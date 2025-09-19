De Ethereum ($ETH) koers strijdt om het cruciale $4500-niveau, een belangrijk strijdtoneel voor zowel bulls als bears. Terwijl technische patronen en on-chain data wijzen op een mogelijk bullish vervolg, blijft dit prijspunt de sleutel. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

$ETH koers strijdt om $4500 niveau

Ethereum brak op 12 september boven de bovengrens van de consolidatiezone uit bij $4500 en steeg met 5,68%. Toch wist de koers deze opwaartse kracht niet vast te houden en daalde in de vier dagen erna met 4,53%, waarbij dinsdag opnieuw de support op $4500 werd getest. $ETH veerde woensdag 1,98% op vanaf dit niveau en bleef donderdag rond $4550 hangen. Op vrijdag stabiliseert de koers nog steeds rond dit gebied.

Als de support op $4500 standhoudt, kan $ETH het herstel voortzetten richting de recordhoogte van $4956. De RSI op de daily staat op 57, ruim boven de middenlijn, wat een licht bullish momentum weerspiegelt. Toch naderen de MACD-lijnen elkaar, wat duidt op twijfel onder handelaren.

Mocht $ETH echter onder het niveau van $4500 sluiten, dan kan de daling verdergaan richting de ondergrens bij $4232, die samenvalt met het 50-daags EMA. Laten we de on-chain indicatoren beter bekijken om zo een beter beeld te vormen over de koersverwachting van Ethereum.

On-chain indicatoren tonen bullish momentum

Om te beginnen hebben wallets met een balans tussen de 10.000 en 100.000 $ETH inmiddels hetzelfde niveau van ongerealiseerde winst bereikt als tijdens de markt­piek in 2021. Dit laat zien dat grote holders opnieuw op aanzienlijke papieren winsten zitten.

In 2017 piekten de ongerealiseerde winsten van whale-wallets rond de $15 miljard. In 2021 groeide dit cijfer door tot meer dan $45 miljard. In september 2025 is dat niveau opnieuw bereikt. Grafieken die de prestaties van whale-wallets volgen, tonen duidelijk een terugkeer naar de hoge winstzone die eerder voorafging aan de sterkste $ETH-rallies.

Daarnaast stroomt er veel Ethereum van exchanges af. Zo stroomde er sinds juni meer $ETH van exchanges af dan er naartoe ging, met pieken van 200.000 tot 400.000 $ETH. Deze verandering viel samen met het koersherstel boven $4000. Grote uitstroom wordt vaak gezien als een teken dat verkoopdruk afneemt, omdat munten naar cold storage of staking worden verplaatst.

In augustus en september zette dit patroon zich voort terwijl $ETH rond $4.500 handelde. De aanhoudende uitstroom suggereert dat holders hun $ETH veiligstellen voor de lange termijn.

Ondertussen versterkte een andere on-chain metriek ook het bullish momentum: de stijgende interesse onder investeerders en de snelle adoptie. Dit werd bevestigd door CryptoQuant-data over de actieve adressen van Ethereum, die in de afgelopen 48 uur met 108.000 stegen, ondanks de prijsdaling.

Kortom, als we kijken naar on-chain indicatoren lijken bulls de overhand te hebben.

Ethereum vormt bullish patroon

Ethereum is uitgebroken uit een bullish ‘cup-and-handle’ formatie. Een uitbraak uit de ‘handle’ duidt er vaak op dat de verkoopdruk is afgenomen, omdat kortetermijnhouders die tijdens stijgingen verkochten grotendeels zijn verdwenen.

De neklijn van dit patroon ligt rond $4765. Als de Ethereum koers daarboven weet te sluiten, reikt het uitbraakdoel tot ongeveer $5430, wat een nieuwe jaartop zou betekenen. Kortom, de bulls lijken de strijd tegen de bears te winnen.

