerk te verlaten. Dat betekent dat beleggers hun ETH vastzetten in plaats van verkopen.

ETH waiting to be staked: $4.1 BILLION

ETH waiting to exit validator queue: ~$0 this hasn't happened since 2023, for over 3 years. ethereum is firing on all cylinders at the start of 2026. bullish on ETH this year. pic.twitter.com/O1f03i5KCx — Joseph Young (@iamjosephyoung) January 6, 2026

Volgens crypto expert Joseph Young is dat een belangrijk signaal. Minder ETH op exchanges betekent minder aanbod. Dat kan de Ethereum koers extra steun geven, zeker als de vraag gelijk blijft of stijgt. Dit gedrag past bij lange termijn vertrouwen, niet bij korte trades. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste crypto exchanges die beschikbaar zijn in Nederland.

Ethereum koers krijgt steun van Vitalik Buterin

Het recente Ethereum nieuws krijgt ook inhoudelijke steun vanuit het protocol zelf. Vitalik Buterin blikte begin 2026 terug op de stappen die Ethereum in 2025 heeft gezet. Hogere gas limits, meer blobs en grote vooruitgang bij zkEVM en PeerDAS maken het netwerk schaalbaarder.

Welcome to 2026! Milady is back. Ethereum did a lot in 2025: gas limits increased, blob count increased, node software quality improved, zkEVMs blasted through their performance milestones, and with zkEVMs and PeerDAS ethereum made its largest step toward being a fundamentally… — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2026

Zijn boodschap was duidelijk. Ethereum wil geen snelle hype najagen, maar een stabiele basis bouwen voor de lange termijn. Die visie sluit goed aan bij wat nu op de markt gebeurt. Meer gebruik, lagere kosten en toch een sterker netwerk. Dat maakt Ethereum fundamenteel aantrekkelijker.

Cryptomarkt helpt Ethereum koers een handje

De bredere cryptomarkt werkt mee. Bitcoin blijft relatief rustig, waardoor kapitaal kan doorschuiven naar grote altcoins. Ethereum is daar de eerste kandidaat voor. In eerdere cycli begon een altseason vaak met ETH dat de markt vooruit trok.

Dat patroon lijkt zich nu opnieuw te vormen. Ethereum beweegt sterker dan veel andere crypto’s en trekt de aandacht terug naar zich toe. Dat vergroot de kans dat een doorbraak wordt doorgezet.

Risico blijft, maar richting is duidelijk

Natuurlijk is er niets zeker. Faalt de uitbraak, dan kan Ethereum opnieuw vastlopen. Dat zou betekenen dat de markt meer tijd nodig heeft. Toch is het verschil met eerdere pogingen duidelijk zichtbaar. De combinatie van prijs, on-chain data en Ethereum nieuws is sterker dan voorheen.

Voor nu ligt de focus op de dagsluiting en de komende week. Houdt ETH stand, dan is $3500 geen gek doel. Veel crypto experts kijken zelfs al verder vooruit en zien 2026 als een mogelijk topjaar volgens de Ethereum verwachting.

De komende dagen worden beslissend. Voor iedereen die zich afvraagt wat Ethereum gaat doen, ligt het antwoord dichterbij dan het in maanden is geweest.

Nieuwe altcoin op Ethereum met snelgroeiende community

Meer activiteit op het Ethereum netwerk betekent dat alle projecten boven ETH daarvan profiteren. Dat maakt het een interessant moment om naar het “bro gym” neefje van Dogecoin te kijken dat op Ethereum gelanceerd wordt.

